À 799 €, le Roborock Saros 20 Neo devient surtout intéressant pour les foyers qui rencontrent les limites pratiques des robots plus classiques. Les 500 € d’écart avec le prix de référence de 1 299 € rendent plus accessible un ensemble complet : forte aspiration, double dispositif anti-emmêlement, navigation avancée, châssis mobile et station à haute température. L’intérêt tient donc au cumul de ces fonctions dans les pièces où seuils, tapis et mobilier bas compliquent les parcours.

Tout le monde n’a pas besoin de ce niveau d’équipement. Dans un petit logement aux sols réguliers, un modèle moins ambitieux peut couvrir l’essentiel pour moins cher et avec une station plus compacte. Le Saros 20 Neo vise davantage ceux qui veulent réduire les interventions manuelles dans un intérieur complexe. Dans ce cas, la baisse à 799 € pendant les French Days mérite d’être examinée, tout en gardant à l’esprit que plusieurs performances maximales annoncées dépendent des conditions de test.