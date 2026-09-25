Le Lefant M3 est pour vous si vous privilégiez le rapport fonctionnalités/prix en acceptant quelques approximations logicielles en échange d’un équipement complet. Il convient aux foyers avec de grandes surfaces, des animaux à poils et un budget serré, avec tout de même une station autonettoyante et une navigation laser fiable.

En revanche, si vous êtes un perfectionniste du lavage, que vous avez des intérieurs très encombrés au sol ou que vous souhaitez traiter des taches incrustées, ce n’est pas vraiment pour vous. Pour ça, il faut viser un cran au-dessus avec une caméra IA et un logiciel plus abouti.