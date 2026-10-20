Le Roborock Qrevo Edge 2 est un appareil qui permet d'automatiser le ménage chez vous, avec des caractéristiques premium et une traque de la saleté le long des murs pour un tarif bien maîtrisé, surtout avec la promo chez Amazon. Il s'adresse directement à celles et ceux qui veulent un appareil qui passe tout seul. Vous le programmez pour qu'il passe plusieurs fois par semaine ou vous le faites intervenir sur une tâche qui vient de se faire et vous allez gagner un temps fou.

Par contre si votre logement est très compartimenté, avec des seuils de portes qui sont haut, il faudra passer sur un modèle à châssis élévateur sinon vous n'arrêterez pas d'avoir des messages d'erreur. Et un petit conseil avant de craquer : pensez à lui réserver une belle place chez vous, car pour pouvoir stocker sa station de charge, il faut anticiper ce besoin précis.