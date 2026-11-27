Cette sélection s’ouvre sur les cinq robots que nous avons testés, puis trois dont nous avons testé un modèle proche, avant les sept que nous n’avons pas eus en main. Elle va du robot 2-en-1 avec base de vidage à la station qui lave et sèche les serpillières, avec des remises de 21 % à 54 % sur le prix de référence. La plus forte économie en euros revient au Mova V70 Ultra Complete, 700 € de moins, la plus forte en pourcentage au Roborock Q10 S5+, à -54 %.