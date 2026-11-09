Le H12 Pro FlexReach s’adresse aux foyers qui veulent remplacer l’aspirateur et la serpillière par un seul appareil sur leurs sols durs. Il aspire les déchets et lave en même temps, rince sa brosse à l’eau propre en continu et ajuste automatiquement l’aspiration et le débit d’eau selon la saleté détectée en mode intelligent. Un écran LED et des annonces vocales indiquent l’état de la batterie et des réservoirs, et le nettoyage des deux bords de la tête permet de travailler le long des plinthes des deux côtés. Dreame livre aussi un rouleau de rechange, un filtre supplémentaire et une solution nettoyante.

L’appareil a toutefois ses contraintes. Avec 5,1 kg, il reste lourd à manier dans les escaliers ou à porter d’une pièce à l’autre, un défaut que Clubic relevait déjà lors du test du Dreame H12 Pro, son prédécesseur. Le réservoir d’eau sale de 700 ml est par ailleurs un peu plus petit que celui d’eau propre (780 ml), et sa capacité diminue lorsque l’appareil est couché, ce qui impose de le vider en cours de séance sur les grandes surfaces très sales.