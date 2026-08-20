Après les vacances, les journées reprennent vite leur rythme entre travail, école et imprévus du quotidien. Dans cette période chargée, déléguer le ménage au sol à une machine devient un vrai confort. Un aspirateur robot laveur permet de garder un intérieur propre sans y consacrer le moindre créneau.

Cette sélection couvre plusieurs budgets et besoins, des modèles premium avec station d'auto-vidage et d'auto-lavage aux références plus accessibles pour un usage quotidien simple. Roborock, Dreame et Lefant figurent parmi les marques concernées par ces baisses de prix. Voici les quatre modèles à surveiller avant la fin de l'offre.