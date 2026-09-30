Cependant, l'Amazon Echo Hub n'est pas rempli que de qualités. Pour trouver son premier défaut, il faut continuer de parler de son écran. Si celui-ci s'avère intuitif et personnalisable, il pêche sur sa fluidité. Il peut manquer de réactivité et les changements de page peuvent parfois présenter quelques ralentissements.

Pour trouver son autre grand défaut, il faut se pencher sur son design. Pour commencer, il est en plastique, une matière qui n'est pas des plus agréables au toucher. Néanmoins, en prenant en compte le fait que le produit passe sous les 100 euros, c'est plus facilement oubliable. Surtout que son coloris blanc lui permettra de s'intégrer facilement dans tous les intérieurs.

Le véritable problème réside dans l'absence de caméra qui aurait pu permettre d'effectuer des échanges avec un livreur devant votre porte. Par conséquent, si vous pourrez effectivement voir si une personne sonne à votre porte, il faudra nécessairement vous diriger vers votre sonnette connectée pour échanger avec la personne qui sonne chez vous.