Le quotidien d’un robot laveur se joue moins sur la fiche technique que sur ce qu’il vous laisse à faire. Ici, le robot cartographie le logement au LiDAR, passe sous les meubles grâce à ses moins de 10 cm d’épaisseur, et rentre seul laver ses serpillières entre deux pièces. Les 200 tours par minute des patins rotatifs suffisent aux traces fraîches et aux passages de cuisine. Roborock annonce jusqu’à 65 jours sans intervention sur la station, un chiffre qui dépend de la surface et du nombre de lavages.

Le profil qui en tire le plus est celui d’un logement à dominante de sols durs, avec des tapis ponctuels et des animaux. Sur de la moquette, la partie lavage perd l’essentiel de son intérêt et un robot purement aspirateur suffira. Même remarque pour un intérieur encombré de câbles : la détection des petits obstacles reste le point faible du modèle, mieux vaut dégager le sol avant un cycle. La station réclame enfin un emplacement au mur et un remplissage manuel de ses réservoirs, peu pratique dans une petite cuisine.