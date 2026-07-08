L'été s'installe et les envies changent : rafraîchir son intérieur, s'équiper pour partir en week-end, profiter d'un moment café le matin avant la chaleur. Cette troisième démarque des soldes d'été chez Amazon touche plusieurs univers du quotidien : électroménager, high-tech mobile, robots aspirateurs et énergie autonome.

De quoi équiper la maison ou préparer une escapade sans attendre la rentrée. Les baisses de prix concernent aussi bien du matériel premium que des solutions plus accessibles. Certaines références partent vite sur ce type d'opération. La sélection ci-dessous regroupe les meilleures offres identifiées aujourd'hui.