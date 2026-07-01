La 2ème démarque des Soldes d'été 2026 est là, et Boulanger ne fait pas dans la demi-mesure. Smartphones, TV, audio, aspirateurs, cuisine, trottinettes… tout y passe avec des remises qui grimpent jusqu'à 500 €. Pixel 10a, Dyson V10, Roborock, BOSE, Marshall, Ninja : voici les offres à saisir avant que les stocks ne s'épuisent.

soldes boulanger

La 2ème démarque des Soldes d'été 2026 marque un tournant chez Boulanger : les remises s'approfondissent, les catégories se multiplient et le catalogue s'élargit à des produits qui n'avaient pas encore bougé lors de la première semaine.

Tech, audio, électroménager, cuisine, mobilité urbaine : l'enseigne lance un vrai grand déstockage estival, accessible à tous sans condition d'abonnement. Que vous cherchiez un robot aspirateur haut de gamme, un casque audio de référence ou simplement une enceinte pour l'été, la sélection de cette semaine a de quoi satisfaire tous les profils.

La sélection des meilleures offres Soldes Boulanger

Smartphones et tablettes

Informatique et drones

Aspirateurs

Téléviseurs 4K

Audio

Cuisine

Mobilité

VOIR LES SOLDES CHEZ BOULANGER

❤️ Nos coups de cœur de la 2ème démarque

La sélection complète c'est bien, mais certaines offres méritent un coup de projecteur particulier. Parmi toutes les remises disponibles cette semaine chez Boulanger, cinq produits se distinguent vraiment par la qualité de leur rapport qualité/prix, l'ampleur de leur remise ou leur intérêt pour les usages du quotidien. Ce sont nos recommandations franches : celles qu'on achèterait sans hésiter si le budget le permet.

Le meilleur smartphone Android sous 450 € : Google Pixel 10a

google pixel 10a soldes

Le Google Pixel 10a reste la référence incontestée du segment milieu de gamme : photo computationnelle bluffante grâce aux algorithmes Google, mises à jour garanties sur 7 ans et expérience Android pure et fluide. 50 € de remise sur un modèle qui s'impose régulièrement dans tous les classements meilleur rapport qualité/prix de l'année. Pour ceux qui veulent la meilleure caméra smartphone sous les 500 €, le choix est simple.

Voir l'offre Google Pixel 10a chez Boulanger

Le Dyson le plus polyvalent à 150 € de moins : V10 Cyclone Submarine

soldes dyson boulanger

Le Dyson V10 Cyclone Submarine monte d'un cran par rapport au V8 avec une tête Submarine capable de laver et aspirer simultanément les sols durs. Plus puissant, plus polyvalent et avec une meilleure autonomie : c'est la version complète de l'expérience Dyson sans fil. 150 € de remise sur un modèle haut de gamme qui transforme réellement l'entretien du sol au quotidien.

Voir l'offre Dyson V10 Cyclone Submarine chez Boulanger

500 € de remise sur le robot aspirateur laveur ultime : Roborock Saros 20X

C'est le coup de coeur absolu de cette sélection. Le Roborock Saros 20X est le robot aspirateur laveur le plus avancé du marché : cartographie laser ultra-précise, bras articulé pour contourner les obstacles, lavage actif des serpillières et station de vidage automatique. 500 € de remise sur un produit qui représente le summum de l'automatisation ménagère. À ce prix, il devient presque accessible.

Voir l'offre Roborock chez Boulanger

La TV TCL Mini LED 55 pouces qui réinvente le rapport qualité/prix

100 € de remise sur cette TV TCL 55 pouces Mini LED 4K : des contrastes élevés, une luminosité remarquable et une dalle Mini LED qui rivalise avec des références bien plus chères. Pour équiper un salon ou une chambre avec une grande diagonale sans dépasser les 700 €, c'est la meilleure option de cette sélection TV.

Voir l'offre téléviseur TCL chez Boulanger

L'enceinte portable de l'été à moitié prix : Bose SoundLink Flex II

70 € de remise sur l'une des meilleures enceintes portables du marché : la BOSE SoundLink Flex II est étanche, robuste, dotée d'un son BOSE reconnaissable entre tous et d'une autonomie généreuse pour accompagner tout l'été. Plage, terrasse, jardin, randonnée : elle suit partout sans se plaindre. À moins de 110 €, c'est son meilleur prix et une évidence pour ceux qui cherchent la qualité audio en mobilité.

Voir l'offre Bose SoundLink Flex II chez Boulanger

Pour la 2e démarque des Soldes, Boulanger frappe fort, la concurrence a du mal à suivre

La 2e démarque marque traditionnellement le moment où les enseignes haussent le ton sur les remises pour maintenir l'élan des ventes. Boulanger joue cette carte à fond cette semaine avec une sélection qui couvre l'intégralité du catalogue, des catégories rarement soldées aussi profondément en pleine saison et des remises qui atteignent 500 € sur certains produits. Sur l'audio notamment, les enceintes Marshall, BOSE et JBL affichent des baisses comprises entre 38% et 44% : des niveaux qu'on ne voit généralement qu'en novembre lors du Black Friday. La concurrence, encore timide sur certaines catégories, peine à aligner des remises aussi agressives sur des références aussi récentes.

Soldes d'été : que vaut vraiment la 2ème démarque ?

La 2e démarque est souvent considérée comme le meilleur compromis des Soldes d'été : les remises s'approfondissent par rapport à la première semaine, les stocks des références populaires sont encore là pour la plupart, et les prix atteignent des niveaux qui se rapprochent du Black Friday sur certaines catégories. C'est le moment idéal pour les acheteurs qui ont observé la première semaine sans se décider : les hésitants de la semaine 1 trouvent généralement leur bonheur en démarque 2. En revanche, attendre la 3e ou la 4e démarque sur des produits demandés comme les aspirateurs Dyson, les robots Roborock ou les enceintes premium reste un pari risqué. Les stocks s'épuisent vite sur ces références, et la démarque supplémentaire ne compense pas la frustration de ne plus trouver le produit voulu. Le bon timing, c'est maintenant.

VOIR LES SOLDES CHEZ BOULANGER

Suivez les soldes d'été avec Clubic

Du 24 juin au 21 juillet, les meilleures offres des Soldes d'été 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.

N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.