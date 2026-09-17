Sur sols durs, l’intérêt se joue d’abord sur le temps gagné. Les 230 watts d’aspiration ramassent miettes et poussières pendant que le rouleau humide passe derrière, et le séchage rapide évite d’attendre avant de remettre les pieds dans la pièce. La tête nettoie jusqu’à un centimètre des plinthes des deux côtés, ce qui limite les reprises au balai le long des murs. Dans notre test du Tineco Floor One S7 Pro, la qualité de nettoyage ressort comme le point le plus convaincant de la machine, pour une note finale de 8 sur 10.

Reste que ce n’est pas un aspirateur généraliste. Il est fait pour le carrelage, le vinyle, le stratifié et le parquet vitrifié : les tapis et les moquettes ne sont pas son terrain, et un logement qui en est couvert n’en tirera rien. L’autonomie cadre également l’usage, avec 120 m² et 40 minutes annoncés par Tineco, quand nos relevés tournaient plutôt entre 25 et 28 minutes selon le mode. Pour un appartement ou un rez-de-chaussée, la marge reste confortable ; pour une grande maison à faire d’une traite, il faudra compter avec une pause en charge de quatre heures.