L’Oura Ring 4 est une bague à destination des utilisateurs soucieux de leur santé, de la qualité de leur sommeil et de leur récupération, qui ne veulent pas d’une montre clinquante mais d’un bijou discret et confortable. Cette bague propose un bon suivi passif 24/7 avec analyse du stress et une bonne prévention (température, VFC et tendances sur le long terme).

Par contre, les sportifs réguliers, surtout en extérieur, seront frustrés par l’absence de GPS et la précision cardiaque perfectible en effort. Et le modèle économique avec abonnement reste l’un des freins principaux, surtout avec une concurrence qui n’en propose pas.