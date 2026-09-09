Le Tineco Floor One S6 Stretch Lite est un aspirateur laveur sans fil qui brille surtout pour sa capacité de s’incliner à 180 degrés, où il ne fait que 13 cm, ce qui lui permet de passer sous les meubles. C’est une conception qui s’appelle HyperStretch et qui donne son nom à l’aspirateur. Il est en plus équipé d’un capteur iLoop Smart Sensor propre à Tineco qui évalue le niveau de saleté et ajuste automatiquement la puissance d’aspiration ainsi que le débit d'eau en fonction de ce qu’il détecte au sol.

Il faut quand même garder en tête que c'est un aspirateur efficace sur un sol régulièrement entretenu, il ne peut pas non plus faire de miracles. Aussi, ne tentez pas de le passer sur un canapé, par exemple, puisque sa serpillière est faite pour les sols durs. Même sur un tapis, il faut être prudent, puisque son efficacité n’est pas totalement la même sur ces surfaces. Et l’humidité peut stagner sur un tapis ou une moquette puis entraîner des moisissures et des mauvaises odeurs.