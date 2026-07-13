Le vidéoprojecteur Philips NeoPix 256 passe à 139,99 € au lieu de 169 €, soit environ 30 € d'économie sur ce modèle Full HD. Avec la Coupe du monde qui approche, c'est le moment idéal pour transformer son salon en salle de cinéma sans se ruiner.
Le Philips NeoPix 256 est un vidéoprojecteur portable positionné en entrée de gamme premium, avec une définition Full HD native de 1920x1080 pixels et une image pouvant atteindre 80 pouces de diagonale. Il embarque la connectivité Wi-Fi et Bluetooth pour diffuser du contenu sans câble, ainsi qu'un système d'autofocus et de correction Keystone pour simplifier l'installation. Pour suivre les matchs de la Coupe du monde entre amis ou installer un cinéma à la maison, ce type d'appareil compact devient une alternative crédible à une grande TV, à un tarif nettement plus accessible.
Pourquoi choisir le Philips NeoPix 256 ?
- Une image Full HD native jusqu'à 80 pouces, largement supérieure à ce qu'offre une TV classique de salon pour un usage type soirée match ou cinéma.
- Un autofocus et une correction Keystone automatique qui évitent les réglages fastidieux habituels sur les vidéoprojecteurs d'entrée de gamme.
- Une connectivité Wi-Fi et Bluetooth intégrée, pour diffuser directement depuis un smartphone ou une enceinte sans multiplier les câbles.
Une installation simplifiée grâce à l'autofocus et la correction Keystone
L'un des points souvent problématiques avec les vidéoprojecteurs portables reste le réglage manuel de la mise au point et de la géométrie de l'image, en particulier quand l'appareil n'est pas placé parfaitement face à l'écran ou au mur. Le NeoPix 256 intègre un système d'autofocus qui ajuste automatiquement la netteté, associé à une correction Keystone qui redresse l'image même en cas de projection légèrement décalée. Concrètement, cela permet d'installer l'appareil sur une table basse ou une étagère sans passer dix minutes à ajuster l'image avant chaque soirée, ce qui est particulièrement appréciable pour un usage occasionnel type match de foot entre amis.
Une définition Full HD qui change la donne face aux projecteurs d'entrée de gamme classiques
Beaucoup de mini-projecteurs vendus à prix cassé se contentent d'une résolution native inférieure au Full HD, compensée par un simple "support" 1080p qui dégrade la netteté réelle de l'image. Le NeoPix 256 dispose d'une résolution native de 1920x1080 pixels avec une luminosité de 250 lumens ANSI, ce qui permet d'obtenir une image nette jusqu'à 80 pouces de diagonale, à condition de l'utiliser dans une pièce avec un éclairage tamisé. Pour suivre un match de la Coupe du monde en soirée ou regarder un film une fois la nuit tombée, ce niveau de définition offre un vrai confort visuel par rapport à des modèles concurrents qui plafonnent en HD ou HD Ready.
À 139,99 € au lieu de 169 €, le Philips NeoPix 256 devient une option très accessible pour transformer son salon en salle de cinéma ou en espace de retransmission sportive avant la Coupe du monde. Entre son image Full HD jusqu'à 80 pouces, son autofocus pratique et sa connectivité sans fil, ce vidéoprojecteur coche l'essentiel pour un usage occasionnel, à condition de soigner l'obscurité de la pièce et de prévoir une enceinte externe pour le son.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Jusqu'à 70% de réduction sur le stockage cloud à vie pCloud
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes
Suivez les soldes d'été avec Clubic
Du 24 juin au 21 juillet, les meilleures offres des Soldes d'été 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.