L’autonomie annoncée atteint une heure, et notre test du Dyson V15 Detect Absolute l’a vérifiée en mode Eco, au-delà des 60 minutes. En mode Auto, une seule charge couvre un grand appartement sans retour à la station murale. Le mode Boost vide en revanche la batterie rapidement : mieux vaut le réserver aux tapis ou aux zones très encrassées. Le bac de 0,76 L se vide sans mettre les mains dans la poussière, grâce à un joint en caoutchouc qui glisse le long des parois.

Les foyers avec chien ou chat en tirent le meilleur parti, tout comme les personnes sensibles aux allergènes, grâce à une filtration HEPA qui retient les particules jusqu’à 0,3 micron. Il se transforme aussi en aspirateur à main, avec un suceur long et une mini brosse motorisée pour le canapé ou la voiture. Il convient moins si vous cherchez un appareil léger : avec 3,1 kg, il pèse sur le bras lors des longues séances, et la gâchette doit rester enfoncée. Dans un studio, sa puissance et son prix se justifient aussi plus difficilement.