En mai 2025, j'avais été plutôt séduit par le Mova Z50 Ultra Complete, un aspirateur robot premium très performant pour le ménage quotidien et proposant des caractéristiques techniques remarquables pour s'attaquer aux taches dans la maison. Quelques mois seulement après ce lancement, il était assez évident que le constructeur n'allait pas renverser la table et proposer un successeur 100 % original à son dernier flagship.

Il n'empêche, ces quelques mois ont suffi aux ingénieurs du jeune constructeur pour proposer diverses améliorations, à commencer par un nouveau système de nettoyage des sols. Comme de tradition en cette année 2025, les serpillères rotatives sont abandonnées au profit d'un rouleau serpillère, un nouvel accessoire qui a, il faut bien le dire, fait ses preuves chez les différentes marques l'ayant adopté. Mova a-t-il soigné son intégration ? C'est l'heure du test.