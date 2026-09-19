Arrivé en juin 2026, le Roborock Qrevo S Pro embarque une station qui vide son bac et lave ses serpillières à l’eau chaude. À 389,98 € chez Amazon, il perd 200 €, ce qui déplace la question : reste-t-il des raisons de payer plus cher ?
Roborock décline sa gamme Qrevo en plusieurs familles, et la série S Pro en occupe l’entrée. Le constructeur y a placé une aspiration de 18 500 Pa, deux serpillières rotatives relevables et une station multifonction qui prend en charge le vidage du bac, le lavage des patins et leur séchage.
C’est la configuration que l’on trouvait il y a peu au-dessus de 600 €, et elle vise les foyers qui veulent déléguer l’entretien des sols. Chez Amazon, le Roborock Qrevo S Pro est affiché à 389,98 € au lieu de 589,99 €, un tarif qui le place face à des robots nettement moins équipés.
Le Roborock Qrevo S Pro et sa station autonettoyante sont à 389,98 € chez Amazon, contre 589,99 € au tarif de référence.
Pourquoi choisir le Roborock Qrevo S Pro ?
- Une station qui referme le cycle : Elle vide le bac du robot, lave les deux serpillières à l’eau chauffée à 75 °C, puis les sèche à l’air chaud à 45 °C. Vous ne manipulez plus de patins humides après chaque passage.
- 18 500 Pa sur le carrelage comme sur les tapis : La puissance d’aspiration suffit largement aux poussières, aux miettes et aux poils du quotidien, et les serpillières se relèvent de 10 mm dès que le robot monte sur un tapis.
- Des brosses pensées pour les cheveux longs : La brosse principale en caoutchouc et la brosse latérale limitent les enroulements. C’est l’entretien le plus fréquent sur un robot laveur, et celui qu’on oublie le plus vite de faire.
Ce qu’il change vraiment dans une semaine de ménage
Le quotidien d’un robot laveur se joue moins sur la fiche technique que sur ce qu’il vous laisse à faire. Ici, le robot cartographie le logement au LiDAR, passe sous les meubles grâce à ses moins de 10 cm d’épaisseur, et rentre seul laver ses serpillières entre deux pièces. Les 200 tours par minute des patins rotatifs suffisent aux traces fraîches et aux passages de cuisine. Roborock annonce jusqu’à 65 jours sans intervention sur la station, un chiffre qui dépend de la surface et du nombre de lavages.
Le profil qui en tire le plus est celui d’un logement à dominante de sols durs, avec des tapis ponctuels et des animaux. Sur de la moquette, la partie lavage perd l’essentiel de son intérêt et un robot purement aspirateur suffira. Même remarque pour un intérieur encombré de câbles : la détection des petits obstacles reste le point faible du modèle, mieux vaut dégager le sol avant un cycle. La station réclame enfin un emplacement au mur et un remplissage manuel de ses réservoirs, peu pratique dans une petite cuisine.
Face au reste du marché, où se situe-t-il ?
Le haut du panier dépasse aujourd’hui les 30 000 Pa et sait atteindre les coins, une qualité que notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots reconnaît justement au Dreame X60 Pro Ultra disponibleà 1 499 €. Le Qrevo S Pro ne joue pas dans cette catégorie : ses patins ne s’écartent pas, et les angles restent secs. Ce qu’il apporte, c’est le cycle complet d’automatisation pour environ la moitié du budget.
✅ Les points forts
- Station complète : vidage du bac, lavage à 75 °C, séchage à 45 °C
- 18 500 Pa, largement suffisants pour les sols durs et les tapis
- Brosses anti-enchevêtrement efficaces sur les cheveux et les poils d’animaux
- Moins de 10 cm de hauteur, il passe sous la plupart des meubles
- Compatible Matter pour l’intégration domotique
❌ Les limites
- Pas de serpillière extensible : les coins et les bordures restent secs
- Détection des petits obstacles perfectible, mieux vaut dégager les câbles
- Réservoirs de la station à remplir et à vider à la main
- Vidage automatique du bac assez bruyant
Avant de valider, vérifiez sur la fiche Amazon que le Roborock Qrevo S Pro est bien affiché à 389,98 € : les tarifs y bougent souvent.
À 389,98 €, le Roborock Qrevo S Pro occupe une place devenue rare, celle du robot laveur à station vraiment complète sous les 400 €. La combinaison vidage automatique, lavage à l’eau chaude et séchage à l’air chaud règle les deux corvées qui font abandonner un robot au bout de six mois, le bac plein et le patin qui sent mauvais. Les 18 500 Pa ne constituent pas un record sur le marché actuel, mais ils traitent sans difficulté ce qu’un intérieur produit en une semaine.
Le lecteur qui équipe son logement pour la première fois, ou qui remplace un robot sans station, y gagnera un vrai saut d’usage. Celui qui possède déjà un modèle à serpillière extensible n’a en revanche pas grand-chose à y trouver, puisque les coins et les plinthes resteront le travail du balai. Reste à vérifier que le tarif tient au moment de votre passage, car c’est lui qui fait tout l’intérêt de ce positionnement.
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