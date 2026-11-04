Plus de trois semaines avant le Black Friday, Amazon lance une offre à durée limitée sur un aspirateur balai Dyson largement relayé ce week-end. Le V8 Cyclone y passe à 248,99 €, 61,19 € sous sa moyenne de marché des trois derniers mois, mais ses 60 minutes d’autonomie restent un maximum : les tests mesurent environ 8 minutes en puissance maximale.
Le Dyson V8 Cyclone remet à jour le V8 avec un moteur revu, 150 AW d’aspiration annoncée et une batterie à sept cellules. Amazon le vend 248,99 € jusqu’au 29 novembre, contre 310,18 € en moyenne sur le marché ces 90 derniers jours selon Affilizz, qui n’a jamais relevé de prix plus bas pour ce modèle.
Vendu et expédié par Amazon, il devance d’un centime Boulanger et Cdiscount, à 249 €, quand la Fnac et Darty l’affichaient à 279 € fin octobre. L’offre vise d’abord les foyers qui veulent un Dyson sans fil pour l’entretien courant, sans monter au prix d’un V15.
Le Dyson V8 Cyclone, balai sans fil de 150 AW à batterie amovible, est affiché à 248,99 € chez Amazon, contre 310,18 € en moyenne sur le marché ces trois derniers mois.
Pourquoi choisir le Dyson V8 Cyclone ?
- Une brosse pensée pour les poils : La brosse Motorbar utilise des lamelles en polycarbonate pour démêler les poils et les envoyer dans le collecteur. En test, seuls des cheveux d’une vingtaine de centimètres s’y sont enroulés, sans bloquer la brosse.
- Une batterie qui se change : La batterie à sept cellules se clipse et se retire sans outil. Avec une seconde batterie, vendue à part, la séance de ménage se prolonge dans un grand logement.
- Plus de gâchette à tenir : Un bouton lance l’appareil et fait défiler les trois modes, Eco, Medium et Boost. Sur une longue séance, votre index n’a plus à rester crispé.
Tapis, poils et recoins : ce que change ce V8 remis à jour
Sur les tapis, le test publié par Meilleure Innovation relève de bons résultats, avec 97 % des grains récupérés en une minute sur une moquette épaisse. Les 150 AW annoncés apportent environ 30 % de puissance de plus que le V8 d’origine, et le suceur long atteint 18 cm de profondeur dans une fente de 1,3 cm, entre un meuble et un radiateur par exemple. En alternant les modes Eco et Medium, ce même test a tenu 49 minutes, de quoi couvrir un appartement en une charge.
Le profil type est un foyer avec un animal ou des tapis, dans un logement de taille moyenne. Le mode Boost est en revanche à garder pour les saletés tenaces : il vide la batterie en 8 minutes environ, selon les mesures de Which? et de Meilleure Innovation. Le petit collecteur oblige à vider souvent, et aucune jauge n’indique la batterie restante. Les personnes sensibles au bruit noteront aussi des mesures de 78 à 83 dB avec la brosse principale, pour un poids de 2,6 à 2,7 kg selon les tests.
Face au V15 Detect et aux balais à moins de 350 €
Dans notre comparatif des meilleurs aspirateurs balais, mis à jour le 27 octobre, le Dyson V15 Detect Absolute coûte 799 € pour 240 AW et un collecteur de 0,76 l, avec une gâchette jugée fatigante à la longue. Le V8 Cyclone renonce à cette puissance et à ce volume, mais coûte plus de trois fois moins cher ce mois-ci. Le Dreame V20 Pro, à 349 €, annonce 210 AW et a tenu 72 minutes en mode automatique dans le même guide. Le V8 Cyclone se défend donc par sa brosse anti-poils et sa batterie amovible, plus que par sa fiche technique.
✅ Les points forts
- Brosse Motorbar qui démêle les poils
- Batterie à sept cellules amovible
- Démarrage par bouton, sans gâchette à maintenir
- Suceur long pour les fentes de 1,3 cm
- Plus bas prix relevé par Affilizz pour ce modèle
❌ Les limites
- Environ 8 minutes d’autonomie en mode Boost
- Petit collecteur à vider souvent
- Aucune jauge de batterie restante
- Bruyant : 78 à 83 dB avec la brosse principale
Amazon, vendeur direct, maintient cette offre à durée limitée sur le Dyson V8 Cyclone jusqu’au 29 novembre à 23 h 59, au prix de 248,99 €.
À 248,99 €, le Dyson V8 Cyclone s’aligne à un centime près sur Boulanger et Cdiscount, et passe une trentaine d’euros sous le prix relevé fin octobre à la Fnac et chez Darty. La baisse face à sa moyenne de marché reste mesurée, 61,19 €, mais elle le place sous le Dreame V20 Pro de notre comparatif sans renoncer à la brosse anti-poils de Dyson. Pour un appartement avec un chat, un chien ou quelques tapis, l’achat est cohérent.
Si vous vivez dans une grande maison ou poussez souvent la puissance au maximum, l’autonomie réelle risque de vous frustrer, sauf à prévoir une seconde batterie. Le V15 Detect garde l’avantage en puissance et en contenance, pour qui accepte un budget de 799 €. Avant de commander, demandez-vous combien de pièces vous voulez couvrir en une charge : c’est ce chiffre, plus que les 150 AW, qui décidera de votre satisfaction.
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