Successeur du X-Clean 4, le Rowenta X-Clean 5 reprend la formule de l’aspirateur laveur sans fil et y ajoute ce qui manquait à son aîné : un séchage du rouleau à l’air chaud. Il est proposé à 249,99 € chez Amazon au lieu de 349,99 €, soit 100 € d’économie et une remise de 29 %. C’est le même tarif que celui que nous avions relevé pendant les soldes d’été, début juillet.

Cette offre concerne d’abord les foyers aux sols majoritairement durs, comme le carrelage, qui enchaînent encore aspirateur et serpillière. Si votre intérieur est surtout couvert de tapis, elle vous intéressera beaucoup moins.