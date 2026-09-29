Au quotidien, les deux appareils se pilotent depuis la même application Blink, sans compte ni réglage séparés. Quand quelqu’un sonne, vous le voyez et lui répondez grâce à l’audio bidirectionnel, y compris la nuit avec la vision infrarouge de la sonnette. La caméra s’appuie de son côté sur une détection de mouvement à deux zones pour vous alerter quand quelqu’un remonte l’allée ou s’approche d’une fenêtre. Relié à Alexa, le système peut aussi diffuser le direct, accueillir vos visiteurs ou s’activer et se désactiver à la voix.

Ce pack parle surtout aux foyers qui veulent s’équiper sans faire venir d’électricien, et à ceux qui ont déjà des enceintes Echo. Le Sync Module Core fourni accepte jusqu’à dix caméras, ce qui laisse de la marge pour couvrir un garage ou l’arrière de la maison plus tard. En appartement, le pack perd une bonne partie de son intérêt, puisqu’il est pensé pour une porte d’entrée et un extérieur. Vérifiez aussi votre box : les deux appareils ne se connectent qu’au Wi-Fi 2,4 GHz, pas au 5 GHz.