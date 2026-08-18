S'équiper en chauffage connecté juste avant l'hiver, c'est souvent payer le prix fort : la demande grimpe, les stocks se tendent et les promotions se raréfient. tado° propose actuellement son kit de démarrage Smart Thermostat X et son capteur de température Radio X à prix réduit chez Amazon, une fenêtre à saisir avant que la saison froide ne rebatte les cartes.
Comme pour la climatisation que l'on achète en plein été plutôt qu'en pleine canicule, le chauffage connecté suit la même logique : les meilleures affaires se trouvent hors saison, pas au moment où tout le monde en a besoin. Le tado° Smart Thermostat X, kit de démarrage avec Bridge X, permet de piloter le chauffage radiateur par radiateur depuis une application ou une enceinte connectée. Associé à son capteur de température Radio X, il autorise une régulation plus fine, pièce par pièce, sans dépendre uniquement de la sonde intégrée au thermostat.
Les deux références sont actuellement remisées chez Amazon, avec des baisses qui ne sont pas garanties une fois l'hiver installé.
Pourquoi anticiper ses achats de chauffage avant l'hiver ?
- Des prix historiquement bas hors saison : les marchands remisent le chauffage connecté en été ou en intersaison pour stimuler la demande, une logique inverse de celle observée en plein hiver.
- Une installation sans urgence : poser un thermostat ou un capteur avant les premiers froids permet de le configurer calmement, sans dépendre d'un chauffage déjà sollicité.
- Un système évolutif : le kit de démarrage suffit pour commencer, le capteur radio vient ensuite affiner la précision sans repartir de zéro.
Le kit de démarrage tado° Smart Thermostat X
Ce kit de démarrage inclut le Bridge X, indispensable pour connecter le système à Internet, et une tête thermostatique pour piloter un premier radiateur depuis l'application ou à la voix via Alexa, Siri ou l'Assistant Google. La rédaction Clubic a suivi plusieurs vagues de promotions sur cette gamme X, généralement observées lors des soldes d'hiver ou du Prime Day, plus rarement à cette période de l'année. Le produit affiche une note de 4,3 sur 5 pour plus de 1 800 avis sur Amazon, un niveau de satisfaction cohérent avec les retours habituellement recueillis sur cette gamme. Comme le capteur associé, il reste incompatible avec l'ancienne génération V3+.
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Le capteur de température tado° Radio X, pour aller plus loin
Une fois le kit installé, ce capteur radio permet d'affiner la mesure de température en la déplaçant loin du radiateur, vers l'endroit réellement occupé de la pièce. Il ne fonctionne qu'avec un tado° X déjà en place et reste, comme le kit, incompatible avec la génération V3+.
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Quel choix selon votre profil ?
Les foyers qui découvrent le chauffage connecté peuvent commencer uniquement par le kit de démarrage, suffisant pour piloter un premier radiateur et se familiariser avec l'application. Ceux qui possèdent déjà un tado° X et cherchent à améliorer la précision pièce par pièce ont davantage intérêt à cibler le capteur seul, moins onéreux. Pour équiper un logement neuf ou remplacer un système daté, prendre les deux références en même temps permet de profiter des deux remises au même moment plutôt que d'attendre une hypothétique promotion hivernale.
✅ Les points forts
- Deux références de la même gamme, aux remises actuellement cumulables
- Installation sans professionnel, guidée par l'application tado°
- Pilotage vocal via Alexa, Siri ou l'Assistant Google
- Système évolutif, avec possibilité d'ajouter des accessoires au fil du temps
- Note utilisateur solide (4,3/5) sur le kit de démarrage
❌ Les limites
- Incompatible avec les anciens kits tado° V3+
- Le capteur seul ne fonctionne pas sans un thermostat tado° X déjà installé
- Abonnement optionnel Auto-Assist facturé à part pour les fonctions avancées
- Offre présentée par Amazon comme à durée limitée, sans date de fin précisée
Ce duo s'adresse à deux profils bien distincts : ceux qui n'ont pas encore de chauffage connecté et souhaitent commencer avec un kit complet, et ceux qui possèdent déjà un tado° X et cherchent à affiner leur confort pièce par pièce. Dans les deux cas, l'intérêt de ces prix tient autant au niveau de remise qu'au moment où ils apparaissent, plusieurs semaines avant que la demande hivernale ne complique généralement l'accès à ce type de promotion.
Les foyers qui n'envisagent pas de changer leur système de chauffage cette année peuvent sans problème attendre une prochaine occasion. Pour les autres, s'équiper maintenant, pendant que les prix restent bas, reste l'option la plus rationnelle avant le retour du froid.
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