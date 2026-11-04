Sur les tapis, le test publié par Meilleure Innovation relève de bons résultats, avec 97 % des grains récupérés en une minute sur une moquette épaisse. Les 150 AW annoncés apportent environ 30 % de puissance de plus que le V8 d’origine, et le suceur long atteint 18 cm de profondeur dans une fente de 1,3 cm, entre un meuble et un radiateur par exemple. En alternant les modes Eco et Medium, ce même test a tenu 49 minutes, de quoi couvrir un appartement en une charge.

Le profil type est un foyer avec un animal ou des tapis, dans un logement de taille moyenne. Le mode Boost est en revanche à garder pour les saletés tenaces : il vide la batterie en 8 minutes environ, selon les mesures de Which? et de Meilleure Innovation. Le petit collecteur oblige à vider souvent, et aucune jauge n’indique la batterie restante. Les personnes sensibles au bruit noteront aussi des mesures de 78 à 83 dB avec la brosse principale, pour un poids de 2,6 à 2,7 kg selon les tests.