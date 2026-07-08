Robots aspirateurs, smartphones, machine à café, mini PC ou générateur solaire : Amazon accélère les remises pour cette troisième démarque. Découvrez les promotions les plus intéressantes du moment.
L'été s'installe et les envies changent : rafraîchir son intérieur, s'équiper pour partir en week-end, profiter d'un moment café le matin avant la chaleur. Cette troisième démarque des soldes d'été chez Amazon touche plusieurs univers du quotidien : électroménager, high-tech mobile, robots aspirateurs et énergie autonome.
De quoi équiper la maison ou préparer une escapade sans attendre la rentrée. Les baisses de prix concernent aussi bien du matériel premium que des solutions plus accessibles. Certaines références partent vite sur ce type d'opération. La sélection ci-dessous regroupe les meilleures offres identifiées aujourd'hui.
Les 7 dernières ventes flash à saisir
- Machine à café DeLonghi Magnifica S 70 à 279,99 € au lieu de 318,14 €
- Générateur solaire AFERIY avec panneau solaire à 931,07 € au lieu de 1 299,00 €
- Mini PC Nipogi Pinova P2 à 249 € au lieu de 399 €
- Samsung Galaxy S26 256 Go à 699 € au lieu de 999 €
- Aspirateur-laveur robot Roborock Qrevo S Pro à 389,99 € au lieu de 589,99 €
- Aspirateur robot Roborock Saros 20 à 989 € au lieu de 1 489 €
- Google Pixel 10 Pro, Pixel Buds 2A et support Pixel Snap offerts, à 829 € au lieu de 1 177,31 € (via ODR)
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 130Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Jusqu'à 70% de réduction sur le stockage cloud à vie pCloud
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes
Des produits pensés pour l'été et les vacances
Cette sélection mise sur des usages liés à la belle saison : autonomie énergétique, mobilité, confort à la maison. Certains produits facilitent le quotidien pendant les fortes chaleurs, d'autres accompagnent les départs en vacances ou les envies de renouveler son équipement high-tech. Voici comment chaque référence répond à ces besoins.
Pourquoi ces offres sortent du lot ?
Les remises constatées dépassent souvent 30 %, un niveau rare en dehors des grandes périodes commerciales. Cette troisième démarque des soldes d'été coïncide avec un pic de demande sur l'électroménager et les objets connectés, les foyers cherchant à s'équiper avant les départs en vacances.
Les stocks sur certaines références, notamment les robots aspirateurs et le générateur solaire, sont limités. La livraison rapide reste disponible pour l'instant, mais les délais peuvent s'allonger si la demande s'accélère.
Questions fréquentes
Ces prix sont-ils garantis jusqu'à la fin des soldes ?
Non, les stocks évoluent en temps réel et certains prix peuvent changer sans préavis.
Comment vérifier qu'une promotion Amazon est fiable ?
Amazon affiche un indicateur de prix le plus bas sur 30 jours directement sur la fiche produit.
Le générateur solaire AFERIY est-il livré avec le panneau ?
Oui, le panneau solaire est inclus avec la batterie dans cette offre.
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Du 24 juin au 21 juillet, les meilleures offres des Soldes d’été 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
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