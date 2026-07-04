Les soldes d'été entament leur seconde démarque au moment même où débutent les vacances scolaires. Amazon aligne 15 offres qui couvrent jardin, maison connectée, TV, informatique et mobilité, tandis que Fnac et Boulanger jouent aussi la carte des baisses de prix sur cette période.
La deuxième démarque marque souvent le vrai tournant des soldes. Les prix descendent plus bas, et les enseignes cherchent à écouler leurs stocks avant la rentrée. Amazon suit le mouvement avec une sélection large, pensée pour équiper la maison comme pour partir en vacances l'esprit tranquille. Robots aspirateurs, téléviseurs grand format, mini-PC ou encore accessoires audio : les catégories les plus recherchées de l'été sont représentées.
Fnac et Boulanger accompagnent ce mouvement de leur côté, avec des baisses de prix sur des catégories similaires, high-tech et électroménager en tête. Certaines références, comme la console Nintendo Switch 2 ou l'Apple Watch Série 10, sortent rarement du prix plein, ce qui rend ces baisses d'autant plus notables.
15 bons plans pour la 2e démarque des soldes d'été
- Ventilateur de plafond avec lumière DREO à 99,99 € au lieu de 129,99 €
- Robot tondeuse Segway Navimov i210 LIDAR à 1 299 € au lieu de 1 699 €
- Aspirateur robot LEFANT à 296 € avec coupon au lieu de 999,99 €
- TV LG UHD AI 55 pouces à 398,99 € au lieu de 549,99 €
- Aspirateur robot Roborock Qrevo S Pro à 389,99 € au lieu de 589,99 €
- Vidéoprojecteur intelligent Android TV WIELIO à 99,99 € au lieu de 259,99 €
- Mini-PC NIPOGI PINNOVA P2 à 279,98 € au lieu de 465,94 €
- SSD NVMe 4 To Lexar à 379,99 € au lieu de 459,98 €
- TV 75 pouces TCL Mini LED 4K 144 Hz à 890,62 € au lieu de 1 250 €
- Console Nintendo Switch 2 à 409 € au lieu de 469,99 €
- AirPods 4 à 109,99 € au lieu de 139,99 €
- Mini-PC Blackview MP20 à 258,99 € au lieu de 299,99 €
- Apple Watch Série 10 46 mm titane ardoise à 509 € au lieu de 789 €
- Enceinte portable JBL Flip Essential 2 à 79,99 € au lieu de 109,99 €
- Smartphone Samsung Galaxy S25 128 Go (pack avec verre trempé) à 599 € au lieu de 899 €
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Des offres pour toutes les envies de vacances
Cette sélection cible aussi bien l'extérieur que l'intérieur. Le ventilateur DREO et la tondeuse Segway s'adressent à ceux qui préparent leur jardin ou leur terrasse pour l'été. Les aspirateurs robots LEFANT et Roborock répondent à un besoin plus large : automatiser le ménage avant de partir en vacances. Côté écrans, la LG 55 pouces et la TCL 75 pouces couvrent deux budgets différents pour équiper un salon. Les produits mobiles et audio complètent la liste pour les déplacements et les activités extérieures.
Ventilateur DREO : rafraîchit une pièce tout en servant d'éclairage d'appoint.
Robot tondeuse Segway : entretient le jardin sans intervention pendant les vacances.
Aspirateurs LEFANT et Roborock : libèrent du temps sur le ménage au quotidien.
Nintendo Switch 2 : une console portable idéale pour les longs trajets d'été.
Apple Watch Série 10 : suit l'activité physique et la baignade grâce à son étanchéité.
JBL Flip Essential 2 : une enceinte compacte pensée pour l'extérieur.
Pourquoi ces offres se distinguent des autres ?
Les remises dépassent 25% sur la majorité des produits, et grimpent au-delà de 60% sur certaines références comme le vidéoprojecteur WIELIO. La deuxième démarque intervient à un moment stratégique : les stocks se resserrent avant la fin officielle des soldes, ce qui pousse les prix vers le bas sur des produits déjà populaires.
La Nintendo Switch 2 et l'Apple Watch Série 10 illustrent ce mouvement, ces deux références descendant rarement sous leur prix de lancement. Fnac et Boulanger suivent cette même logique de fin de soldes, avec des remises qui s'intensifient sur leurs propres catalogues high-tech et électroménager. La livraison Prime reste un atout pour recevoir ces produits avant le départ en vacances, mais les quantités disponibles à ces tarifs restent limitées.
Équiper la maison avant de partir en vacances
Robot tondeuse, robots aspirateurs, ventilateur connecté : plusieurs offres de cette sélection répondent à un même objectif, réduire les corvées à la maison avant un départ. Le Segway Navimov i210 s'appuie sur un guidage LIDAR pour cartographier le jardin et tondre sans intervention, un atout pour les propriétaires absents plusieurs semaines.
Côté intérieur, les aspirateurs LEFANT et Roborock Qrevo S Pro automatisent l'aspiration et le lavage des sols, avec vidage ou remplissage autonome selon les modèles. Le ventilateur DREO complète cette logique de confort, en rafraîchissant les pièces les plus exposées pendant les pics de chaleur. Ces trois catégories illustrent une tendance de fond de cette deuxième démarque : les acheteurs privilégient les appareils qui font gagner du temps au quotidien.
Un choix élargi entre divertissement et mobilité
Le volet multimédia de cette sélection couvre un large éventail de budgets et d'usages. La TV LG 55 pouces et le vidéoprojecteur WIELIO s'adressent à ceux qui veulent profiter de contenus en grand format sans investir dans un très grand téléviseur, tandis que la TCL 75 pouces mini LED cible un salon déjà équipé pour l'image 4K à 144 Hz. Les mini-PC NIPOGI et Blackview, associés au SSD Lexar 4 To, permettent de monter ou renforcer un poste de télétravail ou de stockage à moindre coût.
Sur le volet mobilité, la Nintendo Switch 2, les AirPods 4 et l'Apple Watch Série 10 forment un trio pensé pour les déplacements estivaux, entre jeu, écoute et suivi d'activité. Le Samsung Galaxy S25 et l'enceinte JBL Flip Essential 2 complètent cette offre, avec un smartphone récent et une enceinte pensée pour l'extérieur.
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