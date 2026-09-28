Le Bissell CrossWave OmniForce Edge est un balai aspirateur 2-en-1 qui possède un mode turbo pour un nettoyage plus efficace sur les sols et les tapis. Sur Amazon, il est disponible pour moins de 220 euros.
Sur Amazon, le Bissell CrossWave OmniForce Edge est vendu à 219,99 euros au lieu de 349,99 euros
Pourquoi choisir le Bissell CrossWave OmniForce Edge ?
- Un aspirateur 2-en-1 : En action, vous pourrez aspirer et nettoyer vos sols simultanément ou sélectionner seulement un des deux modes.
- Une prise en main intuitive : Cet aspirateur balai possède un écran LCD qui indique l’autonomie restante. Plusieurs boutons sont aussi présents pour changer de mode de nettoyage.
- Sur tous les sols et dans toutes les pièces : Le CrossWave OmniForce Edge peut passer sur les sols durs et sur les tapis et possède une technologie qui lui permet d’être efficace même dans les coins et le long des murs.
Un aspirateur balai tout-terrain
En action, l’aspirateur possède deux modes de nettoyage : un pour l’aspiration et l’autre pour le nettoyage. En ce qui concerne l’aspiration, la technologie ZeroGap est appréciable. Le balai peut passer à proximité des rainures et aspirer la plupart des miettes. Un mode turbo est aussi présent pour davantage de puissance. Cependant, l’autonomie va diminuer plus rapidement si ce mode est activé. Un détail à prendre en compte puisque l'autonomie est déjà limitée à 30 minutes.
Enfin, l'aspirateur peut aussi laver vos sols et possède un espace de traitement de l’eau sale qui nécessite un entretien assez régulier. Autre élément à souligner, un mode mêlant aspiration et nettoyage est disponible, et l'aspirateur possède un système anti-enchevêtrement pour les poils et les longs cheveux.
De l’ombre aux robots-aspirateurs ?
Contrairement à un robot-aspirateur, le Bissell CrossWave OmniForce Edge s’installe rapidement puisque sa base de recharge se pose au sol et ne nécessite pas de fixation au mur comme cela peut être le cas pour certains concurrents. Également, comme il s’agit d’un aspirateur manuel, il n'y a pas besoin d'effectuer un premier passage pour cartographier votre intérieur.
Avec ses qualités, le Bissell CrossWave OmniForce Edge peut-il se démarquer face aux robots aspirateurs qui ont envahi nos salons ? Pour ce prix, il peut difficilement trouver son public puisqu’un robot s’avère plus endurant et présente des performances similaires. Surtout, il peut fonctionner seul, ce qui n’est logiquement pas le cas d'un balai aspirateur.
✅ Les points forts
- La technologie ZeroGap pour passer même dans les rainures et les coins
- Une aspiration et un nettoyage simultanés
- Une puissance sonore contenue
❌ Les limites
- Un réservoir d’eau sale qui demande un entretien régulier
- Une autonomie limitée à 30 minutes
Sorti à 349,99 euros, le Bissell CrossWave OmniForce Edge chute à 219,99 euros sur Amazon.
Le Bissell CrossWave OmniForce Edge se démarque surtout avec son mode qui mêle nettoyage et aspiration. Également, il plaira à ceux qui possèdent des tapis et un sol carrelé puisqu’il peut passer sur les deux surfaces.
Si cette promotion est attractive, au prix fort, il est difficile de le recommander puisqu’un robot aspirateur s’entretient seul, ce qui n’est pas le cas avec ce balai aspirateur.
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