Le TCL 65P89L est un téléviseur 4K orienté cinéma, jeux et rencontres sportives, le tout sur une dalle QD-Mini LED de 65 pouces à retrouver pour 699 euros au lieu de 999 euros chez boulanger.
Ce modèle de TV TCL P89L existe en plusieurs versions, allant de 55 à 98 pouces. La version proposée ici est d’une taille légèrement au-dessus de la moyenne, pour quand même vivre une expérience grand spectacle, puisqu’elle fait 65 pouces. Son plus gros atout est clairement sa fluidité qui, pour le prix, permet de profiter d’images fluides sur les programmes les plus nerveux. Un téléviseur qui profite des Soldes sur le site de Boulanger pour voir son prix baisser de 300 euros.
Pourquoi choisir le TCL 65P89L ?
- Pour suivre la Coupe du Monde dans de bonnes conditions, avec une image lumineuse et fluide grâce au QLED.
- Pour profiter de Google TV, l’écosystème le plus généreux et facile à prendre en main sur les téléviseurs connectés.
- Pour sa polyvalence puisque sa fluidité de 144 Hz lui permet d’être à l’aise avec tous les contenus, même si la luminosité préconise une utilisation dans un environnement sombre.
Un duo QD-Mini LED et QLED qui fonctionne
Avec le téléviseur TCL 65P89L, vous avez un téléviseur qui combine deux technologies : le QD-Mini LED et le QLED avec un contrôle du rétroéclairage local par zones, ce qui permet d’améliorer les noirs et donc le contraste. Alors on n’est pas au niveau de ce que propose un écran OLED, mais c’est clairement mieux qu’un écran classique. Et bien qu’il soit annoncé comme étant compatible HDR, sa luminosité annoncée à 450 nits nous fait dire qu’il ne faut pas trop en attendre en plein soleil.
Ça reste quand même une dalle 4K avec une fréquence de rafraîchissement native à 144 Hz. TCL annonce une possibilité de surcadençage jusqu’à 288 Hz via les ports HDMI concernés, ce qui renforce son positionnement de choix pour les contenus rapides ainsi que le jeu vidéo. Sans compter qu'il s’agit d’une dalle HVA censée offrir un meilleur contraste que les dalles IPS, ici annoncé à 6000:1.
Google TV, l’écosystème le plus simple
Le TCL 65P89L est un écran qui se repose sur l’IA pour améliorer la netteté des contenus, réduire le flou sur les mouvements rapides pour qu’ils soient mieux adaptés aux contenus HDR. Ce qui fait que lors d’un match de foot par exemple, vous verrez bien les actions et les joueurs, avec des contours nets, plutôt que d’avoir des silhouettes floues où vous ne pouvez pas distinguer le nom sur le maillot. D’ailleurs, pour accéder à tous vos contenus, vous passez par Google TV, un OS assez permissif qui donne accès au Play Store pour y retrouver toutes vos applications.
Pour le son, vous avez un système Hi-Fi Onkyo 2.1 avec un caisson de basses intégré, donc, avec prise en charge du Dolby Atmos pour un son spatialisé, ainsi que DTS Virtual:X. En théorie, ça permet de se passer d’une barre de son pour améliorer l’audio, en pratique, ça ne sera pas du luxe pour avoir quelque chose de plus puissant. Enfin, un mot pour la connectique puisqu’il propose quatre ports HDMI 2.1 avec support du VRR, un port USB 3.0, une sortie audio optique, un port Ethernet et la compatibilité AirPlay 2. Une panoplie somme toute logique avec le placement global du téléviseur.
✅ Les points forts
- Le combo QD-Mini LED et QLED pour un vrai gain visible à l'’’image.
- La fréquence de 144 Hz native avec des modes gaming avancés
- Les 4 ports HDMI 2.1, très bon pour les consoles
- Le système audio Onkyo avec Dolby Atmos
- La présence de Google TV, Chromecast et AirPlay 2
❌ Les limites
- Classe énergétique E, pas le plus économique
- La luminosité de 450 nits
- Difficile de juger de l’intérêt de l’IA sur le traitement de l’image
Si vous aviez attendu les Soldes pour changer de TV, avec un budget limité mais des envies de voir en grand, ce TCL 65P89 est un bon compromis. C’est un téléviseur généreux en taille, avec une belle connectique et de sérieux atouts sur le gaming. Il est clair que pour le prix ce ne sera pas possible de trouver de l’OLED, mais il se rattrape sur d’autres critères, comme l’audio avec le système Onkyo 2.1 compatible Dolby Atmos, par exemple. Si vous jouez beaucoup sur console de salon et que vous aimez suivre des rencontres sportives, il a tout ce qu’il faut où il faut.
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