L'Amazon Echo Hub permet de relier tous vos appareils connectés au sein du même objet. Celui-ci possède une interface fluide et personnalisable. En marge du Prime Day, le Hub chute sous les 100 euros.
Avant le début officiel du Prime Day, l'Amazon Echo Hub passe de 199,99 euros à 89,99 euros
Pourquoi choisir l'Amazon Echo Hub ?
- Tous vos appareils connectés au même endroit : L'Amazon Echo Hub permet de réunir vos volets, vos caméras et votre sonnette connectée au sein d'un seul appareil.
- Un contrôle grâce à la voix : Si l'interface est intuitive, l'Echo Hub est compatible avec Alexa, ce qui vous permet de déclencher vos différents appareils connectés grâce à votre voix.
- Un prix très attractif : 200 euros, cela peut sembler conséquent pour un objet qui peut rapidement faire office de gadget, mais avec cette réduction de 110 euros, il devient tout de suite plus attractif.
Un panneau de contrôle intuitif
Cet Amazon Echo Hub est facile à prendre en main. Il se présente avec un écran de huit pouces tandis que l'interface qui fonctionne grâce à Fire OS offre plusieurs onglets personnalisables. Logiquement, vous pourrez accéder individuellement à tous vos appareils connectés qu'il s'agisse de volets, caméras ou sonnettes. L'Echo Hub est aussi compatible avec la norme Thread, permettant d'y lier également vos objets de contrôle de la température. Vous pouvez aussi créer un widget pour réunir tous les appareils d'une même pièce.
Pour contrôler vos appareils, vous pourrez vous servir de l'écran tactile ou de votre voix puisque l'Echo Hub est compatible avec Alexa.
Un hub et c'est tout
Cependant, l'Amazon Echo Hub n'est pas rempli que de qualités. Pour trouver son premier défaut, il faut continuer de parler de son écran. Si celui-ci s'avère intuitif et personnalisable, il pêche sur sa fluidité. Il peut manquer de réactivité et les changements de page peuvent parfois présenter quelques ralentissements.
Pour trouver son autre grand défaut, il faut se pencher sur son design. Pour commencer, il est en plastique, une matière qui n'est pas des plus agréables au toucher. Néanmoins, en prenant en compte le fait que le produit passe sous les 100 euros, c'est plus facilement oubliable. Surtout que son coloris blanc lui permettra de s'intégrer facilement dans tous les intérieurs.
Le véritable problème réside dans l'absence de caméra qui aurait pu permettre d'effectuer des échanges avec un livreur devant votre porte. Par conséquent, si vous pourrez effectivement voir si une personne sonne à votre porte, il faudra nécessairement vous diriger vers votre sonnette connectée pour échanger avec la personne qui sonne chez vous.
✅ Les points forts
- Un design discret qui s'intégrera dans tous les intérieurs
- Une interface intuitive
- Compatible avec l'assistant vocal Alexa
❌ Les limites
- Une interface qui peut manquer de fluidité
- Pas d'audio bidirectionnelle
Habituellement, l'Amazon Echo Hub est vendu pour 199,99 euros, mais en ce moment, son prix chute à 89,99 euros
L'Amazon Echo Hub s'adresse principalement à ceux qui ont une maison entièrement connectée. Si tel est votre cas, alors cet appareil s'avère intéressant puisqu'il regroupe effectivement tous vos objets. Cependant, l'absence de caméra ou l'impossibilité de communiquer avec une personne qui sonne à votre porte peut en freiner certains.
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