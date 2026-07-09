Le TCL 65P89L est un écran qui se repose sur l’IA pour améliorer la netteté des contenus, réduire le flou sur les mouvements rapides pour qu’ils soient mieux adaptés aux contenus HDR. Ce qui fait que lors d’un match de foot par exemple, vous verrez bien les actions et les joueurs, avec des contours nets, plutôt que d’avoir des silhouettes floues où vous ne pouvez pas distinguer le nom sur le maillot. D’ailleurs, pour accéder à tous vos contenus, vous passez par Google TV, un OS assez permissif qui donne accès au Play Store pour y retrouver toutes vos applications.

Pour le son, vous avez un système Hi-Fi Onkyo 2.1 avec un caisson de basses intégré, donc, avec prise en charge du Dolby Atmos pour un son spatialisé, ainsi que DTS Virtual:X. En théorie, ça permet de se passer d’une barre de son pour améliorer l’audio, en pratique, ça ne sera pas du luxe pour avoir quelque chose de plus puissant. Enfin, un mot pour la connectique puisqu’il propose quatre ports HDMI 2.1 avec support du VRR, un port USB 3.0, une sortie audio optique, un port Ethernet et la compatibilité AirPlay 2. Une panoplie somme toute logique avec le placement global du téléviseur.