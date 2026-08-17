La rentrée approche et avec elle le retour d'un emploi du temps plus chargé, laissant moins de place aux corvées ménagères. Le Roborock Qrevo S Pro Set profite justement d'une remise de 200 € chez Amazon, l'occasion d'examiner ce que vaut réellement cette station tout-en-un vendue à 399,99 €.
Lancé au printemps 2026, le Roborock Qrevo S Pro Set vise les foyers qui veulent déléguer l'entretien des sols sans casser leur budget sur le très haut de gamme de la marque. Avec sa station multifonction et sa puissance d'aspiration de 18 500 Pa, il coche déjà plusieurs cases attendues sur ce segment de prix. Amazon affiche cette configuration Qrevo S Pro Set à 399,99 €, une remise de 200 € qui le repositionne parmi les meilleures affaires du moment sur les robots aspirateurs laveurs. Reste à savoir si l'appareil tient ses promesses une fois installé dans un salon ordinaire, tapis et poils d'animaux compris.
Avec la reprise des rythmes de rentrée, disposer d'un robot capable de tenir plusieurs semaines sans intervention manuelle prend tout son sens pour les foyers les plus sollicités.
Pourquoi choisir le Roborock Qrevo S Pro Set ?
- Autonomie prolongée : jusqu'à 65 jours sans vidange manuelle grâce à sa station tout-en-un.
- Hygiène des sols : serpillières lavées à 75 °C puis séchées à l'air chaud à 45 °C pour limiter les mauvaises odeurs.
- Prix repositionné : 200 € de remise qui placent ce modèle premium accessible sous la barre des 400 €.
Une station pensée pour l'autonomie au quotidien
La force du Qrevo S Pro Set réside avant tout dans sa station, qui prend en charge l'essentiel de l'entretien sans intervention. Comme le rapportait la rédaction Clubic lors du lancement du modèle, les deux serpillières rotatives tournent jusqu'à 200 tours par minute et se relèvent automatiquement de 10 mm au contact d'un tapis, un détail qui évite de détremper les fibres. La brosse principale en caoutchouc et la brosse latérale anti-emmêlement limitent l'accumulation de cheveux et de poils, un point que Clubic identifie comme particulièrement utile pour les foyers avec animaux. La filtration à 99,9 % du pollen complète le tableau pour les personnes sensibles aux allergies, un argument qui prend un relief particulier à l'approche de la rentrée scolaire.
Un positionnement clair face à la concurrence Dreame et Ecovacs
Le Qrevo S Pro Set se situe en entrée de la gamme premium de Roborock, sur un segment où Dreame et Ecovacs proposent des modèles aux prestations comparables. Il n'égale toutefois pas la sophistication des bras articulés ni la vision par intelligence artificielle des références les plus chères de la marque, à l'image du Saros 20.
✅ Les points forts
- Une puissance d'aspiration de 18 500 Pa, largement au-dessus de la moyenne du segment
- Une station tout-en-un qui lave, sèche et vide automatiquement pendant plusieurs semaines
- Des serpillières lavées à 75 °C pour un résultat plus hygiénique qu'un simple passage à l'eau froide
- Une filtration du pollen à 99,9 %, un vrai plus pour les personnes allergiques
- Une épaisseur réduite qui permet de passer sous une partie du mobilier bas
❌ Les limites
- Pas de bras articulé ni de vision par IA, réservés aux modèles les plus premium de Roborock
- Un niveau sonore de séchage à 45 dB, perceptible en soirée dans un petit logement
- Un segment très concurrentiel où Dreame et Ecovacs avancent des arguments similaires
- Un entretien régulier des brosses et des filtres toujours nécessaire malgré l'automatisation
Le Roborock Qrevo S Pro Set à 399,99 € au lieu de 599,99 € : vérifiez la disponibilité chez Amazon
À 399,99 €, le Roborock Qrevo S Pro Set s'adresse avant tout aux foyers qui veulent réellement déléguer l'entretien de leurs sols sans se tourner vers les modèles les plus chers de la marque. Sa station complète, sa puissance d'aspiration et sa gestion hygiénique des serpillières en font une option solide pour qui a des tapis, des animaux ou peu de temps à consacrer au ménage, surtout à l'approche de la rentrée.
Les acheteurs en quête des fonctionnalités les plus avancées du marché, comme le bras articulé ou la reconnaissance d'objets par IA, devront en revanche se tourner vers des références plus onéreuses de la gamme Roborock. Pour un usage quotidien classique, ce Qrevo S Pro Set reste une option à considérer sérieusement tant que la remise reste active chez Amazon.
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