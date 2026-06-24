Le Prime Day 2026 réserve parfois de vraies fenêtres d'achat sur des références solides, et le Samsung Neo QLED QN80F 55 pouces en est un bon exemple. À 549 € au lieu de 837 €, ce téléviseur Mini LED 4K de 2025 mérite qu'on s'y attarde avant de passer son chemin.
Avec le Prime Day 2026 en plein essor, Amazon met en avant le Samsung Neo QLED QN80F 55 pouces à 549 €, soit une réduction de 34 % sur son prix conseillé. Ce téléviseur Mini LED 4K, sorti en 2025, se positionne dans le milieu de gamme Neo QLED de Samsung, entre le QN70F plus accessible et le QN90F haut de gamme. Si vous cherchez un grand écran polyvalent pour suivre la Coupe du Monde de Football 2026 dans de bonnes conditions, ce modèle cumule des atouts solides. Il est disponible directement sur Amazon via cette offre Prime Day, livraison rapide incluse pour les membres Prime.
Le QN80F s'adresse aux foyers cherchant une TV 4K bien équipée côté connectivité et traitement image, sans franchir le seuil des modèles premium à plus de 800 €. Amateurs de sport, joueurs occasionnels et familles trouveront ici une proposition cohérente, à condition d'accepter quelques compromis sur la gestion des reflets et sur le traitement HDR en environnement lumineux.
Pourquoi choisir le Samsung Neo QLED QN80F 55 pouces ?
- Un prix en forte baisse pour du Mini LED récent : à 549 € pendant le Prime Day, ce téléviseur 2025 s'affiche à 34 % sous son tarif habituel, un écart rarement observé sur cette gamme Neo QLED.
- Technologie Mini LED et processeur IA embarqué : le processeur NQ4 AI Gen2 pilote le rétroéclairage Quantum Matrix Core pour optimiser contraste et colorimétrie scène par scène, avec upscaling 4K intelligent.
- Gaming Hub et connectique complète pour PS5 et Xbox : quatre ports HDMI 2.1 compatibles 4K@120 Hz, FreeSync Premium Pro, VRR et ALLM, avec accès direct au cloud gaming sans console via le Gaming Hub intégré.
Un écran polyvalent : sport, cinéma et jeu vidéo au quotidien
La dalle Mini LED 4K de 55 pouces (139 cm) du QN80F bénéficie de la technologie Quantum Matrix Core, qui contrôle précisément le rétroéclairage par zones pour offrir des contrastes plus affirmés qu'un LCD classique. En pratique, cela se traduit par une image lisible en 4K HDR, avec des couleurs bien saturées et une gestion correcte des scènes sombres, même si un léger blooming reste perceptible sur les contenus très contrastés. Pour suivre les matchs de la Coupe du Monde 2026 en 4K, les mouvements rapides sont bien restitués grâce au Motion Xcelerator 144 Hz, une fréquence suffisante pour les sports et les jeux en conditions normales. Sur le plan sonore, Dolby Atmos et OTS Lite assurent un rendu spatial correct sans barre de son, que la technologie Q-Symphony peut compléter si vous en possédez une de la marque.
L'interface Tizen 2025, avec ses 7 ans de mises à jour garanties, reste une des plus fluides du marché. Knox Security protège les données personnelles, et la compatibilité AirPlay permet de diffuser sans câble depuis un iPhone ou un Mac. Dans notre comparatif des meilleurs téléviseurs Samsung, la rédaction de Clubic note que la famille Neo QLED représente un équilibre solide entre performance et accessibilité, notamment pour les pièces à fort ensoleillement où la luminosité Mini LED prend tout son sens.
Face à la concurrence : ce que le QN80F offre, et ce qu'il ne fait pas
Positionné sous le QN90F testé par Clubic et noté 8/10, le QN80F s'en distingue par l'absence du filtre antireflet Glare Free et un processeur NQ4 AI Gen2 au lieu du Gen3, ce qui se ressent sur la qualité de la montée en gamme IA et la précision HDR. Face aux alternatives Mini LED de TCL ou Hisense à budget équivalent, le QN80F défend son positionnement grâce à une interface plus mature, un Gaming Hub intégré et l'écosystème Samsung SmartThings, mais il lui manque le support Dolby Vision, absent de toute la gamme Samsung, ce qui peut peser pour les cinéphiles exigeants.
✅ Les points forts
- Dalle Mini LED 4K avec rétroéclairage Quantum Matrix Core pour un contraste précis par zones
- Processeur NQ4 AI Gen2 avec upscaling 4K intelligent et adaptation automatique image et son
- Connectique gaming complète : 4x HDMI 2.1, FreeSync Premium Pro, VRR, ALLM, 4K@120 Hz
- Gaming Hub intégré pour accéder au cloud gaming sans console supplémentaire
- Interface Tizen 2025 fluide avec 7 ans de mises à jour garanties et Knox Security
❌ Les limites
- Absence du filtre antireflet Glare Free réservé au QN90F : dalles plus exposées dans les pièces lumineuses
- Aucun support Dolby Vision ni DTS sur toute la gamme Samsung : écosystème HDR limité au HDR10+
- Processeur NQ4 AI Gen2 en retrait face au Gen3 du QN90F : mise à l'échelle et gestion HDR moins poussées
- Classe énergétique F : consommation électrique à prendre en compte sur le long terme
L'offre Prime Day sur le Samsung Neo QLED QN80F 55" est encore disponible, vérifiez avant qu'elle disparaisse.
À 549 €, le Samsung Neo QLED QN80F 55 pouces représente une fenêtre d'achat intéressante pour le Prime Day 2026, surtout à l'approche des matchs de la Coupe du Monde que beaucoup souhaitent suivre dans de bonnes conditions. Ce téléviseur 2025 s'adresse aux foyers souhaitant faire le saut vers le Mini LED sans dépasser 600 €, aux joueurs polyvalents cherchant une connectique à jour et aux familles qui utilisent déjà l'écosystème Samsung SmartThings.
Ceux qui privilégient une gestion des noirs parfaite, le support Dolby Vision ou un environnement très lumineux sans reflets auront tout intérêt à se tourner vers le QN90F ou vers une alternative OLED en étirant le budget. Mais pour un usage quotidien équilibré entre sport, streaming et jeu, le QN80F tient ses promesses à ce tarif Prime Day.
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