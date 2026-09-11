Déjà proposé à 279,99 €, le Lefant M210 Pro Omni bénéficie d’une remise supplémentaire avec le code EQZXDVL9. Son prix tombe ainsi à 237,99 €, soit un total non négligeable de 76 % de réduction par rapport à son tarif de référence.
Un robot aspirateur qui aspire, lave, nettoie son propre rouleau et retourne tranquillement à sa base une fois sa mission accomplie. Sur le papier, le concept n’a plus rien de véritablement extraordinaire. Mais le Lefant M210 Pro Omni ajoute quelques idées bien senties à la recette, notamment un lavage à l’eau propre en temps réel et une aspiration conçue pour ne jamais s’emmêler dans les poils. Le tout dans un format étonnamment compact… Et à un tarif ultra agressif.
280 mm de large, mais une couverture maximale
Avec son corps ultra-fin de 280 mm (pour 99 mm d’épaisseur), le Lefant M210 Pro Omni peut se glisser dans les espaces où certains robots plus imposants doivent parfois renoncer. Mais c’est surtout sous le capot que le robot se distingue, puisqu’il développe jusqu’à 20 000 Pa de puissance d’aspiration, pour récupérer poussières, miettes et poils d’animaux aussi bien sur les tapis que sur les sols durs.
Pour ces derniers, Lefant a opté pour une solution assez originale, avec une entrée d’aspiration sans brosse, annoncée comme 100 % anti-enchevêtrement. Autrement dit, pas de rouleau autour duquel les cheveux et poils viennent inévitablement s’enrouler. Un détail qui devrait parler aux propriétaires d’animaux… Et à tous ceux qui ont déjà passé de longues minutes à découper des cheveux coincés dans une brosse.
Deux brosses latérales viennent compléter le dispositif pour mieux ramener les saletés vers la zone d’aspiration.
De l’eau propre en continu pour laver les sols
L’autre particularité du M210 Pro Omni concerne le lavage. Son rouleau de 20 cm de long, animé à 240 tours/minute, bénéficie d’une pression constante de 15 N sur le sol. Le système fonctionne également avec un cycle de lavage à l’eau propre en temps réel, celle-ci étant continuellement injectée dans le rouleau : pulvérisation, frottement, raclage des saletés puis récupération de l’eau usée.
L’idée est toute simple, à savoir éviter de passer encore et encore une serpillière humide chargée de saletés. Le système est conçu pour s’attaquer à toutes les différentes taches du quotidien, du café au ketchup en passant par le lait ou le jus de fruit.
Une fois le nettoyage terminé, direction la station tout-en-un. Celle-ci dispose d’un réservoir de 2,4 litres d’eau propre et de 1,5 litre d’eau sale, et peut automatiquement remplir le robot, évacuer l’eau usée, rincer le rouleau puis le sécher à l’air.
De son côté, le bac à poussière de 800 ml permet quant à lui de limiter les vidanges, sans nécessiter l’utilisation de sacs jetables. Pratique donc.
Le Lefant M210 Pro Omni tombe à 237,99 €
C’est évidemment l’offre qui mérite l’attention. Alors que le Lefant M210 Pro Omni affiche un prix de référence de 999,99 €, il est actuellement proposé sur Amazon à 279,99 €.
Une remise déjà importante, mais il est possible de faire encore mieux, puisqu’avec le code EQZXDVL9, le tarif final descend alors à 237,99 €.
De quoi profiter d’une remise globale de 76 %, qui transforme ce robot aspirateur-laveur tout-en-un en une solution particulièrement accessible pour automatiser une bonne partie du ménage quotidien.