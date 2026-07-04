Équiper la maison avant de partir en vacances

Robot tondeuse, robots aspirateurs, ventilateur connecté : plusieurs offres de cette sélection répondent à un même objectif, réduire les corvées à la maison avant un départ. Le Segway Navimov i210 s'appuie sur un guidage LIDAR pour cartographier le jardin et tondre sans intervention, un atout pour les propriétaires absents plusieurs semaines.

Côté intérieur, les aspirateurs LEFANT et Roborock Qrevo S Pro automatisent l'aspiration et le lavage des sols, avec vidage ou remplissage autonome selon les modèles. Le ventilateur DREO complète cette logique de confort, en rafraîchissant les pièces les plus exposées pendant les pics de chaleur. Ces trois catégories illustrent une tendance de fond de cette deuxième démarque : les acheteurs privilégient les appareils qui font gagner du temps au quotidien.

Un choix élargi entre divertissement et mobilité

Le volet multimédia de cette sélection couvre un large éventail de budgets et d'usages. La TV LG 55 pouces et le vidéoprojecteur WIELIO s'adressent à ceux qui veulent profiter de contenus en grand format sans investir dans un très grand téléviseur, tandis que la TCL 75 pouces mini LED cible un salon déjà équipé pour l'image 4K à 144 Hz. Les mini-PC NIPOGI et Blackview, associés au SSD Lexar 4 To, permettent de monter ou renforcer un poste de télétravail ou de stockage à moindre coût.

Sur le volet mobilité, la Nintendo Switch 2, les AirPods 4 et l'Apple Watch Série 10 forment un trio pensé pour les déplacements estivaux, entre jeu, écoute et suivi d'activité. Le Samsung Galaxy S25 et l'enceinte JBL Flip Essential 2 complètent cette offre, avec un smartphone récent et une enceinte pensée pour l'extérieur.