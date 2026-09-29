Une caméra extérieure Blink Outdoor 4, une sonnette vidéo 2K+ et leur module de synchronisation : Amazon affiche le trio à 24,99 € à une semaine de ses Jours Flash Prime. Reste une question que le prix ne règle pas, celle de l’abonnement nécessaire pour conserver les vidéos.
Blink, la marque de vidéosurveillance d’Amazon, réunit ici deux appareils : la caméra Outdoor 4, vendue 79,99 € seule à son arrivée en France, et la nouvelle génération de sa sonnette vidéo, en 2K+. Le pack est proposé à 24,99 € au lieu de 149,98 € sur Amazon, soit 124,99 € d’économie et une remise de 83 %. En août, nous relayions ce même pack à 39,99 € : il perd encore 15 € avant les Jours Flash Prime des 6 et 7 octobre.
L’offre vise d’abord les occupants d’une maison qui veulent surveiller leur entrée et leur jardin sans tirer un seul câble. Si vous comptez enregistrer vos vidéos sans payer d’abonnement, la suite mérite votre attention.
La caméra Blink Outdoor 4 et la sonnette vidéo 2K+, module de synchronisation compris, passent à 24,99 € au lieu de 149,98 € chez Amazon.
Pourquoi choisir le pack Blink Outdoor 4 et sonnette vidéo 2K+ ?
- Deux appareils sans fil : la caméra fonctionne avec deux piles AA lithium et la sonnette avec trois, pour une autonomie annoncée jusqu’à deux ans. Vous pouvez donc les poser là où aucune prise n’est disponible.
- Une sonnette qui voit jusqu’au sol : son image carrée au format 1:1 cadre les visiteurs de la tête aux pieds, ce qui permet aussi de repérer un colis déposé devant la porte.
- Un champ large côté jardin : l’Outdoor 4 filme en 1080p avec un angle de 143°, contre 110° pour la génération précédente, de quoi couvrir une allée ou une terrasse avec une seule caméra.
De la porte d’entrée au fond du jardin, une seule application
Au quotidien, les deux appareils se pilotent depuis la même application Blink, sans compte ni réglage séparés. Quand quelqu’un sonne, vous le voyez et lui répondez grâce à l’audio bidirectionnel, y compris la nuit avec la vision infrarouge de la sonnette. La caméra s’appuie de son côté sur une détection de mouvement à deux zones pour vous alerter quand quelqu’un remonte l’allée ou s’approche d’une fenêtre. Relié à Alexa, le système peut aussi diffuser le direct, accueillir vos visiteurs ou s’activer et se désactiver à la voix.
Ce pack parle surtout aux foyers qui veulent s’équiper sans faire venir d’électricien, et à ceux qui ont déjà des enceintes Echo. Le Sync Module Core fourni accepte jusqu’à dix caméras, ce qui laisse de la marge pour couvrir un garage ou l’arrière de la maison plus tard. En appartement, le pack perd une bonne partie de son intérêt, puisqu’il est pensé pour une porte d’entrée et un extérieur. Vérifiez aussi votre box : les deux appareils ne se connectent qu’au Wi-Fi 2,4 GHz, pas au 5 GHz.
Un matériel bradé, un abonnement à prévoir
Principale concession : le Sync Module Core ne gère pas le stockage local, réservé aux Sync Module 2 et XR vendus à part. Sans abonnement, vous gardez le direct et les alertes de mouvement, mais aucune vidéo enregistrée ; comptez 3 € par mois et par appareil avec Blink Basic, ou 10 € par mois avec Blink Plus, qui couvre tous vos appareils. Les Tapo C210 et Xiaomi CW300 de notre comparatif des meilleures caméras de surveillance enregistrent sur carte microSD sans abonnement, mais doivent rester branchés au secteur.
✅ Les points forts
- Deux appareils et le module de synchronisation pour 24,99 €
- Installation sans fil, autonomie annoncée jusqu’à deux ans sur piles AA lithium
- Sonnette 2K+ au format carré, qui cadre de la tête aux pieds
- Champ de vision de 143° pour la caméra Outdoor 4
- Une seule application et la compatibilité Alexa
❌ Les limites
- Aucune vidéo enregistrée sans abonnement, faute de stockage local sur le Sync Module Core
- Détection des personnes réservée aux abonnés
- Wi-Fi 2,4 GHz uniquement
- Caméra limitée au 1080p, quand la sonnette passe au 2K+
Avant même les Jours Flash Prime des 6 et 7 octobre, le duo caméra et sonnette Blink est à 24,99 € sur Amazon, avec 30 jours d’essai à l’abonnement.
À 24,99 €, ce pack Blink revient à moins de 12,50 € par appareil pour équiper à la fois l’entrée et l’extérieur d’une maison. C’est 15 € de moins que le prix que nous relevions en août, et loin des 79,99 € demandés pour la seule caméra Outdoor 4 à son arrivée. Pour un premier système de vidéosurveillance simple, sans câble et piloté depuis le smartphone ou Alexa, l’offre tient largement la route.
Le calcul change si vous voulez conserver vos vidéos : il faut alors ajouter un abonnement, de 3 € par mois pour un appareil à 10 € par mois pour l’ensemble du système. Les 30 jours d’essai inclus laissent le temps de mesurer si les clips enregistrés vous sont utiles, ou si le direct et les notifications suffisent. Si vous refusez toute dépense récurrente, une caméra à carte microSD branchée sur secteur vous servira mieux.
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