Le NiPoGi P3 brille par sa capacité à y connecter trois écrans tout en travaillant en 4K, mais aussi par cette réduction offerte par Amazon en marge du Prime Day.
Pourquoi choisir le NiPoGi P3 ?
- Pour travailler sur trois écrans : Le NiPoGi P3 offre un certain confort de travail puisque vous pourrez y connecter trois écrans et naviguer en 4K sur chacun d’entre eux.
- Adapté à la bureautique : Grâce à l’Intel Core i5 et aux 16 Go de RAM, vous pourrez effectuer toutes les tâches liées à la bureautique tout en disposant d’un multitâche qui restera fluide.
- Un espace de stockage confortable : Les fichiers de texte ou les tableaux ne prennent souvent pas beaucoup de place dans un PC. C’est pourquoi les 512 Go de stockage présents ici sont intéressants au vu des performances de ce mini PC.
Un format compact pour trois écrans
Comme tout mini PC qui se respecte, le NiPoGi P3 possède un format compact et discret. D’abord, il est noir et pourra s’intégrer dans tous les set-ups. Côté dimensions, il ne fait que 4,5 cm d’épaisseur pour un poids de 0,5 kg. Mieux encore, il est fourni avec un support VESA pour le faire disparaître en le passant sous votre bureau par exemple.
Côté connectique, il possède deux ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI ainsi qu’un DisplayPort. Toute cette connectique permet de brancher jusqu’à trois écrans. C’est ici que l’Iris Xe entre en scène puisqu’elle permet de naviguer sur ses trois écrans en 4K.
Plus à l’aise en bureautique qu’en jeu
Si NiPoGi annonce que son P3 a été « conçu » pour la performance, force est de constater que la donne est différente en réalité. Sous le capot, on retrouve l’Intel Core i5 et 16 Go de RAM. Cette configuration sera satisfaisante pour éditer des tableaux, rédiger des comptes rendus ou retoucher des photos. Le montage vidéo est aussi possible, mais il ne va pas falloir être trop gourmand sur vos demandes.
En jeu, il va rapidement pêcher et il ne va pas permettre de jouer aux titres les plus récents. Néanmoins, il s’en sort en matière de rétro-gaming.
Si vous souhaitez tout de même pousser ce NiPoGi P3 dans ses retranchements, le mini PC va essayer de suivre la cadence le plus longtemps possible avec un système de ventilation et des aérations qui essaient de réduire la température pour optimiser ses performances.
✅ Les points forts
- Un mini PC idéal pour travailler sur trois écrans en 4K
- Pour la bureautique et le rétro-gaming
- 512 Go de stockage
❌ Les limites
- Des limites de performances rapidement atteintes
- Pas compatible avec les SSD SATA
Sans surprise, le NiPoGi P3 s’adresse à ceux qui travaillent beaucoup depuis chez eux et qui cherchent un boîtier polyvalent pour les missions de bureautique. Avec l’Iris Xe, il pourra vous permettre aussi de lancer un film en 4K si tant est que vous disposiez d’un écran compatible. Il aurait pu être plus convaincant s’il proposait de meilleures performances en jeu, mais le prix aurait été plus important.
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