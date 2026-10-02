Côté confort, les AirPods 5 ne sont pas des écouteurs intra-auriculaires, ce qui peut plaire à ceux réticents à l’idée d’avoir des embouts en plastique dans les oreilles. Cependant, les écouteurs restent confortables et ne devraient pas bouger une fois insérés dans vos oreilles même si des exceptions peuvent exister.

Par conséquent, vous pourrez effectuer vos différentes activités sportives sans crainte, que ce soit aller en salle de musculation ou courir en extérieur. Par ailleurs, les AirPods 5 sont certifiés IP57, ce qui les rend résistants à la transpiration et aux gouttes de pluie.

L'autonomie reste toujours un bémol. Seulement 5h avec l’ANC et 7h sans, c’est insuffisant pour les vols long-courriers ou pour les sorties les plus longues. Avec le boîtier, le total grimpe à 22 heures.