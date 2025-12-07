Le Qrevo Curv avait été une surprise et une petite bouffée d'air frais dans l'univers des aspirateurs robot. Un an après sa sortie, la marque remet le couvert avec un deuxième modèle, désormais affublé du suffixe Pro.
- Excellente aspiration des sols et des tapis
- Lavage humide impeccable
- Le mode IA, enfin utile et précis
- Séchage des serpillères efficace
- Une autonomie au sommet
- On aime vraiment son look !
- Lavage des serpillères encore perfectible
- Une station tout-plastique et moins premium
- Charge lente
Le Roborock Qrevo Curv, c'est cet aspirateur robot accompagné d'une station de charge et d'entretien tout en rondeurs. Un design assez audacieux à première vue, mais qui s'intègre à merveille dans une maison et donne un peu de cachet à cet appareil, souvent encombrant et qui a du mal à se fondre dans le décor.
Le public a semble-t-il répondu au rendez-vous puisque la marque propose depuis quelques semaines son successeurs, le Qrevo Curv 2 Pro. Oui, Pro puisque le constructeur ne s'est pas contenté d'un simple coup de polish, mais d'une amélioration sensible de la fiche technique. Si la gamme Qrevo est toujours moins bien équipée que la famille Saros, désormais la ligne premium de Roborock, ce modèle est, sur le papier du moins, un aspirateur robot plutôt très bien équipé pour un nettoyage en profondeur des sols.
Ce Qrevo Curv 2 a-t-il définitivement tout d'un Pro ? Bilan des courses après plusieurs semaines passées en sa compagnie.
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Design et fabrication : toujours aussi mignon et un peu moins épais
Contrairement à mes habitudes, je commencerais ce tour du propriétaire par l'aspirateur robot. Celui-ci semble à première vue identique au modèle précédent, mais un rapide coup d'oeil suffit à voir la principale nouveauté de l'appareil : son épaisseur sensiblement réduite. Le Curv 2 Pro n'est épais que de 7,98 cm, contre 10,4 cm pour le précédent modèle.
Pour ce faire, Roborock a revu la conception interne, mais a aussi ajouté un capteur LiDAR rétractable, comme sur le Saros 10. L'appareil, à l'approche d'un meuble bas, peut désormais se glisser dessous. Le capteur vient se baisser automatiquement pour pouvoir ramasser la poussière sous un canapé, ou chez moi sous la porte du lave-vaisselle lorsque j'ai oublié de la fermer.
Sous l'aspirateur, Roborock recycle son combo habituel, avec une brosse Duo Divide anti-enchevêtrement pour éviter le bourrage lors du ramassage des cheveux et des poils, et une brosse latérale. Pas de rouleau serpillère sur ce modèle, mais deux serpillères rotatives, extensibles pour laver le long des murs, et relevables à l'approche d'un tapis.
La station quant à elle conserve le même design et les mêmes dimensions que le premier Robrock Qrevo Curv, à savoir 45 cm de long, de haut et de large. Deux bacs sont intégrés pour l'eau propre (4L) et l'eau sale (3L), ainsi qu'un sac jetable pour la récupération des déchets après l'utilisation, qui est placé derrière les réservoirs.
Aspiration : un excellent compagnon pour ramasser l'ensemble des déchets
L'une des principales nouveautés du Roborock Qrevo Curv 2 Pro est à chercher du côté du moteur, sérieusement renforcé cette année. On passe de 18 500 Pa à 25 000 Pa tout ronds. Le Qrevo Curv 2 Pro propose toujours quatre modes d'aspiration manuels, sans oublier SmartPlan, le mode IA de l'appareil qui règle automatiquement la puissance en fonction des saletés rencontrées durant ses allées et venues.
En mode d'aspiration normale, sur un sol moyennement sale, le Roborock Qrevo Curv 2 Pro fait tout simplement des merveilles. Rien ne lui échappe. Le précédent modèle m'avait déjà largement convaincu, plus même que certains modèles premium, et ce deuxième essai fait encore mieux. La double brosse centrale ne laisse aucun poil ou cheveu s'agripper, elle est parfaitement propre après le passage dans mes différentes pièces. La brosse latérale fait également du bon boulot pour accompagner les déchets pile au centre de l'appareil, sans les disperser partout sur le sol.
Sur les tapis, le Roborock Qrevo Curv 2 Pro fait preuve une nouvelle fois de son talent avec une récupération profonde des poils et des miettes qui le jonchent. On voit son passage au premier coup d'œil. Le robot aspirateur profite d'un nouveau mode AdaptLift qui appuie plus intensément sur le tapis pour en extraire les cochonneries. Avec succès.
La collecte des déchets est maitrisée, la station fait un peu de bruit lors de la récupération mais il est suffisamment atténué pour ne pas être désagréable à mes oreilles. Une fois l'opération complétée, pas un grain de poussière n'est présent dans le petit réservoir à l'intérieur de l'appareil.
Lavage des sols : un système classique mais qui fait ses preuves
Comme je le disais plus haut, Roborock n'a pas profité de cette deuxième itération du Qrevo Curv pour modifier le système de lavage. On oublie donc le rouleau brosse pour deux serpillères rotatives et extensibles. Est-ce un mal ? Non, puisque ce dispositif, disponible maintenant chez tous les constructeurs, a fait ses preuves. On regrette malgré tout que la marque n'ait pas pensé à inclure un réservoir dédié au détergent, qu'il faut ajouter manuellement au bac d'eau propre avant le nettoyage.
En mode SmartPlan, le lavage des sols opéré par le Roborock Qrevo Curv 2 Pro est d'excellente qualité. Les serpillères accrochent bien au sol et les traces sont évacuées en quelques passages. Le niveau d'eau choisi automatiquement est toujours suffisant pour retirer la saleté, ni trop, ni trop peu. La pression de 12N appliquée par le robot sur les serpillères est suffisante pour nettoyer les taches incrustées, d'autant plus que le robot part régulièrement se recharger en eau chaude s'il détecte des zones particulièrement sales dans la maison.
Le robot aspirateur de Roborock offre également une option pour nettoyer en priorité les tapis. Les serpillères sont automatiquement retirées de l'appareil et restent dans la station durant toute la durée de l'aspiration. En mode SmartPlan, le Qrevo Curv 2 Pro commence souvent par le tapis avant d'attaquer les sols durs. Malin.
Après son cycle de nettoyage, place à l'entretien et Roborock n'a pas fait les choses à moitié. Le Qrevo Curv 2 Pro propose un lavage des serpillères à 100°C, très efficace même si après plusieurs semaines d'utilisation il est indispensable de les frotter à la main, et un séchage complet qui prend environ trois heures pour être complété.
Navigation : une vraie montée en gamme grâce à une IA perfectionnée
J'ai souvent pesté contre le système de navigation proposé par Roborock dans ses différents aspirateurs robots, et notamment contre SmartPlan, l'IA de la marque censée faciliter les prises de décision de l'appareil durant le nettoyage. J'ai même fréquemment tendance à utiliser les modes de nettoyage manuels, à mon sens plus efficaces pour nettoyer précisément chaque pièce. Mais ça, c'était avant la mise à jour proposée par le constructeur.
Roborock a considérablement amélioré son dispositif. SmartPlan propose enfin des déplacements précis dans mon appartement, avec une vraie stratégie de déplacement et la couverture de toutes les zones dans chaque pièce visitée. Le constructeur chinois revient ici pleinement dans la course sur le plan de la navigation. Concernant la cartographie, elle est excellente comme à chaque fois avec une rapide reconnaissance des différentes pièces, en quelques minutes seulement.
Le Roborock Qrevo Curv 2 Pro embarque un capteur LiDAR, mais aussi une caméra pour l'analyse et la reconnaissance des objets. L'aspirateur robot vise presque toujours juste, avec un évitement des obstacles au plus près pour ramasser la poussière qui se trouve à côté. Seuls les petits tapis et les câbles fins lui posent encore problème. Sur ce point le DJI Romo reste encore devant, mais aidé par un système bien plus complet et plus onéreux. Un système de contrôle à distance et de caméra de surveillance est évidemment de la partie pour jeter un œil rapide à votre maison lorsque vous êtes sortis.
Enfin, l'application Roborock embarque toutes les options pour éditer les cartes et les personnaliser, avec l'ajout de zones de nettoyage, de zones interdites ou encore le placement des meubles pour aider l'aspirateur robot à optimiser sa stratégie de nettoyage. Impossible de ne pas trouver son bonheur pour adapter le comportement du Qrevo Curv 2 Pro à ses besoins.
Logiciel : la meilleure expérience mobile du marché
Sans surprise, puisqu'on connait Roborock depuis un certain temps déjà, l'application éponyme se révèle l'un des logiciels compagnons les plus complets et agréables du marché. L'interface est claire, les options les plus utiles sont présentes sur la page d'accueil et tombent sous les doigts. Mieux encore, les designers du constructeur se sont appliqués pour proposer une expérience intuitive, colorée et plaisante.
On prend presque plaisir à ouvrir l'application pour lancer son aspirateur, le programmer et découvrir les petites animations imaginées par les équipes de la marque. Cela parait dérisoire, mais ce sont des petits détails qui font la différence lorsque l'on s'adresse au plus large public.
Parmi les options proposées, on peut noter le système d'évitement d'obstacles Reactive, qu'il est possible d'ajuster pour plus ou moins de précision et de collisions dans les meubles, ou la reconnaissance d'animaux de compagnie. Le robot aspirateur pourra ainsi s'adapter à la présence d'un chien ou d'un chat.
Enfin, Hello Rocky est toujours là, même si on l'avait un peu oublié. Le Qrevo Curv 2 Pro dispose de son propre assistant vocal pour lancer un cycle de nettoyage à la voix. Il marche correctement, mais l'idée de laisser un micro de plus ouvert dans mon environnement me rebute un peu. L'appareil est aussi compatible Matter pour l'intégrer à votre application domotique et le démarrer via Siri, Alexa ou Google Assistant (ou Gemini si vous avez déjà reçu la mise à jour).
Autonomie : parfaitement adaptée aux grands espaces
Le Roborock Qrevo Curv 2 Pro dispose d'une batterie de 6 400 mAh, et nous arrive avec une autonomie annoncée de 180 minutes. Bilan des courses après plusieurs semaines d'utilisation : c'est un peu mieux que prévu.
J'ai lancé l'appareil pour un lavage complet de mon logement, soit 1H13 de fonctionnement total, avec trois retours à la station pour le chargement en eau et le nettoyage des serpillères. L'appareil n'a perdu que 30% de batterie. Le Qrevo Curv 2 Pro peut donc tutoyer, voire dépasser les trois heures de nettoyage en continu sans sourciller. Un vrai point fort !
Ce nouveau Qrevo Curv dispose aussi d'un système de charge rapide, avec un passage de 0 à 100 % en 2H30 environ. Mes différents relevés se rapprochent de cette valeur. Si vous craignez pour la santé de votre batterie, vous pouvez aussi désactiver l'option, ce qui n'est pas inutile si vous chargez la nuit. Enfin, la charge intelligente est toujours là pour programmer les horaires et suivre les heures creuses.
Roborock Qrevo Curv 2 Pro : l'avis de Clubic
Le Roborock Qrevo Curv 2 Pro est plus que le digne successeur du premier modèle sorti en 2024. Le constructeur a amélioré absolument tous les aspects de cet aspirateur robot, sans toucher au look de la station, tout en rondeurs, et qui a fait son succès.
Ce modèle 2.0 offre une aspiration puissante, sur les sols mais également sur les tapis, digne d'un modèle premium. Le lavage des sols est tout aussi satisfaisant, même s'il manque un réservoir dédié à la solution détergente, mais c'est vraiment l'IA qui fait la différence. Autrefois facultatif, le mode SmartPlan est aujourd'hui impeccable de précision et de qualité. L'aspirateur robot optimise dans les moindres détails son parcours pour passer dans tous les coins. Une belle avancée, qui va d'ailleurs probablement bénéficier à toute la gamme du constructeur.
Ajoutez à cela une autonomie remarquable de plus de trois heures, et vous obtenez un aspirateur robot ultra-complet pour toutes les familles. Définitivement, le Roborock Qrevo Curv 2 Pro est la très bonne surprise de cette fin d'année 2025.
