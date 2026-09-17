L’aspirateur laveur que nous avions noté 8 sur 10 en 2024 n’a plus grand-chose à voir avec son tarif de lancement. Voici ce qu’il fait bien, ce qu’il fait moins bien, et à quel type de logement il correspond réellement.
Le Floor One S7 Pro appartient à cette famille d’appareils qui aspirent et lavent dans le même passage, sur sols durs uniquement. Tineco l’avait lancé à 799 €, un tarif qui le plaçait franchement dans le haut de gamme. Deux générations plus tard, la facture n’a plus rien de comparable : la French Week fait descendre le Tineco Floor One S7 Pro à 219,22 € chez AliExpress, code FWFR30 compris. À titre de repère, le même modèle s’affiche 299,99 € chez Amazon. Si vous vivez sur du carrelage ou du parquet vitrifié et que l’étape serpillière vous pèse, l’écart mérite qu’on s’y arrête.
Le Tineco Floor One S7 Pro descend à 219,22 € au lieu de 295,28 € chez AliExpress, avec le code FWFR30 à saisir avant le paiement.
Pourquoi choisir le Tineco Floor One S7 Pro ?
- Un seul passage au lieu de deux : L’appareil aspire les saletés sèches et lave le sol dans le même mouvement, puis le laisse assez sec pour qu’on remarche dessus rapidement. Le balai et le seau sortent du placard beaucoup moins souvent.
- Le mode Auto dose à votre place : Le capteur analyse la saleté en continu et ajuste débit d’eau, pression du rouleau et aspiration sans que vous touchiez à quoi que ce soit. Sur une tache fraîche, la machine insiste d’elle-même.
- Les rouleaux se nettoient seuls : Deux programmes d’autonettoyage, de 2 et 6 minutes, rincent la brosse sur la base. C’est la corvée que personne n’a envie de faire à la main, et elle est automatisée.
Ce qu’il change vraiment au quotidien
Sur sols durs, l’intérêt se joue d’abord sur le temps gagné. Les 230 watts d’aspiration ramassent miettes et poussières pendant que le rouleau humide passe derrière, et le séchage rapide évite d’attendre avant de remettre les pieds dans la pièce. La tête nettoie jusqu’à un centimètre des plinthes des deux côtés, ce qui limite les reprises au balai le long des murs. Dans notre test du Tineco Floor One S7 Pro, la qualité de nettoyage ressort comme le point le plus convaincant de la machine, pour une note finale de 8 sur 10.
Reste que ce n’est pas un aspirateur généraliste. Il est fait pour le carrelage, le vinyle, le stratifié et le parquet vitrifié : les tapis et les moquettes ne sont pas son terrain, et un logement qui en est couvert n’en tirera rien. L’autonomie cadre également l’usage, avec 120 m² et 40 minutes annoncés par Tineco, quand nos relevés tournaient plutôt entre 25 et 28 minutes selon le mode. Pour un appartement ou un rez-de-chaussée, la marge reste confortable ; pour une grande maison à faire d’une traite, il faudra compter avec une pause en charge de quatre heures.
Ce qu’il vaut face au reste du marché
Le S7 Pro n’est plus le fer de lance de Tineco, qui a depuis sorti la gamme S9 : c’est le S9 Artist qui occupe la première place de notre comparatif des meilleurs aspirateurs laveurs. Ce que le S7 Pro n’a pas, ce sont les raffinements des générations suivantes, à commencer par la station de nettoyage automatique qui vaut au S9 Artist sa place en tête. Ce qu’il garde, c’est le cœur du travail, à un prix qui ne se compare plus à celui de ces machines.
✅ Les points forts
- Nettoyage convaincant sur sols durs, noté 8 sur 10 dans notre test
- Séchage rapide qui libère la pièce sans attendre
- Autonettoyage des rouleaux en 2 ou 6 minutes
- Écran LCD de 9,1 cm lisible en cours d’utilisation
- Autopropulsion qui allège nettement la poussée
❌ Les limites
- 78 dB en modes Max et Ultra, un niveau sonore inconfortable
- 5,1 kg qui se sentent dès qu’il faut le porter
- Réservoirs de 850 et 720 ml, plus petits que chez plusieurs concurrents
- Autonomie réelle mesurée entre 25 et 28 minutes
Le code FWFR30 se saisit dans le panier : vérifiez que le total affiche bien 219,22 € avant de valider la commande.
À 219,22 €, le Floor One S7 Pro atterrit dans une zone de prix où l’on croise surtout des aspirateurs laveurs d’entrée de gamme. Or nous l’avions testé comme un modèle haut de gamme, avec les qualités de nettoyage qui vont avec. L’écart entre ce qu’il sait faire et ce qu’il coûte aujourd’hui compte davantage, ici, que le pourcentage de remise affiché.
Le bon destinataire est un foyer aux sols majoritairement durs, qui enchaîne encore aspirateur puis serpillière et aimerait s’épargner l’un des deux. Si vos pièces sont couvertes de moquette, si le bruit pose problème dans un logement où quelqu’un dort à côté, ou si vous visez une machine qui se range seule sur une station complète, les générations récentes seront plus indiquées. Pour les autres, c’est un équipement qui se paie une fois et se remarque chaque semaine.
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