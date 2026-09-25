Le Lefant M3 est un aspirateur-robot laveur qui bouscule les milieux de gamme avec son positionnement complet, à retrouver pour 299,98 euros au lieu de 999,99 euros sur Amazon.
Le Lefant M3 est un outsider sérieux dans l’univers des robots aspirateurs laveurs : avec sa navigation laser, son aspiration 12 000 Pa, le lavage des serpillières à l’eau chaude et la vidange automatique, il facilite le ménage sans exploser le budget. Il peut gérer votre intérieur jusqu’à 220m², avec ou sans animaux. Et surtout son prix est intéressant puisqu’il bénéficie de pas moins de 700 euros de réduction sur Amazon.
Pourquoi choisir le Lefant M3 ?
- Pour sa station tout-en-un pour son prix vraiment contenu, qui ne demande pas beaucoup d'entretie…
- Sa puissance d’aspiration qui sort du lot avec 12 000 Pa annoncés, qui dépassent les concurrents directs à prix égal.
- La navigation laser fiable pour les grands espaces qui permet de naviguer précisément dans votre intérieur.
Un robot complet pour les grands intérieurs
Concrètement, le Lefant M3 s’adresse aux foyers qui ont entre 80 et 200 m² à entretenir et qui veulent à la fois aspirer et laver sans avoir à intervenir au quotidien. Sa brosse principale en V limite l’enroulement des cheveux et des poils et la détection automatique des tapis déclenche une augmentation de l’aspiration et un relevage des serpillières de 9 mm pour éviter de les mouiller. L’autonomie est annoncée à 220 minutes et il reprend là où il s’est arrêté si jamais il doit retourner se recharger en plein lavage.
Beaucoup de fonctions, quelques approximations
Par rapport à des références comme le Roborock Qrevo QV 35A ou certains modèles de chez Ecovacs, le M3 offre plus de puissance brute et le lavage à l’eau chaude, mais accuse un retard sur la finesse de l’évitement d’obstacles malgré la navigation laser. Son principal compromis, c’est une app parfois buggée et une absence de caméra IA, ce qui le rend moins à l’aise avec les petits objets plats et les câbles fins.
✅ Les points forts
- Sa station qui permet le lavage à l’eau chaude
- Sa puissance d’aspiration de 12 000 Pa
- La navigation laser dToF avec cartographie fiable et bonne gestion des tapis
- L'autonomie de 220 minutes couvre de grandes surfaces en un seul cycle
- Sa brosse qui évite l’enroulement des cheveux et des poils d’animaux
❌ Les limites
- L’évitement des obstacles est perfectible
- L'app est parfois buggée
- Le lavage est correct mais pas exceptionnel sur les taches incrustées
- Le robot parle uniquement anglais
- Pas d’intégration Matter
La promo sur le Lefant M3 à 299,98 euros au lieu de 999,99 euros ne dure que jusqu’au 27 septembre
Le Lefant M3 est pour vous si vous privilégiez le rapport fonctionnalités/prix en acceptant quelques approximations logicielles en échange d’un équipement complet. Il convient aux foyers avec de grandes surfaces, des animaux à poils et un budget serré, avec tout de même une station autonettoyante et une navigation laser fiable.
En revanche, si vous êtes un perfectionniste du lavage, que vous avez des intérieurs très encombrés au sol ou que vous souhaitez traiter des taches incrustées, ce n’est pas vraiment pour vous. Pour ça, il faut viser un cran au-dessus avec une caméra IA et un logiciel plus abouti.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 1,99 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-83 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 3 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTRE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à -50 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 36 €