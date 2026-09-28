En action, l’aspirateur possède deux modes de nettoyage : un pour l’aspiration et l’autre pour le nettoyage. En ce qui concerne l’aspiration, la technologie ZeroGap est appréciable. Le balai peut passer à proximité des rainures et aspirer la plupart des miettes. Un mode turbo est aussi présent pour davantage de puissance. Cependant, l’autonomie va diminuer plus rapidement si ce mode est activé. Un détail à prendre en compte puisque l'autonomie est déjà limitée à 30 minutes.

Enfin, l'aspirateur peut aussi laver vos sols et possède un espace de traitement de l’eau sale qui nécessite un entretien assez régulier. Autre élément à souligner, un mode mêlant aspiration et nettoyage est disponible, et l'aspirateur possède un système anti-enchevêtrement pour les poils et les longs cheveux.