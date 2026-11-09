Le Black Friday n’a pas encore officiellement commencé, mais Amazon a déjà lancé les premières remises. Le Dreame H12 Pro FlexReach, modèle le plus complet de la gamme H12, en profite pour descendre à 169 €, un tarif qui rejoint ses meilleurs prix de l’année pour un aspirateur laveur capable de se coucher à plat et de laver sa brosse à 90 °C.
Le Dreame H12 Pro FlexReach aspire et lave les sols durs en un seul passage. Il se distingue au sein de la gamme H12 par sa portée à plat à 180°, sa puissance d’aspiration de 18 000 Pa, son autonettoyage à l’eau chaude et une autonomie annoncée jusqu’à 50 minutes.
Dans le cadre de son Black Friday anticipé, Amazon l’affiche à 169 € au lieu d’un prix conseillé de 269 €, soit 100 € d’économie (-37 %). C’est aussi moins que le prix le plus bas pratiqué sur la plateforme au cours des 30 derniers jours (178,60 €). L’offre est présentée comme étant à durée limitée, et l’appareil est vendu et expédié par Amazon.
Pourquoi choisir le Dreame H12 Pro FlexReach ?
- Une portée à plat à 180° pour laver sous les meubles bas sans se contorsionner.
- Une aspiration de 18 000 Pa qui gère poussières, miettes et liquides renversés.
- Un autonettoyage de la brosse à 90 °C suivi d’un séchage rapide, pour éviter les mauvaises odeurs.
- Un racleur TangleCut qui coupe les cheveux avant qu’ils ne s’enroulent autour du rouleau.
- Une autonomie jusqu’à 50 minutes, de quoi couvrir un grand logement.
La fin de la corvée de serpillière
Le H12 Pro FlexReach s’adresse aux foyers qui veulent remplacer l’aspirateur et la serpillière par un seul appareil sur leurs sols durs. Il aspire les déchets et lave en même temps, rince sa brosse à l’eau propre en continu et ajuste automatiquement l’aspiration et le débit d’eau selon la saleté détectée en mode intelligent. Un écran LED et des annonces vocales indiquent l’état de la batterie et des réservoirs, et le nettoyage des deux bords de la tête permet de travailler le long des plinthes des deux côtés. Dreame livre aussi un rouleau de rechange, un filtre supplémentaire et une solution nettoyante.
L’appareil a toutefois ses contraintes. Avec 5,1 kg, il reste lourd à manier dans les escaliers ou à porter d’une pièce à l’autre, un défaut que Clubic relevait déjà lors du test du Dreame H12 Pro, son prédécesseur. Le réservoir d’eau sale de 700 ml est par ailleurs un peu plus petit que celui d’eau propre (780 ml), et sa capacité diminue lorsque l’appareil est couché, ce qui impose de le vider en cours de séance sur les grandes surfaces très sales.
Couché à plat, lavé à chaud : ce qui le distingue vraiment
Une portée à 180° pour aller là où la serpillière ne passe pas
La grande nouveauté du FlexReach tient à son manche, capable de se rabattre jusqu’à l’horizontale. Une fois à plat, l’appareil passe sous les meubles offrant au moins 14 cm de hauteur, et une roue omnidirectionnelle à l’arrière permet de le faire pivoter facilement de gauche à droite. Le dessous du lit ou du canapé, habituellement oublié, devient accessible sans déplacer les meubles ni s’agenouiller, tout en conservant l’aspiration.
Une brosse qui sort propre et sèche à chaque fois
L’entretien est l’autre point fort. Une fois replacé sur sa base, le H12 Pro FlexReach lave son rouleau à l’eau chaude à 90 °C avec une rotation dans les deux sens, puis le sèche à l’air chaud en 5 minutes, ou plus lentement et silencieusement si on le préfère. Les déchets solides et liquides sont séparés, ce qui facilite la vidange, et la brosse ne reste pas humide entre deux utilisations, principale source de mauvaises odeurs sur ce type d’appareil.
✅ Les points forts
- Portée à plat à 180° pour laver sous les meubles
- utonettoyage à 90 °C et séchage rapide
- Système anti-enroulement TangleCut
- Autonomie jusqu’à 50 minutes
❌ Les limites
- Poids de 5,1 kg
- Réservoir d’eau sale réduit en position couchée
- Conçu pour les sols durs uniquement
Le Dreame H12 Pro FlexReach coche presque toutes les cases d’un aspirateur laveur moderne, avec une maniabilité rare dans cette gamme et un entretien quasi automatique. À 169 €, il fait partie des remises électroménager les plus intéressantes de ce Black Friday anticipé chez Amazon, à condition d’accepter son poids.
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