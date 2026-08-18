Comme pour la climatisation que l'on achète en plein été plutôt qu'en pleine canicule, le chauffage connecté suit la même logique : les meilleures affaires se trouvent hors saison, pas au moment où tout le monde en a besoin. Le tado° Smart Thermostat X, kit de démarrage avec Bridge X, permet de piloter le chauffage radiateur par radiateur depuis une application ou une enceinte connectée. Associé à son capteur de température Radio X, il autorise une régulation plus fine, pièce par pièce, sans dépendre uniquement de la sonde intégrée au thermostat.

Les deux références sont actuellement remisées chez Amazon, avec des baisses qui ne sont pas garanties une fois l'hiver installé.