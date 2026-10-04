Amazon affiche l’aspirateur laveur Dreame G10 Pro à 132,05 € parmi ses offres Prime anticipées, contre 229 € en prix conseillé. Ce modèle d’entrée de gamme aspire et lave le sol en un seul geste, mais il fait l’impasse sur le séchage de son rouleau.
Le Dreame G10 Pro appartient à la famille des aspirateurs laveurs sans fil, ces appareils qui ramassent les débris et passent la serpillière dans le même mouvement. Il annonce 16 000 Pa d’aspiration, deux réservoirs séparés pour l’eau propre et l’eau sale, et un rouleau qui se rince seul sur sa base.
Proposé à 132,05 € chez Amazon, il entre dans la fourchette de 100 à 200 € que notre guide associe à l’entrée de gamme. L’offre porte la mention Prime anticipée : elle est donc réservée aux abonnés Amazon Prime. Elle intéressera d’abord les logements équipés de sols durs.
Le Dreame G10 Pro est proposé à 132,05 € au lieu de 229 € chez Amazon, une offre Prime anticipée qui retranche 42 % à son prix conseillé.
Pourquoi choisir le Dreame G10 Pro ?
- Aspirer et laver d’un geste : Le mode combiné ramasse miettes et poussières tout en lavant le sol, avec 16 000 Pa d’aspiration annoncés. Sur le carrelage d’une cuisine, il évite l’enchaînement aspirateur puis seau et serpillière.
- De l’eau propre à chaque passage : Le réservoir d’eau propre de 900 ml est séparé du bac d’eau sale de 700 ml. Le sol n’est donc jamais lavé avec une eau déjà souillée, contrairement à une serpillière classique.
- Un rouleau qui se rince seul : Reposé sur sa base, l’appareil lave et racle son rouleau en moins de trois minutes. Vous évitez ainsi de manipuler à la main une brosse chargée de saletés humides.
Taillé pour les sols durs, moins pour les tapis
Le G10 Pro est pensé pour le carrelage, le vinyle ou le stratifié. Sa brosse nettoie au ras des plinthes des deux côtés, là où le G10 Combo, son voisin dans la gamme, ne traite qu’un seul bord. Quatre modes se partagent la batterie : Standard, Silencieux, Turbo et aspiration seule, ce dernier coupant l’eau pour un passage à sec. Le grand écran LED affiche en continu le mode actif et le niveau de batterie, pratique pour savoir s’il reste de quoi finir une pièce.
Il convient à un appartement ou à une maison de taille moyenne, où miettes et éclaboussures s’accumulent au quotidien. Dreame annonce jusqu’à 35 minutes d’autonomie, et le site indépendant LaveLab a mesuré 28 minutes en mode Standard : assez pour un logement courant, trop juste pour une grande surface d’une traite. Si vous avez des tapis épais, il ne remplacera pas votre aspirateur, car un aspirateur laveur n’est pas conçu pour les poils longs. Il ne se transforme pas non plus en aspirateur à main, ce qui exclut les escaliers et le canapé.
Ce que le G10 Pro laisse aux modèles plus chers
À ce prix, le G10 Pro fait des concessions visibles face aux références de notre comparatif des meilleurs aspirateurs laveurs. Le Roborock F25 ACE Pro, que nous y désignons comme le meilleur rapport qualité/prix, sèche son rouleau à haute température et se couche à 180° pour passer sous les meubles : le Dreame ne fait ni l’un ni l’autre. Ce Roborock se trouve toutefois entre 280 et 400 € selon les marchands au moment où nous écrivons. Le G10 Pro conserve l’essentiel, aspirer et laver à l’eau propre, pour environ la moitié de ce budget.
✅ Les points forts
- Aspiration et lavage en un seul passage, avec 16 000 Pa annoncés
- Réservoirs séparés de 900 ml pour l’eau propre et 700 ml pour l’eau sale
- Rinçage automatique du rouleau en moins de trois minutes
- Nettoyage des bords des deux côtés de la brosse
- Écran LED lisible indiquant le mode et la batterie
❌ Les limites
- Aucun séchage du rouleau après le rinçage, à surveiller contre les odeurs
- Ne se couche pas à plat pour passer sous les meubles bas
- 4,8 kg sur la balance et pas de mode aspirateur à main
- Inadapté aux tapis à poils longs
Avant de valider votre panier, vérifiez que votre abonnement Prime est actif : c’est la condition pour obtenir le Dreame G10 Pro à 132,05 €.
À 132,05 €, le Dreame G10 Pro devient une porte d’entrée peu coûteuse vers l’aspirateur laveur sans fil. Il assure les fondamentaux : aspiration et lavage simultanés, eau propre séparée de l’eau sale et rouleau rincé automatiquement. Dans un logement aux sols durs, il peut remplacer le seau et la serpillière au quotidien. Gardez en tête que la remise de 42 % se calcule sur un prix conseillé, pas sur un historique de prix.
Mieux vaut passer votre chemin si vous voulez un appareil qui sèche seul sa brosse, glisse sous le canapé ou s’attaque aux tapis : ces fonctions se paient plus cher. Pour les autres, l’effort se résumera à l’entretien, en vidant le bac d’eau sale après chaque session et en laissant sécher le rouleau à l’air libre. Ces deux gestes simples évitent que des odeurs ne s’installent.
Pour profiter du Prime Day, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
Comment profiter des Jours Flash Prime Amazon ?
Afin de profiter du Prime Day d'automne d'Amazon, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l'une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69€ par an
- Amazon Prime à 6,99€/mois
- Amazon Prime Student 3,49€/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2.19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 3 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTRE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à -50 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 36 €