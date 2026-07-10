Ce TV Philips 55PQS8501 est un modèle que l’on peut qualifier de milieu de gamme, avec un accent mis sur l’immersion. Pour ça, il ne compte pas seulement sur les qualités de son image, mais sur la technologie Ambilight. Il s’agit d’un système d’éclairage à l’arrière du TV, sur trois côtés, qui diffuse une lumière sur le mur. Celle-ci est personnalisable : vous pouvez la synchroniser avec les couleurs affichées à l’écran, choisir une lumière tamisée ou encore du blanc pour renforcer le contraste.

Si vous avez des ampoules Philips, vous pouvez même utiliser la technique AmbiScape pour les synchroniser, ainsi c’est tout votre salon qui sera aux couleurs du programme que vous regardez. Attendez-vous à des teintes vertes du plus bel effet si vous suivez la fin de la Coupe du Monde avec un tel modèle. Tout ça sur un TV de 55 pouces qui affiche de la 4K avec une dalle QLED à Quantum Dot qui propose des couleurs plus vives qu’un écran LCD classique.