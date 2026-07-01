La 2ème démarque des Soldes d'été 2026 marque un tournant chez Boulanger : les remises s'approfondissent, les catégories se multiplient et le catalogue s'élargit à des produits qui n'avaient pas encore bougé lors de la première semaine.

Tech, audio, électroménager, cuisine, mobilité urbaine : l'enseigne lance un vrai grand déstockage estival, accessible à tous sans condition d'abonnement. Que vous cherchiez un robot aspirateur haut de gamme, un casque audio de référence ou simplement une enceinte pour l'été, la sélection de cette semaine a de quoi satisfaire tous les profils.