Les French Days 2026 démarrent avec une forte baisse sur le Roborock Saros 20 Neo, proposé à 799 € au lieu de 1 299 €. Ce robot aspirateur-laveur très récent mise surtout sur le franchissement des seuils, un châssis bas et une station automatisée pour les logements exigeants.
Le Roborock Saros 20 Neo arrive pendant les French Days à 799 €, contre un prix de référence de 1 299 € pour cette offre. Il cible les logements où seuils, meubles bas, tapis et poils compliquent le travail des robots plus simples. Il combine 36 000 Pa, un châssis capable de franchir jusqu’à 8,8 cm sous conditions et une station qui lave les serpillières jusqu’à 100 °C. À ce tarif, l’offre Amazon à 799 € mérite surtout votre attention si vous cherchez davantage d’autonomie.
Pendant les French Days, le Roborock Saros 20 Neo est affiché à 799 € au lieu de 1 299 € chez Amazon, soit 500 € de différence par rapport au prix de référence indiqué pour l’offre.
Pourquoi choisir le Roborock Saros 20 Neo ?
- Des seuils mieux négociés : AdaptiLift 3.0 peut franchir jusqu’à 8,8 cm sur un seuil à double niveau dans les conditions précisées par Roborock.
- Un châssis très bas : le robot mesure 7,98 cm et son LiDAR rétractable lui permet d’accéder à des zones d’environ 7,95 cm sous certains meubles.
- Une station plus autonome : elle lave les serpillières jusqu’à 100 °C, les sèche à l’air chaud et automatise plusieurs tâches d’entretien.
Un profil taillé pour les logements qui mettent les robots à l’épreuve
Le Saros 20 Neo prend surtout du sens si votre intérieur cumule poils d’animaux, tapis, meubles bas et seuils difficiles. Son moteur HyperForce annoncé à 36 000 Pa s’accompagne d’un double système anti-emmêlement, tandis que les serpillières rotatives travaillent avec une pression pouvant atteindre 14 N. Lors de l’IFA 2026, Clubic a relevé l’association du châssis AdaptiLift 3.0, de cette aspiration et d’un profil particulièrement bas. La navigation ajoute un LiDAR rétractable, une caméra RGB, de la lumière structurée et VertiBeam, avec plus de 300 catégories d’obstacles annoncées.
À 799 €, l’intérêt vient surtout de l’autonomie et du franchissement
Face à un robot moins cher, le Saros 20 Neo se distingue surtout par son châssis mobile, son format bas, le nettoyage des bords et sa station à haute température. Si votre logement est petit, sans seuil marqué et avec peu de tapis ou de poils, une partie de cet équipement risque d’être sous-utilisée.
✅ Les points forts
- Puissance d’aspiration annoncée de 36 000 Pa.
- Châssis AdaptiLift 3.0 conçu pour franchir jusqu’à 8,8 cm sur un seuil double sous conditions.
- Hauteur de 7,98 cm avec LiDAR rétractable pour mieux passer sous certains meubles.
- Double système anti-emmêlement et nettoyage dédié aux bords et aux coins.
- Station avec lavage des serpillières à l’eau jusqu’à 100 °C et séchage à l’air chaud.
❌ Les limites
- 799 € reste un budget élevé pour un petit logement simple.
- Les maxima de franchissement, de reconnaissance d’obstacles et d’anti-emmêlement reposent sur des tests internes et peuvent varier selon l’environnement.
- La station mesure environ 40 x 49 x 45 cm et demande un emplacement dédié.
Si ses fonctions de franchissement, de gestion des poils et d’entretien automatisé correspondent à votre logement, le Roborock Saros 20 Neo peut être vérifié à 799 € chez Amazon pendant cette opération French Days.
À 799 €, le Roborock Saros 20 Neo devient surtout intéressant pour les foyers qui rencontrent les limites pratiques des robots plus classiques. Les 500 € d’écart avec le prix de référence de 1 299 € rendent plus accessible un ensemble complet : forte aspiration, double dispositif anti-emmêlement, navigation avancée, châssis mobile et station à haute température. L’intérêt tient donc au cumul de ces fonctions dans les pièces où seuils, tapis et mobilier bas compliquent les parcours.
Tout le monde n’a pas besoin de ce niveau d’équipement. Dans un petit logement aux sols réguliers, un modèle moins ambitieux peut couvrir l’essentiel pour moins cher et avec une station plus compacte. Le Saros 20 Neo vise davantage ceux qui veulent réduire les interventions manuelles dans un intérieur complexe. Dans ce cas, la baisse à 799 € pendant les French Days mérite d’être examinée, tout en gardant à l’esprit que plusieurs performances maximales annoncées dépendent des conditions de test.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- 500 Go de stockage + pCloud Pass + Encryption GRATUITS pendant 90 jours
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à-50% pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 36 €
- Promo Verisure : un diagnostic 100% offert pour toute demande de devis !
French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.
Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !