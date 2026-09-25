Boulanger retire 250 € au Dyson V15 Detect Absolute, affiché à 549 € au lieu de 799 €. Laser, capteur de particules et filtration fine sont toujours au programme : reste à savoir ce que ce modèle vaut face au Gen5, qui mène aujourd’hui notre comparatif.
Le V15 Detect Absolute est l’aspirateur balai sans fil de Dyson qui repère la poussière au laser. Sa brosse Fluffy projette un faisceau vert au ras du sol, tandis qu’un capteur compte les particules aspirées et ajuste la puissance en conséquence. Boulanger propose actuellement le Dyson V15 Detect Absolute à 549 € au lieu de 799 €, soit une remise de 31 %. Le Gen5 Detect a depuis pris la relève en haut de gamme : à ce tarif, le V15 devient une porte d’entrée plus abordable vers les technologies de détection de la marque. L’offre concerne d’abord les logements qui mêlent parquet, carrelage, tapis et animaux de compagnie.
Le Dyson V15 Detect Absolute passe à 549 € au lieu de 799 € chez Boulanger, soit 250 € de moins sur cet aspirateur balai à détection laser.
Pourquoi choisir le Dyson V15 Detect Absolute ?
- Un laser qui révèle la poussière fine : la brosse Fluffy éclaire le sol d’un faisceau vert qui fait apparaître les particules invisibles à l’œil nu. Notre test l’a trouvé surtout utile dans les zones sombres, beaucoup moins en pleine lumière.
- Une puissance qui s’adapte toute seule : avec 240 AW, il traite aussi bien les sols durs que les tapis, et son capteur relève la puissance quand la saleté l’exige. En mode Auto, sa batterie a suffi à couvrir 95 m² lors de notre test.
- Des brosses qui ne s’emmêlent pas : les brosses motorisées se débarrassent elles-mêmes des cheveux et des poils d’animaux, un point jugé efficace dans notre test. Vous n’avez plus à découper les nœuds autour du rouleau.
Un aspirateur taillé pour les grandes surfaces et les poils d’animaux
L’autonomie annoncée atteint une heure, et notre test du Dyson V15 Detect Absolute l’a vérifiée en mode Eco, au-delà des 60 minutes. En mode Auto, une seule charge couvre un grand appartement sans retour à la station murale. Le mode Boost vide en revanche la batterie rapidement : mieux vaut le réserver aux tapis ou aux zones très encrassées. Le bac de 0,76 L se vide sans mettre les mains dans la poussière, grâce à un joint en caoutchouc qui glisse le long des parois.
Les foyers avec chien ou chat en tirent le meilleur parti, tout comme les personnes sensibles aux allergènes, grâce à une filtration HEPA qui retient les particules jusqu’à 0,3 micron. Il se transforme aussi en aspirateur à main, avec un suceur long et une mini brosse motorisée pour le canapé ou la voiture. Il convient moins si vous cherchez un appareil léger : avec 3,1 kg, il pèse sur le bras lors des longues séances, et la gâchette doit rester enfoncée. Dans un studio, sa puissance et son prix se justifient aussi plus difficilement.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2.19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 3 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTRE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à -50 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 36 €
Face au Gen5 et aux alternatives moins chères
Le V15 Detect Absolute n’est plus le modèle phare de Dyson : le Gen5 Detect Absolute, en tête de notre comparatif des meilleurs aspirateurs balais, grimpe à 280 AW et se montre plus silencieux. À 549 €, le V15 conserve pourtant le laser, le capteur de particules et une filtration fine, l’essentiel pour qui ne court pas après la dernière génération. Il ne dispose pas, en revanche, de la station 3-en-1 du Shark PowerDetect Clean & Empty, plus simple à entretenir. Si le budget prime, le Rowenta X-PERT 6.60, plus léger avec 2,4 kg, coûte bien moins cher, mais sans capteurs intelligents.
✅ Les points forts
- Détection laser utile dans les zones peu éclairées
- 240 AW et puissance ajustée automatiquement
- Plus d’une heure d’autonomie en mode Eco
- Brosses anti-enchevêtrement efficaces sur cheveux et poils
- Indice de réparabilité de 8/10 et nombreux accessoires
❌ Les limites
- 3,1 kg qui fatiguent le bras sur les longues séances
- Gâchette à maintenir enfoncée en permanence
- Mode Boost très gourmand en batterie
- Une seule batterie fournie et 4 h 30 de recharge
Laser, capteur de particules et brosses anti-nœuds pour 549 € : l’offre de Boulanger sur le V15 Detect Absolute vaut le détour si votre intérieur accumule tapis et poils.
À 549 €, le V15 Detect Absolute devient une manière plus raisonnable d’accéder aux technologies de détection de Dyson. Ses vrais arguments restent l’aspiration, la filtration et les brosses anti-nœuds, bien plus que le compteur de particules, que notre test a jugé gadget passé les premières utilisations. Le laser, lui, rend service dans les pièces sombres et les recoins mal éclairés. Pour un logement spacieux, avec des tapis ou un animal, l’équation tient.
Si le poids vous rebute ou si vous vivez dans un petit espace, un modèle plus léger comme le Rowenta X-PERT 6.60 suffira souvent, pour une fraction du prix. Ceux qui veulent davantage de puissance et moins de bruit regarderont plutôt le Gen5, à condition d’y mettre le prix. Pour les autres, ces 250 € de remise rendent le V15 bien plus facile à défendre qu’à 799 €.