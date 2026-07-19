Amazon propose actuellement la TV Philips Ambilight 75MLED910 'The Xtra' Mini LED 4K 75 pouces à 1060,76 € au lieu de 1599 €, soit plus de 538 € d'économie. Une réduction particulièrement marquée sur ce modèle premium, qui dépasse largement les meilleures offres déjà observées jusqu'ici et qui disparaîtra une fois les Soldes terminés.
Le Philips 75MLED910 fait partie de la gamme QD-Mini LED de la marque, une technologie qui combine rétroéclairage Mini LED et points quantiques pour offrir un contraste et une luminosité supérieurs aux dalles LED classiques. Sur cet immense écran de 189 cm de diagonale, la TV embarque également la signature Ambilight sur trois côtés, qui projette une lumière ambiante assortie au contenu affiché pour renforcer l'immersion. Elle intègre par ailleurs un taux de rafraîchissement natif de 144 Hz, le processeur P5 Perfect Picture Engine et une compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos, un ensemble technique qui la positionne clairement sur le segment premium des téléviseurs grand format.
Pourquoi choisir la TV Philips Ambilight 75'' ?
- Une technologie QD-Mini LED qui offre un contraste et une luminosité supérieurs aux dalles LED classiques.
- La signature Ambilight sur trois côtés, un vrai plus pour l'immersion en soirée cinéma.
- Une réduction exceptionnelle qui dépasse les meilleures offres déjà observées sur ce modèle premium.
Une expérience visuelle et immersive pensée pour le grand écran
Avec sa dalle Mini LED de 75 pouces couplée aux points quantiques, cette TV Philips promet une image plus précise et plus contrastée, particulièrement adaptée aux contenus HDR grâce à la compatibilité Dolby Vision. Le taux de rafraîchissement natif de 144 Hz couplé au VRR en fait également un choix pertinent pour le gaming sur grand écran, un usage de plus en plus recherché sur les téléviseurs premium. L'Ambilight, technologie propre à Philips, vient compléter cette expérience en projetant une lumière ambiante sur les murs environnants qui s'adapte au contenu affiché, renforçant la sensation d'immersion lors des soirées film ou série.
Une réduction qui dépasse largement les meilleures offres déjà observées
Le Philips 75MLED910 a déjà connu plusieurs baisses de prix au fil des mois, notamment chez Boulanger où il était passé de 1799 € à 1599 €, ou sur des comparateurs européens où son prix plancher tournait généralement autour de 1198 € à 1299 €. Voir le tarif descendre à 1060,76 € sur Amazon dépasse donc nettement ces précédentes meilleures offres, ce qui en fait potentiellement l'une des réductions les plus marquées jamais constatées sur ce modèle en France. Ce type d'offre, généralement limitée à la période des Soldes, mérite d'être saisie rapidement avant de revenir à un tarif plus élevé.
✅ Les points forts
- Réduction exceptionnelle qui dépasse les meilleures offres déjà observées sur ce modèle premium.
- Technologie QD-Mini LED associée à l'Ambilight, une combinaison rare sur le marché des grands écrans.
- Taux de rafraîchissement natif de 144 Hz, un vrai plus pour le gaming sur grand écran.
❌ Les limites
- L'offre étant liée à la période de Soldes, elle disparaîtra une fois celle-ci terminée, sans garantie de retour à ce tarif.
- Un écran de 75 pouces nécessite un espace de salon suffisamment grand pour une distance de visionnage confortable.
- La classe énergétique F de ce modèle reste à prendre en compte pour les foyers attentifs à leur consommation électrique.
À 1060,76 € au lieu de 1599 €, la TV Philips Ambilight 75MLED910 'The Xtra' atteint un niveau de réduction qui dépasse largement tout ce qui avait été observé jusqu'ici sur ce modèle premium, entre technologie QD-Mini LED et signature Ambilight. Pour qui envisageait d'investir dans un grand écran haut de gamme pour son salon, cette offre Amazon liée aux Soldes représente une occasion rare qu'il vaut mieux ne pas laisser filer.
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