C'est la grande question stratégique des Soldes : patienter jusqu'à la dernière démarque pour espérer des remises plus importantes, ou craquer maintenant ? La réponse dépend directement de ce que vous visez. Sur les produits high-tech récents et les références populaires comme les smartphones, TV OLED ou aspirateurs Dyson, attendre la 4e démarque est un pari risqué : les stocks s'épuisent bien avant, et vous risquez de ne plus trouver la référence exacte qui vous intéresse. En revanche, sur les accessoires, les petits électroménagers ou les produits moins demandés, la patience peut effectivement payer avec des démarques plus prononcées en fin de période. La règle d'or reste simple : si le prix est déjà à moins de 30% du prix habituel sur un produit récent et en stock, n'attendez pas. La disponibilité est le vrai luxe des premières semaines de Soldes.