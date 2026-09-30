Si NiPoGi annonce que son P3 a été « conçu » pour la performance, force est de constater que la donne est différente en réalité. Sous le capot, on retrouve l’Intel Core i5 et 16 Go de RAM. Cette configuration sera satisfaisante pour éditer des tableaux, rédiger des comptes rendus ou retoucher des photos. Le montage vidéo est aussi possible, mais il ne va pas falloir être trop gourmand sur vos demandes.

En jeu, il va rapidement pêcher et il ne va pas permettre de jouer aux titres les plus récents. Néanmoins, il s’en sort en matière de rétro-gaming.

Si vous souhaitez tout de même pousser ce NiPoGi P3 dans ses retranchements, le mini PC va essayer de suivre la cadence le plus longtemps possible avec un système de ventilation et des aérations qui essaient de réduire la température pour optimiser ses performances.