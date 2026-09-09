Pour faire un ménage efficace et rapide sur vos sols à la maison, le Tineco Floor One S6 Stretch Lite est un aspirateur sans fil qui peut s'intégrer à 180° et qui se retrouve à 199,99 euros au lieu de 299,99 euros.
L’avantage du Tineco Floor One S6 Stretch Lite c’est qu’il peut aspirer les déchets secs et liquides tout en lavant les sols durs grâce à sa serpillière et son réservoir d’eau intégré. C'est un appareil intéressant avec un prix agressif pendant les French Days, qui n’est pas aussi autonome qu’un aspirateur robot, mais qui est bien efficace et qui a surtout une particularité intéressante : il peut s’allonger à 180° pour passer sous les meubles et faire le ménage à des endroits souvent négligés. Si jamais il vous intéresse, vous pouvez le retrouver avec 100 euros de réduction chez Cdiscount.
Voici le Tineco Floor One S6 Stretch Lite à 199,99 € au lieu de 299,99 € sur Cdiscount
Pourquoi choisir le Tineco Floor One S6 Stretch Lite ?
- Il passe sous les meubles en basculant à 180° ce qui est très pratique pour atteindre des endroits compliqués.
- Le côté 2-en-1 pour non seulement aspirer la poussière et les débris mais aussi de nettoyer les taches un peu plus incrustées.
- La base de charge s’occupe de l’entretien de l'aspirateur et des serpillières, pour que vous n'ayez pas à faire grand-chose.
Un aspirateur laveur qui vise juste pour les sols durs
Le Tineco Floor One S6 Stretch Lite est un aspirateur laveur sans fil qui brille surtout pour sa capacité de s’incliner à 180 degrés, où il ne fait que 13 cm, ce qui lui permet de passer sous les meubles. C’est une conception qui s’appelle HyperStretch et qui donne son nom à l’aspirateur. Il est en plus équipé d’un capteur iLoop Smart Sensor propre à Tineco qui évalue le niveau de saleté et ajuste automatiquement la puissance d’aspiration ainsi que le débit d'eau en fonction de ce qu’il détecte au sol.
Il faut quand même garder en tête que c'est un aspirateur efficace sur un sol régulièrement entretenu, il ne peut pas non plus faire de miracles. Aussi, ne tentez pas de le passer sur un canapé, par exemple, puisque sa serpillière est faite pour les sols durs. Même sur un tapis, il faut être prudent, puisque son efficacité n’est pas totalement la même sur ces surfaces. Et l’humidité peut stagner sur un tapis ou une moquette puis entraîner des moisissures et des mauvaises odeurs.
Un entretien automatisé mais qui reste manuel
La marque annonce une autonomie de 40 minutes, ce qui est suffisant pour les appartements et maisons de taille modérée, mais ça reste un plafond théorique qui dépend fortement du mode utilisé et bien sûr du niveau de saleté. Par contre, il est léger, 4,5 kg, on le passe assez facilement, surtout qu'il y a une assistance du rouleau pour réduire l'effort des bras. Ça devient plus compliqué quand il s'agit de devoir le lever pour le ranger ou monter un escalier.
Comme beaucoup de ses concurrents, il se replace sur sa base de charge après utilisation non seulement pour regagner de la batterie, mais aussi lancer un cycle d’auto-nettoyage qui rince le rouleau et le circuit interne pour limiter les résidus de saleté et les mauvaises odeurs. Ensuite, la serpillière passe au séchage pour retirer l'humidité restante et ainsi être prête à un futur emploi. Tout ce qu'il vous reste à faire, c’est vider le bac d’eaux usées, remplir celui d’eau propre et vider le bac à poussière.
✅ Les points forts
- L’inclinaison complète à 180° pour nettoyer sous les meubles bas
- L'’aspiration et le lavage en simultané
- Le capteur iLoop qui adapte automatiquement le fonctionnement au niveau de saleté
- Les réservoirs séparés pour les eaux
- La base de recharge polyvalente
❌ Les limites
- Une utilité limitée en dehors des sols durs
- Une autonomie annoncée de 40 minutes, à relativiser
- Son poids qui peut gêner pour monter les étages
- Un niveau sonore maximal de 78 dB
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Le Tineco Floor One S6 Stretch Lite est une bonne porte d’entrée non seulement dans la gamme, mais aussi dans l’univers des aspirateurs robots. C’est un bon début, pour moins de 200 euros, afin d’entretenir vos sols durs en un seul passage. Il n’est pas dépourvu de défauts, c'est un modèle Lite après tout, ni de limites, mais si vous avez un intérieur déjà bien entretenu et que vous cherchez un outil pratique pour passer un coup de temps en temps, il fait très bien l’affaire.
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