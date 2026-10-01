L’Echo Show 5 3ème génération est un écran connecté avec Alexa qui permet de contrôler toute votre domotique mais aussi regarder des vidéos, bradé à 59,99 euros au lieu de 119,99 euros sur Amazon.
Grâce aux Jours Flash Prime, de nombreux produits se retrouvent en promo sur Amazon, surtout des appareils de la marque comme cet Echo Show 5 (3ème génération). Cet écran connecté à Internet permet de faire de nombreuses choses, surtout si vous avez d’autres appareils à la maison, comme des caméras de surveillance, par exemple. Sur une table de chevet ça peut servir de réveil et pour regarder un film sur Prime, par exemple, ou une recette de cuisine sur YouTube quand vous faites à manger. Alexa est incluse dedans donc il suffit de l’appeler pour lui demander tout ce que vous voulez. Et il est bradé à -60 € sur Amazon jusqu’au 12 octobre, pendant les Jours Flash Prime.
Voici l’Echo Show 5 (3ème gen) à 59,99 € au lieu de 119,99 € sur Amazon pendant les Jours Flash Prime
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Pourquoi choisir l’Echo Show 5 (3ème génération) ?
- Parce qu’Amazon a fait des progrès sur le son par rapport à la génération précédente avec plus de puissance et de basses pour les alarmes, les podcasts ou même les appels.
- La réactivité est accrue grâce au nouveau module Neural Edge qui fluidifie la navigation et la reconnaissance vocale.
- L'intégration domotique est plus poussée avec une compatibilité Matter, qui permet de piloter les lumières, les prises, les caméras et autres appareils connectés depuis un seul point.
Un bon compagnon vocal pour la domotique
Avec l’Echo Show 5 (3ème génération), vous pouvez piloter les appareils connectés de votre maison et même plus. Avec Alexa dans l’appareil, vous pouvez converser mais aussi appeler vos contacts qui ont un appareil Echo chez eux, pas forcément la même référence en plus. Son écran LCD de 960 x 480 pixels sur 5,5 pouces reste lisible, même de près, et permet comme on l’a dit de regarder des vidéos ou d’accéder au flux de vos caméras. C’est juste dommage qu’il prenne beaucoup les traces de doigts, il faut penser à passer un petit coup de chiffon sec dessus de temps en temps, sinon il devient vite illisible. Avec ses trois micros et son processeur Neural Edge, il peut reconnaître votre voix dans un rayon de 7 mètres dans un environnement calme. Donc il a vraiment sa place dans une chambre ou un salon.
Il a de bons atouts, mais aussi quelques limites
L’Echo Show 5 (3ème génération) fait face à des alternatives sérieuses comme le Google Nest Hub ou l'Echo Show 8. Mais il a l’avantage d’être plus récent, plus moderne, avec une meilleure intégration d’Alexa, prête à recevoir la mise à jour qui permet d’utiliser la version IA de l’assistant vocal. On l’a dit, le son est meilleur, la réactivité est améliorée mais il conserve une caméra 2 Mpx limitée pour la visio et une qualité juste correcte pour visionner des vidéos sur un écran de cette taille.
✅ Les points forts
- Le son a plus de puissance et plus de basses
- L'enceinte réagit plus vite, aussi bien à la voix qu’au tactile
- La reconnaissance vocale qui fonctionne sur plusieurs mètres
- Le cache-caméra physique si vous êtes soucieux de votre sécurité
- L'écran tactile de 5,5 pouces a des couleurs vives
❌ Les limites
- L’écran sensible aux reflets et traces de doigts
- La caméra de 2 Mpx est trop limitée
- La qualité de visionnage est juste correcte
- Pas d’app Netflix ou YouTube, il faut passer par le navigateur
Pour les Jours Flash Prime, l’Echo Show 5 (Gen 3) est à 59,99 € au lieu de 119,99 € sur Amazon
Si vous cherchez un écran connecté pour avoir un point névralgique qui sert à piloter toute votre maison connectée, l’Echo Show 5 (3ème génération) à 59,99 euros est indéniablement un bon plan. L’appareil est polyvalent, avec un bon son, même si la qualité vidéo est un peu discutable.
C'est d’ailleurs le point qui peut rebuter les amateurs de streaming exigeants ou si vous privilégiez une bonne caméra pour faire de la visio de qualité. Dans ces cas-là, il faut plutôt aller voir des écrans plus grands comme l'Echo Show 8 ou carrément passer sur une tablette tactile.
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