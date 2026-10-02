Par leur design soigné, les AirPods 5 sont d’excellents écouteurs à porter au quotidien, mais ils conviendront aussi aux sportifs. C’est le moment de foncer dessus puisqu’ils passent à 119 euros sur Amazon.
Les AirPods 5 se placent dans la continuité de la génération précédente avec un design et une réduction de bruit quasiment identiques. Est-ce pour autant un défaut ? Non, puisqu’Apple s’est placée comme le modèle à suivre en matière d’écouteurs ouverts. Pour se démarquer un peu plus, Amazon retire 30 euros sur leur prix à l’approche du Prime Day. Petite précision, cette promotion s’applique au moment où les écouteurs sont placés dans le panier.
Pour profiter du Prime Day, n’oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d’un essai gratuit de 30 jours, c’est donc le bon moment pour tester.
Pourquoi choisir les AirPods 5 ?
- Pour la réduction de bruit : C’est l’argument phare de ces AirPods 5 puisqu’Apple a réussi depuis quelques années à intégrer une réduction de bruit sur des écouteurs ouverts, une véritable prouesse technologique.
- Pour la qualité sonore : Sans surprise, vos playlists seront sublimées par la qualité de ces AirPods 5. Avec Apple Music, vous pourrez profiter du Dolby Atmos et de l’audio spatial.
- Pour la certification IP57 et le confort : Qu’il pleuve, qu’il neige ou qu'il vente, les AirPods 5 ne bougeront pas de vos oreilles et ils sont aussi résistants à la transpiration.
Si l’offre présentée dans cet article n’est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d’autres bons plans sur ces AirPods 5. La mise à jour des prix est automatique.
Une réduction de bruit toujours surprenante
La réduction de bruit active était la nouveauté des AirPods 4 et elle fait son retour sur ces AirPods 5. Si en 2026, beaucoup d’écouteurs connectés en sont équipés, ce n’est généralement pas le cas des écouteurs ouverts puisqu’il s’agit d’une petite prouesse technologique. Par leur nature d’écouteur ouvert, les AirPods 5 sont censés laisser passer les bruits extérieurs, mais Apple se sert de la puce H2 pour donner une sensation d’isolation.
Cet ANC n'est pas le seul point fort des AirPods 5 puisque la qualité sonore est toujours excellente, comme c’est souvent le cas chez Apple. La qualité des appels est aussi une réussite même si l’on peut noter quelques faiblesses dans les endroits bruyants, ce qui est plutôt normal.
Des écouteurs aussi pensés pour le sport
Côté confort, les AirPods 5 ne sont pas des écouteurs intra-auriculaires, ce qui peut plaire à ceux réticents à l’idée d’avoir des embouts en plastique dans les oreilles. Cependant, les écouteurs restent confortables et ne devraient pas bouger une fois insérés dans vos oreilles même si des exceptions peuvent exister.
Par conséquent, vous pourrez effectuer vos différentes activités sportives sans crainte, que ce soit aller en salle de musculation ou courir en extérieur. Par ailleurs, les AirPods 5 sont certifiés IP57, ce qui les rend résistants à la transpiration et aux gouttes de pluie.
L'autonomie reste toujours un bémol. Seulement 5h avec l’ANC et 7h sans, c’est insuffisant pour les vols long-courriers ou pour les sorties les plus longues. Avec le boîtier, le total grimpe à 22 heures.
✅ Les points forts
- La réduction de bruit sur des écouteurs ouverts
- Le confort et la certification IP57 pour le sport
- Une excellente qualité sonore
❌ Les limites
- Une autonomie toujours moyenne
- Toujours destinés principalement à l'écosystème Apple
Sans surprise, les AirPods 5 restent l'une des, voire la meilleure référence en matière d’écouteurs ouverts. Pour moins de 120 euros, ils présentent un excellent rapport qualité-prix et peu de concurrents arrivent à proposer une offre aussi intéressante à un tel prix.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 1,99 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-83 %)
- 500 Go de stockage + pCloud Pass + chiffrement GRATUIT pendant 90 jours
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTREE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à -50 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 36 €
Comment profiter des Jours Flash Prime ?
Afin de profiter des Jours Flash Amazon Prime, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l’une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69 € par an
- Amazon Prime à 6,99 €/mois
- Amazon Prime Student 3,49 €/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)