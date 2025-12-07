Le Roborock Qrevo Curv, c'est cet aspirateur robot accompagné d'une station de charge et d'entretien tout en rondeurs. Un design assez audacieux à première vue, mais qui s'intègre à merveille dans une maison et donne un peu de cachet à cet appareil, souvent encombrant et qui a du mal à se fondre dans le décor.

Le public a semble-t-il répondu au rendez-vous puisque la marque propose depuis quelques semaines son successeurs, le Qrevo Curv 2 Pro. Oui, Pro puisque le constructeur ne s'est pas contenté d'un simple coup de polish, mais d'une amélioration sensible de la fiche technique. Si la gamme Qrevo est toujours moins bien équipée que la famille Saros, désormais la ligne premium de Roborock, ce modèle est, sur le papier du moins, un aspirateur robot plutôt très bien équipé pour un nettoyage en profondeur des sols.

Ce Qrevo Curv 2 a-t-il définitivement tout d'un Pro ? Bilan des courses après plusieurs semaines passées en sa compagnie.