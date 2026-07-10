Le Philips 55PQS8501 est un téléviseur QLED 4K de 55 pouces fluide, que vous retrouvez en Soldes pour 479 euros au lieu de 649 euros sur Boulanger.
Si vous êtes à la recherche de votre prochain téléviseur pour suivre la France dans la suite de ses aventures en Coupe du Monde, ou même pour regarder des films, séries et jouer à des jeux vidéo, vous avez le Philips 55PQS8501 qui coche toutes les cases. Ce n’est pas un TV premium avec de l’OLED, mais il dispose quand même d’une dalle QLED de 55 pouces et surtout de la technologie exclusive à Philips, l’Ambilight, pour un effet lumineux à l’arrière qui donne l’impression que l’image déborde de son cadre. Un écran que vous retrouvez avec 170 euros de réduction pendant les Soldes chez Boulanger.
Pourquoi choisir le Philips 55PQS8501 ?
- Pour la technologie Ambilight propre à Philips, qui est un vrai plus pour les téléviseurs puisqu’il permet de choisir une ambiance particulière en fonction du programme visionné.
- Pour sa dalle QLED qui, si elle ne peut pas égaler l’OLED, fait une belle proposition au niveau de l’image et de la luminosité.
- Pour son système audio Dolby Atmos qui permet de profiter d’un son bien spatialisé sans pour autant avoir besoin de se procurer une barre de son.
Un téléviseur qui mise sur la lumière
Ce TV Philips 55PQS8501 est un modèle que l’on peut qualifier de milieu de gamme, avec un accent mis sur l’immersion. Pour ça, il ne compte pas seulement sur les qualités de son image, mais sur la technologie Ambilight. Il s’agit d’un système d’éclairage à l’arrière du TV, sur trois côtés, qui diffuse une lumière sur le mur. Celle-ci est personnalisable : vous pouvez la synchroniser avec les couleurs affichées à l’écran, choisir une lumière tamisée ou encore du blanc pour renforcer le contraste.
Si vous avez des ampoules Philips, vous pouvez même utiliser la technique AmbiScape pour les synchroniser, ainsi c’est tout votre salon qui sera aux couleurs du programme que vous regardez. Attendez-vous à des teintes vertes du plus bel effet si vous suivez la fin de la Coupe du Monde avec un tel modèle. Tout ça sur un TV de 55 pouces qui affiche de la 4K avec une dalle QLED à Quantum Dot qui propose des couleurs plus vives qu’un écran LCD classique.
Un bon traitement de l’image global
Le Philips 55PQS8501 est compatible HDR10+, HDR10 et HLG, donc si vous regardez des contenus compatibles, l’image n’en sera que meilleure. Par contre, le téléviseur est limité à 60 Hz. La fiche technique indique une fréquence optimisée jusqu’à 120 Hz, mais ça veut dire que la dalle reste à son 60 Hz natif et applique un traitement d’optimisation pour rendre plus fluides certains contenus, mais ça reste une dalle 60 Hz, sûrement sa plus grosse limite.
La connectique comprend trois entrées HDMI et deux ports USB, en plus du Bluetooth et du Wi-Fi. L’HDMI 1 prend en charge les technologies ARC et eARC, avec aussi une prise en charge VRR et ALLM. Pour le son, il est compatible Dolby Atmos, DTS:X et Dolby Digital. Il tourne sous Titan OS pour retrouver toutes vos applications de streaming, même s’il est moins riche que Google TV ou webOS.
✅ Les points forts
- L’Ambilight sur 3 côtés, un vrai plus
- La dalle QLED affiche de belles couleurs
- Il est compatible Matter, Alexa, Google Home et Apple Home
- Le son Dolby Atmos et DTS:X
❌ Les limites
- La fréquence native limitée à 60 Hz
- L'’audio est limité au 2.0 et une puissance de 20 W
- Titan OS est simple, mais moins riche que les écosystèmes connus
Ce téléviseur Philips 55PQS8501 est un modèle milieu de gamme qui a de bons atouts à faire valoir, même s’il a aussi ses failles, notamment au niveau de la fluidité de l’image. Si vous cherchiez un TV pour le gaming, ce n’est pas le modèle que nous vous conseillons. Par contre pour les films, séries et rencontres sportives, c’est un bon parti, surtout avec la technologie Ambilight. C'est un bon compromis, surtout pour le prix affiché, mais il faut être conscient de ses limites avant de procéder à l’achat.
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