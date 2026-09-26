Le Govee Envisual T2 filme votre téléviseur avec deux caméras pour prolonger ses couleurs sur le mur, sans passer par la source HDMI. Sa version pour écrans de 75 à 85 pouces s’affiche à 107,26 € sur Amazon, un tarif à mettre en perspective avant de vous décider.
Installer un rétroéclairage dynamique derrière un grand téléviseur coûte souvent plus cher qu’on ne l’imagine, surtout au-delà de 75 pouces. Le Govee Envisual T2 (H605C) répond à ce besoin avec deux caméras posées sur le haut de l’écran et 5 mètres de ruban LED répartis sur les quatre côtés de la dalle.
Amazon propose actuellement le kit Govee T2 pour téléviseurs de 75 à 85 pouces à 107,26 €, contre 152,10 € au plus bas des 30 derniers jours, soit 29 % de remise jusqu’au 3 octobre. L’offre s’adresse d’abord aux cinéphiles qui regardent leurs films dans une pièce sombre et veulent prolonger l’image sans changer de téléviseur.
Le Govee Envisual T2 pour téléviseurs de 75 à 85 pouces passe à 107,26 € au lieu de 152,10 € chez Amazon, qui le vend et l’expédie.
Pourquoi choisir le Govee Envisual T2 ?
- Deux caméras plutôt qu’une : Le T2 découpe l’image en zones et la lit avec deux objectifs, ce qui améliore la lecture des bords et des coins, là où les kits à caméra unique se trompent le plus.
- Aucune source imposée : Comme les caméras filment l’écran, le rétroéclairage fonctionne avec une console, une box, un lecteur Blu-ray ou les applications du téléviseur. Aucun boîtier HDMI supplémentaire n’est à acheter.
- Un ruban dimensionné pour les grands écrans : Les 5 mètres de ruban, en quatre segments, portent 60 LED par mètre en RGBIC, une technologie qui affiche plusieurs couleurs à la fois sur un même ruban.
Du salon cinéma aux soirées musique
Le terrain de prédilection du T2 reste le film regardé lumière éteinte. Le halo prolonge l’image sur le mur, ce qui agrandit visuellement un écran déjà imposant. Hors visionnage, le boîtier de commande intègre un micro qui synchronise le ruban avec la musique selon quatre modes, et l’application Govee Home propose de nombreuses scènes d’ambiance. Le pilotage passe aussi par Alexa, Google Home ou SmartThings.
Le kit vise les propriétaires d’un téléviseur plat de 75 à 85 pouces placé à 10 à 20 cm du mur, la distance que Govee recommande pour une bonne diffusion de la lumière. Les joueurs y gagneront en immersion, mais les tests publiés en ligne divergent sur la réactivité, l’un d’eux relevant un décalage perceptible lors des changements d’image rapides. Les téléviseurs incurvés ne sont pas compatibles. Prévoyez enfin un peu de patience : un testeur a dû reprendre l’étalonnage plusieurs fois, et Govee conseille lui-même d’ajuster la balance des blancs à la main dans l’application.
Face à Philips Hue, le prix contre la précision
Philips Hue a lancé début septembre sa propre caméra, la Play Screen Sync, vendue 119,99 € et compatible avec les téléviseurs jusqu’à 85 pouces. Il faut lui associer un ruban Play Gradient, à partir de 99,99 €, soit au moins 219,98 € pour un dispositif fondé sur le même principe. Le Govee T2 revient donc environ deux fois moins cher, caméras et ruban compris. Comme nous le rappelions au lancement de la solution de Philips, une caméra reste moins précise que l’analyse du signal HDMI, proposée chez Hue par une Sync Box à 149,99 €, et cette limite vaut aussi pour Govee.
✅ Les points forts
- Deux caméras pour une meilleure lecture des bords de l’image
- Compatible avec toutes les sources, sans boîtier HDMI à ajouter
- 5 mètres de ruban RGBIC à 60 LED par mètre
- Mode musique avec micro intégré et commande vocale
- Environ deux fois moins cher que la solution à caméra de Philips Hue
❌ Les limites
- Synchronisation moins fidèle sur les scènes très colorées
- Étalonnage exigeant, balance des blancs à régler manuellement
- Incompatible avec les téléviseurs incurvés, Wi-Fi limité au 2,4 GHz
L’offre d’Amazon sur le Govee Envisual T2 à 107,26 € est annoncée jusqu’au 3 octobre, dans la limite des stocks disponibles.
À 107,26 €, le Govee Envisual T2 donne accès à un rétroéclairage synchronisé sur un très grand écran pour environ la moitié du budget d’une solution à caméra Philips Hue. Ses deux caméras et son ruban dense en font un kit cohérent pour les films du soir, à condition d’accepter une précision imparfaite sur les images les plus chargées. Un point mérite toutefois votre attention : le 24 septembre, une autre fiche Amazon du Govee T2 pour 75 à 85 pouces, vendue par Govee et expédiée par Amazon, affichait 94,99 €. Comparez les deux avant de commander.
Le kit convient surtout à celles et ceux qui regardent beaucoup de films dans le noir sur un téléviseur plat de 75 à 85 pouces, décollé du mur. Les joueurs exigeants et les amateurs de fidélité colorimétrique gagneront à regarder du côté d’une solution HDMI, plus chère mais plus précise. Pour les autres, le T2 reste une manière simple de faire déborder l’image au-delà du cadre, sans changer de téléviseur.
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