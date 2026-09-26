Installer un rétroéclairage dynamique derrière un grand téléviseur coûte souvent plus cher qu’on ne l’imagine, surtout au-delà de 75 pouces. Le Govee Envisual T2 (H605C) répond à ce besoin avec deux caméras posées sur le haut de l’écran et 5 mètres de ruban LED répartis sur les quatre côtés de la dalle.

Amazon propose actuellement le kit Govee T2 pour téléviseurs de 75 à 85 pouces à 107,26 €, contre 152,10 € au plus bas des 30 derniers jours, soit 29 % de remise jusqu’au 3 octobre. L’offre s’adresse d’abord aux cinéphiles qui regardent leurs films dans une pièce sombre et veulent prolonger l’image sans changer de téléviseur.