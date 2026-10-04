Le G10 Pro est pensé pour le carrelage, le vinyle ou le stratifié. Sa brosse nettoie au ras des plinthes des deux côtés, là où le G10 Combo, son voisin dans la gamme, ne traite qu’un seul bord. Quatre modes se partagent la batterie : Standard, Silencieux, Turbo et aspiration seule, ce dernier coupant l’eau pour un passage à sec. Le grand écran LED affiche en continu le mode actif et le niveau de batterie, pratique pour savoir s’il reste de quoi finir une pièce.

Il convient à un appartement ou à une maison de taille moyenne, où miettes et éclaboussures s’accumulent au quotidien. Dreame annonce jusqu’à 35 minutes d’autonomie, et le site indépendant LaveLab a mesuré 28 minutes en mode Standard : assez pour un logement courant, trop juste pour une grande surface d’une traite. Si vous avez des tapis épais, il ne remplacera pas votre aspirateur, car un aspirateur laveur n’est pas conçu pour les poils longs. Il ne se transforme pas non plus en aspirateur à main, ce qui exclut les escaliers et le canapé.