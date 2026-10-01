Si vous cherchez un écran connecté pour avoir un point névralgique qui sert à piloter toute votre maison connectée, l’Echo Show 5 (3ème génération) à 59,99 euros est indéniablement un bon plan. L’appareil est polyvalent, avec un bon son, même si la qualité vidéo est un peu discutable.

C'est d’ailleurs le point qui peut rebuter les amateurs de streaming exigeants ou si vous privilégiez une bonne caméra pour faire de la visio de qualité. Dans ces cas-là, il faut plutôt aller voir des écrans plus grands comme l'Echo Show 8 ou carrément passer sur une tablette tactile.