Ce vendredi 27 novembre, jour J du Black Friday, Amazon, Boulanger et Cdiscount font chuter le prix des robots aspirateurs laveurs, des modèles d’entrée de gamme aux stations les plus complètes. Nous avons retenu 15 robots, en commençant par ceux que notre rédaction a testés, et vérifié sur chaque fiche le prix de référence affiché par le marchand.
Cette sélection s’ouvre sur les cinq robots que nous avons testés, puis trois dont nous avons testé un modèle proche, avant les sept que nous n’avons pas eus en main. Elle va du robot 2-en-1 avec base de vidage à la station qui lave et sèche les serpillières, avec des remises de 21 % à 54 % sur le prix de référence. La plus forte économie en euros revient au Mova V70 Ultra Complete, 700 € de moins, la plus forte en pourcentage au Roborock Q10 S5+, à -54 %.
- Roborock Saros 20 Flow Complete à 799 € au lieu de 1 299 € (-38 %)
- Mova V70 Ultra Complete à 699 € au lieu de 1 399 € (-50 %)
- Mova V50 Ultra Complete à 499 € au lieu de 999 € (-50 %)
- Dyson Spot+Scrub AI à 589 € au lieu de 1 199 € (-50 %)
- Roborock Qrevo Curv 2 Pro à 549 € au lieu de 699 € (-21 %)
- Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen3 à 298 € au lieu de 599 € (-50 %)
- Roborock Saros 10R à 499,99 € au lieu de 699,99 € (-28 %)
- DJI Romo S à 499 € au lieu de 949 € (-47 %)
- Roborock Qrevo S Pro Set à 299,99 € au lieu de 599,99 € (-50 %)
- Dreame L40 Ultra A à 299 € au lieu de 499 € (-40 %)
- Roborock Qrevo Edge 2X à 479 € au lieu de 799 € (-40 %)
- Dreame X50 Ultra Complete à 569,05 € au lieu de 999 € (-43 %)
- Ecovacs Deebot T90S Pro Omni + kit d’entretien à 499 € au lieu de 799 € (-37 %)
- iRobot Roomba 115 Combo + base AutoEmpty à 169 € au lieu de 349 € (-51 %)
- Roborock Q10 S5+ à 199,99 € au lieu de 439,99 € (-54 %)
Roborock Saros 20 Flow Complete : 9/10 et Prix d’excellence dans notre test, à 799 €
Notre test du Roborock Saros 20 Flow Complete lui a attribué 9/10 et notre Prix d’excellence. Son rouleau de lavage, rincé en continu puis lavé à l’eau chaude par la station, efface tous les types de taches, et l’aspiration se montre impeccable, sans emmêlement. Il franchit aussi les doubles seuils.
✅ Points forts
- Un lavage au rouleau : le point faible du Saros 20 devient ici le point fort du robot, selon notre test.
- Une aspiration impeccable : 36 000 Pa annoncés et aucun cheveu enroulé pendant notre essai.
- À savoir : il traite un peu moins bien les tapis, et le séchage du rouleau dure environ 3 h 30.
Mova V70 Ultra Complete : 700 € de moins sur ce robot noté 9/10, à 699 €
Notre test du Mova V70 Ultra Complete lui a attribué 9/10 et notre Prix d’excellence. Son aspiration se montre très puissante sur sols durs comme sur tapis, son système MaxiReachX déploie la serpillière et la brosse latérale pour atteindre les angles et les plinthes, et sa station lave les serpillières à 100 °C.
✅ Points forts
- Il atteint les bords : serpillière et brosse latérale extensibles, réellement utiles selon notre test.
- Une station sans sac : plus économique à long terme, sans sacs jetables à racheter.
- À savoir : le bac sans sac se vide moins confortablement qu’un sac, et notre test a trouvé la station peu valorisante pour un produit haut de gamme.
Mova V50 Ultra Complete : le robot noté 9/10 à moitié prix, à 499 €
Notre test du Mova V50 Ultra Complete lui a attribué 9/10 et notre Prix d’excellence. Parmi les plus puissants du marché, il ne fait qu’une bouchée des poussières et des cheveux, lave efficacement au quotidien, et sa navigation s’est montrée presque parfaite. Il est livré avec de nombreux accessoires.
✅ Points forts
- Idéal avec des animaux : une aspiration puissante sur tous les sols, poils et cheveux compris.
- Une navigation presque parfaite : avec une application très bien pensée, selon notre test.
- À savoir : son autonomie nous a déçus, et il reste un peu épais, même capteur rétracté. Il est vendu par Mova et expédié par Cdiscount.
Dyson Spot+Scrub AI : plus de 600 € de remise sur le robot de Dyson, à 589 €
Notre test du Dyson Spot+Scrub AI lui a attribué 6/10. Son aspiration est excellente, digne du savoir-faire de Dyson, il récupère la poussière sans sac et éclaire les micro-poussières, mais son lavage reste moyen sur les taches incrustées et sa navigation nous a paru aléatoire.
✅ Points forts
- L’aspiration Dyson : excellente, et quatre fois plus puissante sur les tapis selon Dyson.
- Un rouleau humide autonettoyant : il bascule seul entre nettoyage sec et humide.
- À savoir : il est lourd et épais, et notre test le juge en retard sur la concurrence. À ce prix, les Mova V50 et V70 de cette sélection ont obtenu 9/10.
Roborock Qrevo Curv 2 Pro : le robot tout en rondeurs noté 9/10, à 549 €
Notre test du Roborock Qrevo Curv 2 Pro lui a attribué 9/10. Roborock y améliore tous les aspects du premier modèle : excellente aspiration des sols et des tapis, lavage humide impeccable, mode IA enfin utile et autonomie au sommet. Sa station lave les serpillières à l’eau chaude à 100 °C et les sèche à 55 °C.
✅ Points forts
- Le lavage humide : impeccable lors de notre test.
- Il passe sous les meubles : 7,98 cm de haut, capteur LiDAR rétracté.
- À savoir : sa charge est lente, et sa station tout en plastique fait moins haut de gamme. Il est vendu par Roborock Official EU.
Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen3 : 301 € de moins sur ce robot de 81 mm, à 298 €
Cette troisième génération du T50 Pro Omni annonce 25 000 Pa d’aspiration, la technologie anti-emmêlement ZeroTangle 3.0 et un profil de 81 mm pour passer sous les meubles. Sa station vide le bac, ajoute la solution de nettoyage et sèche les serpillières à 45 °C. Nous ne l’avons pas testé, mais notre test du T50 Pro Omni a attribué 7/10 à la première génération.
✅ Points forts
- Ultra-plat : 81 mm de haut grâce au LiDAR intégré au châssis.
- Une détection en 3D : caméra AIVI 3D et éclairage structuré pour éviter les obstacles.
- À savoir : notre test de la première génération relevait des traces au lavage en mode automatique. Il est vendu par Ecovacs Robotics France.
Roborock Saros 10R : 200 € de moins sur ce cousin du Saros 10, à 499,99 €
Le Saros 10R mise sur un capteur LiDAR à semi-conducteurs StarSight 2.0, un châssis relevable AdaptiLift et 22 000 Pa d’aspiration, avec une station qui détache et lave elle-même les serpillières. Nous ne l’avons pas testé, mais notre test du Roborock Saros 10, son proche parent, avait obtenu 9/10.
✅ Points forts
- Quatre éléments relevables : châssis, brosses et serpillières s’adaptent aux tapis et aux seuils.
- Une commande vocale intégrée : il répond à « Hello Rocky », en plus de l’application.
- À savoir : il est vendu par Roborock Official EU, et le prix barré affiché par Amazon est un ancien prix.
DJI Romo S : 450 € de moins sur le robot laveur de DJI, à 499 €
Le Romo S de DJI aspire et lave avec 25 000 Pa d’aspiration et une station, et DJI annonce jusqu’à 200 jours sans maintenance, avec un bac de 2,6 L. Nous ne l’avons pas testé, mais notre test du DJI Romo P2 a attribué 9/10 au modèle P2 de la gamme, salué pour une navigation remarquablement précise.
✅ Points forts
- Peu d’entretien : jusqu’à 200 jours sans maintenance, selon DJI.
- Sec et humide : aspiration et lavage dans le même passage.
- À savoir : ce n’est pas le modèle que nous avons testé, et son niveau sonore peut monter à 65 dB.
Roborock Qrevo S Pro Set : un robot laveur avec station à moitié prix, à 299,99 €
Ce Qrevo S Pro aspire avec 18 500 Pa et lave avec deux serpillières rotatives, que sa station nettoie à 75 °C puis sèche à l’air chaud. Haut de 9,65 cm, il passe sous la plupart des meubles et évite chaussures et jouets. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Une station complète : lavage des serpillières à 75 °C et séchage à l’air chaud.
- Anti-emmêlement : brosse principale tout caoutchouc et brosse latérale dédiée.
- À savoir : il est vendu par Roborock Official EU.
Dreame L40 Ultra A : 24 000 Pa et des serpillières extensibles, à 299 €
Le L40 Ultra A aspire avec 24 000 Pa, coupe lui-même les cheveux emmêlés grâce à sa brosse TriCut et déploie ses serpillières jusqu’à 4 cm pour laver sous les plinthes. Sa station vide le bac et nettoie les serpillières. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Double anti-nœuds : la brosse TriCut coupe les poils et cheveux enroulés.
- Des serpillières extensibles : jusqu’à 4 cm pour atteindre les bords.
- À savoir : Dreame le présente comme une version d’entrée de gamme du L40 Ultra.
Roborock Qrevo Edge 2X : 320 € de moins chez Boulanger, à 479 €
Ce Qrevo Edge 2X aspire avec 25 000 Pa, mesure 7,98 cm de haut et lave avec deux serpillières rotatives. Boulanger annonce 3 h 10 d’autonomie et jusqu’à 430 m² nettoyés, avec une station de 4 L d’eau propre. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Très fin : 7,98 cm, pour passer sous les canapés et les lits.
- Grande surface : jusqu’à 430 m² par cycle, selon Boulanger.
- À savoir : il pèse 4,5 kg, et son réservoir embarqué ne contient que 67 mL d’eau.
Dreame X50 Ultra Complete : le robot qui franchit 6 cm, à 569,05 €
Le X50 Ultra Complete franchit les seuils et obstacles jusqu’à 6 cm grâce à ses pieds rétractables, abaisse sa hauteur à 89 mm pour passer sous les canapés et démêle les cheveux jusqu’à 30 cm avec sa brosse HyperStream. Il aspire avec 20 000 Pa. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Il franchit les obstacles : seuils et rails de porte jusqu’à 6 cm.
- Une station avec UV : pour un entretien hygiénique, selon Dreame.
- À savoir : ses 20 000 Pa le placent en retrait des modèles plus récents de cette sélection, qui annoncent 25 000 Pa et plus.
Ecovacs Deebot T90S Pro Omni : 40 000 Pa et un rouleau laveur, à 499 €
Ce T90S Pro Omni aspire avec 40 000 Pa et lave avec un rouleau-brosse rotatif. Boulanger annonce 5 heures d’autonomie, un niveau sonore jusqu’à 60 dB, et le livre avec un kit d’entretien. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- 40 000 Pa : l’une des aspirations les plus puissantes de cette sélection, derrière le Mova V70.
- 5 heures d’autonomie : selon la fiche Boulanger.
- À savoir : avec 9,5 cm de haut, il passe sous moins de meubles que les modèles les plus fins de cette sélection.
iRobot Roomba 115 Combo : un robot 2-en-1 avec base de vidage, à 169 €
Ce Roomba aspire avec 15 000 Pa et lave avec une lingette en microfibre en un seul passage. Sa base AutoEmpty vide le bac dans un sac de 2,5 L, jusqu’à trois mois, et son LiDAR ClearView cartographie les pièces. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Vidage automatique : jusqu’à trois mois sans toucher au bac, selon iRobot.
- Cartographie LiDAR : un nettoyage en lignes droites, même dans la pénombre.
- À savoir : il lave avec une simple lingette, sans station de lavage, et couvre jusqu’à 84 m² par charge.
Roborock Q10 S5+ : le robot laveur avec station sous les 200 €, à 199,99 €
Le Q10 S5+ aspire avec 10 000 Pa, lave avec une serpillière vibrante VibraRise 2.0 et cartographie la maison avec son LiDAR. Il contourne les obstacles grâce à la lumière structurée. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- La plus forte remise : -54 %, 240 € de moins sur le prix conseillé.
- Navigation LiDAR : plusieurs cartes mémorisées et contournement des obstacles.
- À savoir : son réservoir de 200 mL lave jusqu’à 130 m² par passage. Il est vendu par Roborock Official EU.
Black Friday et Cyber Monday : les dates à retenir
Le Black Friday tombe ce vendredi 27 novembre, et le Cyber Monday suit le lundi 30 novembre. Les prix de cette sélection ont été relevés le matin du 27 novembre et peuvent évoluer dans la journée, notamment sur les offres limitées dans le temps. Les autres offres que nous suivons sont réunies sur notre page Black Friday.
Robot aspirateur laveur : quels critères regarder avant d’acheter ?
La puissance d’aspiration en pascals ne fait pas tout : regardez d’abord la station. Une station qui lave et sèche les serpillières évite les odeurs, un bac sans sac économise les consommables mais se vide moins proprement. Vérifiez ensuite la hauteur du robot pour passer sous vos meubles, et sa capacité à franchir vos seuils. Enfin, le lavage au rouleau gagne du terrain : dans notre test du Roborock Saros 20 Flow Complete, il a effacé des taches que les serpillières rotatives laissaient derrière elles.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- CyberGhost VPN à 1,59€/mois + 4 mois offerts (-87%)
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans (-75%)
- Promo stockage en ligne : pCloud Pack 3en1 à vie à 579€ au lieu de 1 517€
- ExpressVPN à 3,49 €/mois 2 ans + 4 mois offerts (-76%)
- Offre spéciale -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Forfait REDbySFR 250Go 5G Voyage à 12,99 €/mois sans engagement
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 6,01 €, + 3 mois offerts
- Intego ONE Complete à 2,71 €/mois pendant 2 ans (-50 %)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleures IA, à moins de 40 $