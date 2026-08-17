Lancé au printemps 2026, le Roborock Qrevo S Pro Set vise les foyers qui veulent déléguer l'entretien des sols sans casser leur budget sur le très haut de gamme de la marque. Avec sa station multifonction et sa puissance d'aspiration de 18 500 Pa, il coche déjà plusieurs cases attendues sur ce segment de prix. Amazon affiche cette configuration Qrevo S Pro Set à 399,99 €, une remise de 200 € qui le repositionne parmi les meilleures affaires du moment sur les robots aspirateurs laveurs. Reste à savoir si l'appareil tient ses promesses une fois installé dans un salon ordinaire, tapis et poils d'animaux compris.

Avec la reprise des rythmes de rentrée, disposer d'un robot capable de tenir plusieurs semaines sans intervention manuelle prend tout son sens pour les foyers les plus sollicités.