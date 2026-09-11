Un robot aspirateur qui aspire, lave, nettoie son propre rouleau et retourne tranquillement à sa base une fois sa mission accomplie. Sur le papier, le concept n’a plus rien de véritablement extraordinaire. Mais le Lefant M210 Pro Omni ajoute quelques idées bien senties à la recette, notamment un lavage à l’eau propre en temps réel et une aspiration conçue pour ne jamais s’emmêler dans les poils. Le tout dans un format étonnamment compact… Et à un tarif ultra agressif.