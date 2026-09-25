Le Rowenta X-Clean 5 aspire et lave les sols durs en un seul passage, puis rince et sèche lui-même son rouleau à 60 °C. Reste à savoir si ses concessions, à commencer par son incapacité à se glisser sous les meubles bas, conviennent à votre intérieur.
Successeur du X-Clean 4, le Rowenta X-Clean 5 reprend la formule de l’aspirateur laveur sans fil et y ajoute ce qui manquait à son aîné : un séchage du rouleau à l’air chaud. Il est proposé à 249,99 € chez Amazon au lieu de 349,99 €, soit 100 € d’économie et une remise de 29 %. C’est le même tarif que celui que nous avions relevé pendant les soldes d’été, début juillet.
Cette offre concerne d’abord les foyers aux sols majoritairement durs, comme le carrelage, qui enchaînent encore aspirateur et serpillière. Si votre intérieur est surtout couvert de tapis, elle vous intéressera beaucoup moins.
Le Rowenta X-Clean 5 est affiché à 249,99 € au lieu de 349,99 € chez Amazon, avec sa base de charge et un rouleau de rechange.
Pourquoi choisir le Rowenta X-Clean 5 ?
- Un rouleau qui ne reste pas humide : après chaque session, un cycle d’auto-nettoyage d’environ 90 secondes rince la brosse, puis un séchage à l’air chaud à 60 °C limite l’apparition des mauvaises odeurs. Le rouleau n’a plus à sécher à l’air libre entre deux passages.
- Un seul passage au lieu de deux : le rouleau, humidifié en eau propre, tourne à 450 tours par minute pendant que l’appareil aspire les débris vers le réservoir d’eau sale. Miettes et traces partent dans le même geste.
- Une puissance qui suit la saleté : en mode Auto, il détecte le niveau de salissure et ajuste sa puissance, tandis que l’éclairage LED au sol révèle poussières et traces dans les zones sombres. L’écran et l’assistance vocale indiquent son état en temps réel.
Pour qui ce laveur remplace vraiment la serpillière
Dans une cuisine, une entrée ou une salle de bains carrelée, son intérêt est de traiter poussière et taches dans le même geste. Sa brosse bilatérale nettoie des deux côtés, utile le long des plinthes et dans les angles, là où le X-Clean 4 ne brossait que d’un côté. Rowenta annonce 1,1 kg ressenti en main, et le rouleau autopropulsé tire l’appareil vers l’avant. Les 50 minutes d’autonomie s’entendent en mode Eco : comptez moins en mode Max.
Il s’adresse aux foyers où les sols se salissent vite, avec de jeunes enfants ou beaucoup de passage. Il est moins pertinent avec beaucoup de meubles bas : il s’incline sans s’allonger à plat et ne passera pas sous un lit ou un canapé proche du sol. Il n’est pas conçu non plus pour les tapis et les moquettes. Enfin, son réservoir d’eau sale de 0,44 L peut obliger à le vider en cours de séance dans un grand logement.
Plus complet que le X-Clean 4, moins agile que certains rivaux
Face au X-Clean 4, limité à un séchage passif, le X-Clean 5 ajoute le séchage chauffant, un rouleau un peu plus rapide et une brosse des deux côtés, à réservoirs identiques. Il ne rivalise pas avec les modèles qui se couchent pour passer sous les meubles, comme le Tineco Floor One i7 Fold ou le Roborock F25 ACE Pro, ni avec le Dreame T16 Pro Heat, qui lave à l’eau chaude jusqu’à 90 °C. Ces trois modèles figurent dans notre comparatif des meilleurs aspirateurs laveurs, utile pour situer l’offre si vous hésitez encore.
✅ Les points forts
- Aspiration et lavage simultanés, en un seul passage
- Auto-nettoyage en 90 secondes et séchage du rouleau à 60 °C
- Brosse bilatérale pour les plinthes et les angles
- Mode Auto avec détection de la saleté et éclairage LED au sol
- Rouleau de rechange et filtres supplémentaires fournis
❌ Les limites
- Ne s’allonge pas à plat, donc ne passe pas sous les meubles bas
- Pas conçu pour les tapis et les moquettes
- Réservoir d’eau sale de 0,44 L, modeste sur une grande surface
- Autonomie de 50 minutes annoncée en mode Eco uniquement
Avant de valider votre X-Clean 5 sur Amazon, vérifiez que le prix de 249,99 € est bien appliqué au moment de passer au panier.
À 249,99 €, le Rowenta X-Clean 5 devient une option sensée pour qui veut en finir avec l’enchaînement aspirateur puis serpillière sur des sols durs. Son principal atout tient à l’entretien : un rouleau rincé et séché à 60 °C après chaque usage, c’est une corvée de moins. La brosse bilatérale et le mode Auto complètent un ensemble cohérent pour les pièces qui se salissent le plus. Ce tarif ayant déjà été proposé en juillet, il s’agit d’un bon niveau de prix plutôt que d’un plancher inédit.
Si votre logement compte beaucoup de lits et de canapés bas, ou surtout des tapis, mieux vaut regarder ailleurs. Même chose si vous tenez au lavage à l’eau chaude. Pour un appartement carrelé ou une entrée très fréquentée, en revanche, le X-Clean 5 coche l’essentiel à ce prix. Repérez simplement les meubles sous lesquels vous devez passer : c’est là que se joue son principal compromis.
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