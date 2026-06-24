Avec le Prime Day 2026 en plein essor, Amazon met en avant le Samsung Neo QLED QN80F 55 pouces à 549 €, soit une réduction de 34 % sur son prix conseillé. Ce téléviseur Mini LED 4K, sorti en 2025, se positionne dans le milieu de gamme Neo QLED de Samsung, entre le QN70F plus accessible et le QN90F haut de gamme. Si vous cherchez un grand écran polyvalent pour suivre la Coupe du Monde de Football 2026 dans de bonnes conditions, ce modèle cumule des atouts solides. Il est disponible directement sur Amazon via cette offre Prime Day, livraison rapide incluse pour les membres Prime.

Le QN80F s'adresse aux foyers cherchant une TV 4K bien équipée côté connectivité et traitement image, sans franchir le seuil des modèles premium à plus de 800 €. Amateurs de sport, joueurs occasionnels et familles trouveront ici une proposition cohérente, à condition d'accepter quelques compromis sur la gestion des reflets et sur le traitement HDR en environnement lumineux.