La Oura Ring 4 est une bague connectée avec des capteurs de santé et de sommeil que vous retrouvez en promo sur Amazon à 219 euros au lieu de 399 euros pendant les Jours Flash Prime.
Pour suivre vos données de santé vous avez le choix entre une montre connectée, qui va vous permettre en plus de répondre à vos messages et passer vos appels, le bracelet connecté, qui est quasiment similaire mais se contente d’une connexion sommaire, en faisant l’impasse sur les communications. Et il faut compter maintenant sur les bagues connectées, sans aucune interface utilisateur si ce n’est l’application sur smartphone où vous retrouvez toutes les données mesurées. C’est une bague de ce genre que nous vous recommandons en amont du Prime Day, avec les Jours Flash Prime, où la Oura Ring 4 perd 45 %. Pensez à bien vérifier la taille de votre doigt, Oura met à disposition un baguier sur la page du produit.
Pour profiter du Prime Day, n’oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d’un essai gratuit de 30 jours, c’est donc le bon moment pour tester.
Pourquoi choisir la Oura Ring 4 ?
- C’est un anneau agréable à porter malgré la présence des capteurs, vous ne ferez pas de différence avec une bague classique. En tout cas, elle est plus agréable que l’Oura Ring 3.
- Le suivi de santé est complet : sommeil, fréquence cardiaque, stress, température et récupération sont regroupés dans une application ergonomique.
- La discrétion assurée : la bague ne se distinguant pas d’un bijou classique, elle ne gêne en rien vos mouvements ni ne dérange vos habitudes de vie ou de sport.
Si l’offre présentée dans cet article n’est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d’autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Une bague pour le sommeil et la récupération
L’Oura Ring 4 est disponible en plusieurs tailles pour s’adapter à tous les doigts, pensez bien à vérifier la vôtre avant de passer commande. C’est important car un anneau mal ajusté peut tourner et les capteurs mal appuyés sur la peau faussent ainsi les résultats. Oura a fait des progrès : la marque a aplati l’intérieur de la bague pour rendre son port plus confortable que sur la Ring 3 dont les dômes pouvaient laisser des marques. Avec 18 voies de signal contre 8 auparavant, le système Smart Sensing adapte les mesures aux micro-mouvements de la bague au fil de la journée. Et la nuit elle ne se repose pas puisqu’elle suit la qualité de votre sommeil en plus des variabilités de la fréquence cardiaque, du stress physiologique. Mais il faut garder en tête qu'elle n’a ni écran, ni GPS intégré. Et pour l’autonomie, il faut compter entre 5 et 6 jours environ, avec un chargeur propriétaire.
Une référence, certes, mais avec des contraintes
Face à une Galaxy Ring ou à certains modèles Ultrahuman, l’Oura Ring 4 conserve l’avantage de proposer une application très mature, avec une meilleure richesse d’analyse et un choix de taille allant de 4 à 15 pour s’adapter à tout le monde. Son principal défaut ne change pas, c’est son prix, heureusement qu’elle est en promo en ce moment. Et qu'elle réclame un abonnement à 6 euros par mois pour débloquer réellement toutes les fonctions de données et d’analyses.
✅ Les points forts
- Son confort amélioré avec les capteurs encastrés
- Le suivi du sommeil et les indicateurs de santé parmi les plus fins du marché
- L'application riche et bien structurée
- L'autonomie de 5 à 6 jours
- Une large gamme de tailles disponible
❌ Les limites
- L’abonnement obligatoire pour accéder aux données avancées
- Pas de GPS intégré ce qui limite l’autonomie sportive
- La précision de la fréquence cardiaque perfectible en effort intense
La Oura Ring 4 est en promo à 219 € au lieu de 399 € pendant l’Offre Prime anticipée sur Amazon
L’Oura Ring 4 est une bague à destination des utilisateurs soucieux de leur santé, de la qualité de leur sommeil et de leur récupération, qui ne veulent pas d’une montre clinquante mais d’un bijou discret et confortable. Cette bague propose un bon suivi passif 24/7 avec analyse du stress et une bonne prévention (température, VFC et tendances sur le long terme).
Par contre, les sportifs réguliers, surtout en extérieur, seront frustrés par l’absence de GPS et la précision cardiaque perfectible en effort. Et le modèle économique avec abonnement reste l’un des freins principaux, surtout avec une concurrence qui n’en propose pas.
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