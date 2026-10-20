Le Roborock Qrevo Edge 2 est un aspirateur robot laveur qui s'occupe de vos sols pour vous laisser du temps libre, que vous pouvez avoir contre 549,99 euros au lieu de 889,99 euros jusqu'au 25 octobre 2026.
Le Roborock Qrevo Edge 2 est un aspirateur robot laveur plutôt classé dans le haut de gamme, qui s'occupe donc de la poussière mais aussi des tâches, avec ses serpillères. Il est livré avec une station multifonction qui est plutôt massive, ce n'est pas un modèle discret, mais ça permet d'automatiser son entretien, ne vous laissant que le strict minimum à faire. Vous lui déléguez l'entretien des sols, comme ça vous avez du temps libre pour faire autre chose, et en plus vous le payez moins cher avec la réduction actuelle sur Amazon puisqu'il perd 38% de sa valeur.
Pourquoi choisir le Roborock Qrevo Edge 2 ?
- Pour sa finesse extrême avec son LiDAR rétractable qui réduit sa hauteur globale à 7,98 cm, ce qui lui permet de se glisser sous les meubles, canapés et lits inaccessibles aux autres modèles.
- Sa grande capacité d'aspiration de 25 000 avec un bras mécanique FlexiArm qui garantit des sols durs impeccables et des angles parfaitement dépoussiérés.
Un nettoyage automatisé pour les grands espaces
Le Roborock Qrevo Edge 2 est un aspirateur robot laveur comme on peut en trouver beaucoup sur le marché, qui se démarque par sa puissance d'aspiration brute de 25 000 Pa. Elle est couplée au système intelligent DirTect qui détecte optiquement le niveau de saleté au sol pour adapter instantanément l'intensité des passages. Le fait qu'il puisse soulever ses patins de 12 mm sur les moquettes ou relever l'intégralité de sa brosse principale sur une trace de liquide fait qu'il passe facilement d'une surface à l'autre chez vous. C'est un appareil fait pour les habitations de grande surface ou si vous possédez des animaux, puisqu'il a une brosse faite pour ça. Il peut enchaîner 160m² de nettoyage et ne pas être gêné grâce à sa brosse DuoDivide.
Face au Qrevo Curv 2 Pro, un choix de raison
Le Roborock Qrevo Edge 2 est plus fin que la concurrence, et son rapport qualité/prix avec la promotion du moment fait qu'il est vraiment intéressant. Mais il montre sa limite technique sur le franchissement des seuils : il ne peut pas grimper plus de 2,5 cm. Là où le Qrevo Curv 2 Pro peut allègrement grimper des obstacles de 4 cm d'épaisseur. Un de ses compromis majeurs qui le rend moins adapté aux logements anciens qui ont d'importantes barres de seuil surélevées entre chaque pièce.
✅ Les points forts
- Son format fin de 7,98 cm pour passer sous les meubles bas
- Le bras FlexiArm pour le nettoyage des angles et le suivi des plinthes
- La puissance d'aspiration de 25 000 Pa avec la brosse anti enchevêtrement DuoDivide
- La station multifonction autonomie avec lavage, séchage et vidange automatisés
- La gestion des poils d'animaux et des tapis avec le relèvement de 12 mm des patins
❌ Les limites
- Le franchissement des seuils limité à 2,5 cm
- La détection d'obstacles par IA perfectible sur les petits objets du quotidien
- La station d'accueil est assez volumineuse
- L'absence de réservoir interne dédié au détergent
Jusqu'au 25 octobre 2026, le Roborock Qrevo Edge 2 est à 549,99 € au lieu de 889,99 €
Le Roborock Qrevo Edge 2 est un appareil qui permet d'automatiser le ménage chez vous, avec des caractéristiques premium et une traque de la saleté le long des murs pour un tarif bien maîtrisé, surtout avec la promo chez Amazon. Il s'adresse directement à celles et ceux qui veulent un appareil qui passe tout seul. Vous le programmez pour qu'il passe plusieurs fois par semaine ou vous le faites intervenir sur une tâche qui vient de se faire et vous allez gagner un temps fou.
Par contre si votre logement est très compartimenté, avec des seuils de portes qui sont haut, il faudra passer sur un modèle à châssis élévateur sinon vous n'arrêterez pas d'avoir des messages d'erreur. Et un petit conseil avant de craquer : pensez à lui réserver une belle place chez vous, car pour pouvoir stocker sa station de charge, il faut anticiper ce besoin précis.
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