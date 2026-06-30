Les Soldes d'été 2026 continuent chez Boulanger et la deuxième vague n'a rien à envier au Prime Day. iPhone 16e à 615 €, TV OLED Philips 55 pouces à 999 €, écran gamer Mini LED à 279 €, Dyson V8 à 279 €... Les remises sont là, les stocks s'amenuisent. Voici ce qu'il faut saisir maintenant.
Les Soldes d'été 2026 ont passé la vitesse supérieure chez Boulanger. Après une première semaine déjà bien chargée en promotions, l'enseigne dégaine une nouvelle sélection de remises immédiates sur des produits high-tech et électroménager parmi les plus demandés du moment. Smartphones récents, TV OLED haut de gamme, écran PC gamer, aspirateur sans fil et trottinette électrique : la sélection couvre tous les profils et tous les budgets, sans abonnement requis. Pas besoin d'être membre d'un service tiers pour en profiter : les prix sont accessibles à tous, directement sur le site Boulanger.
La sélection des meilleures offres Soldes d'été chez Boulanger
Smartphones, TV, écrans PC, aspirateurs, trottinettes : voici les offres qui valent le détour cette semaine chez Boulanger, avec des remises immédiates sur des références récentes.
- Apple iPhone 16e 512 Go à 615,30 € au lieu de 879 €
- Samsung Galaxy S25FE 128 Go à 549 € au lieu de 649 €
- Pack tablette Samsung Galaxy Tab A11 64 Go avec cover à 169,25 € au lieu de 219,99 €
- Ecran PC Gamer QHD TCL Mini LED 27 pouces à 279,99 € au lieu de 379,99 €
- TV 4K OLED Philips (2026) 55 pouces (139 cm) à 999 € au lieu de 1149 €
- Aspirateur balai Dyson V8 Cyclone à 279 € au lieu de 399 €
- Trottinette électrique Segway F3 E à 499,99 € au lieu de 599,99 €
Plus de 260 € de remise, 512 Go de stockage : l'iPhone 16e n'a jamais été aussi accessible
L'iPhone 16e est la porte d'entrée la plus accessible dans l'écosystème Apple dernière génération : puce A18, design compact et toutes les fonctionnalités essentielles iOS sans le prix d'un flagship. Avec 512 Go de stockage dans cette configuration, c'est une machine taillée pour durer plusieurs années sans jamais manquer de place. Plus de 260 € de remise sur un modèle récent : difficile de trouver mieux pour entrer dans l'univers Apple cet été.
L'expérience Galaxy AI à 549 € : le Samsung S25 FE perd 100 € et gagne des acheteurs
Le Samsung Galaxy S25 Fan Edition est la version accessible du flagship Samsung, sans compromis sur l'essentiel : écran AMOLED lumineux, appareil photo performant et intégration Galaxy AI complète. 100 € de remise immédiate sur un modèle récent qui coche toutes les cases du bon achat milieu de gamme en 2026. Une valeur sûre pour ceux qui veulent l'expérience Samsung premium sans le tarif du S25 standard.
Tablette + protection incluse à moins de 170 € : le pack Samsung Tab A11 idéal pour tout l'été
La Samsung Galaxy Tab A11 est la tablette polyvalente idéale pour les usages du quotidien : streaming, navigation, lecture, visioconférence. Ce pack inclut une cover de protection, un vrai plus pour protéger l'investissement dès le départ. 50 € de remise sur un pack complet prêt à l'emploi, c'est une entrée en matière accessible et sans mauvaise surprise dans l'univers des tablettes.
QHD, Mini LED, 27 pouces à moins de 280 € : l'écran gamer qui upgrade votre setup sans vider le portefeuille
100 € de remise sur cet écran PC gamer 27 pouces QHD TCL avec technologie Mini LED : des couleurs précises, un contraste élevé et une résolution QHD pour une immersion maximale en jeu comme en création de contenu. Un rapport qualité/prix particulièrement convaincant à moins de 280 €, sur une technologie d'affichage habituellement réservée aux gammes premium.
OLED 4K, Ambilight et moins de 1 000 € : le Philips 55 pouces 2026 à son meilleur prix cet été
Passer sous les 1 000 € sur une TV OLED 55 pouces 2026, c'est exactement le genre d'offre qu'on attend des Soldes. Le Philips OLED 4K de cette année embarque les dernières technologies d'image avec un niveau de noir absolu, un contraste infini et le système Ambilight caractéristique de la marque pour une expérience cinéma à domicile immersive. 150 € de remise sur le nec plus ultra de l'affichage TV.
120 € de remise sur la référence absolue des aspirateurs sans fil : le Dyson V8 à saisir maintenant
Le Dyson V8 Cyclone n'a plus rien à prouver : puissant, léger, maniable et doté d'une technologie de filtration Dyson reconnue, c'est la référence absolue du segment aspirateur balai sans fil. 120 € de remise chez Boulanger sur un appareil qui dure des années. Si vous attendiez le bon moment pour passer au Dyson, il est là.
Finies les excuses pour prendre la voiture : la Segway F3 E perd 100 € pour les Soldes d'été
La Segway F3 E est la trottinette électrique taillée pour les trajets urbains exigeants : autonomie généreuse, freinage performant et robustesse au quotidien. 100 € de remise immédiate pour s'équiper en mobilité douce cet été, avec la tranquillité d'esprit d'acheter chez un revendeur officiel avec garantie Boulanger. Un investissement qui se rentabilise rapidement sur les trajets domicile-travail.
Nouvelle vague de promos chez Boulanger
Les Soldes d'été avancent et Boulanger continue d'alimenter son catalogue de promotions avec de nouvelles références remisées chaque semaine. Cette deuxième vague confirme la dynamique : les remises s'approfondissent sur les produits encore en stock, et de nouvelles références rejoignent la sélection au fil des jours. TV OLED, écrans gaming, smartphones récents : les catégories les plus demandées sont toujours bien représentées. L'enseigne joue la carte de la continuité pour garder l'attention des acheteurs qui auraient hésité lors de la première semaine. Bonne nouvelle pour eux : plusieurs offres restent très compétitives, certaines au niveau des meilleures remises vues pendant le Prime Day.
Soldes d'été : faut-il attendre la 4e démarque pour acheter ?
C'est la grande question stratégique des Soldes : patienter jusqu'à la dernière démarque pour espérer des remises plus importantes, ou craquer maintenant ? La réponse dépend directement de ce que vous visez. Sur les produits high-tech récents et les références populaires comme les smartphones, TV OLED ou aspirateurs Dyson, attendre la 4e démarque est un pari risqué : les stocks s'épuisent bien avant, et vous risquez de ne plus trouver la référence exacte qui vous intéresse. En revanche, sur les accessoires, les petits électroménagers ou les produits moins demandés, la patience peut effectivement payer avec des démarques plus prononcées en fin de période. La règle d'or reste simple : si le prix est déjà à moins de 30% du prix habituel sur un produit récent et en stock, n'attendez pas. La disponibilité est le vrai luxe des premières semaines de Soldes.
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