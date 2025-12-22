Mova ne compte jamais prendre de vacances et dévoile déjà son nouvel aspirateur robot, le Z60 Ultra Roller Complete. Vous l'aurez deviné en lisant son nom, ce nouveau modèle troque les serpillères rotatives pour un rouleau serpillère, comme bon nombre d'aspirateurs avant lui.
- Excellente aspiration sur sols durs et tapis
- Un nettoyage de qualité pour les sols moyennement sales
- Application mobile au top niveau
- Un très grand nombre de fonctionnalités proposées
- De très nombreux accessoires fournis
- Ne lave pas réellement autour des tapis et le long des murs
- Fabrication un peu grossière
- L'aspirateur est épais
- Niveau sonore trop élevé en permanence
En mai 2025, j'avais été plutôt séduit par le Mova Z50 Ultra Complete, un aspirateur robot premium très performant pour le ménage quotidien et proposant des caractéristiques techniques remarquables pour s'attaquer aux taches dans la maison. Quelques mois seulement après ce lancement, il était assez évident que le constructeur n'allait pas renverser la table et proposer un successeur 100 % original à son dernier flagship.
Il n'empêche, ces quelques mois ont suffi aux ingénieurs du jeune constructeur pour proposer diverses améliorations, à commencer par un nouveau système de nettoyage des sols. Comme de tradition en cette année 2025, les serpillères rotatives sont abandonnées au profit d'un rouleau serpillère, un nouvel accessoire qui a, il faut bien le dire, fait ses preuves chez les différentes marques l'ayant adopté. Mova a-t-il soigné son intégration ? C'est l'heure du test.
Design et fabrication : un modèle tout plastique et pas vraiment du meilleur gout
Nous n'achetons pas vraiment un aspirateur robot pour sa beauté et la qualité de son esthétique. Seulement, de nombreux constructeurs cette année sont montés en gamme dans le secteur du premium avec des appareils qui se font remarquer par leur robe travaillée, et veulent être vus au milieu du salon. Ce n'est pas le cas ici du Mova Z60 Ultra Roller Complete.
Le robot, proposé dans une robe noire au liseré doré, veut se donner l'apparence du haut de gamme mais le premier contact en main douche les espoirs. L'appareil parait lourd, pataud. Les différentes pièces qui le composent manquent de rigidité, à l'instar du cache qui recouvre le sac de récupération des poussières, et qui n'offre pas de clic satisfaisant lorsque l'on le replace. Mova n'a pas cherché à s'améliorer sur ce point, et reprend en fait dans les grandes lignes le design du Mova V50 Ultra Complete. C'est à mon sens un peu juste à cette gamme de prix, notamment lorsque l'on compare à des aspirateurs robot Roborock, Dreame ou encore Narwal, plus élégants et premium.
Sans surprise, le contenu de la station de charge et d'entretien est le même que celui du V50, avec deux réservoirs d'eau propre et sale (4L et 3,5L), un sac de récupération des poussières préinstallé (3,2L) et un compartiment pour les deux solutions détergentes proposées par la marque, la principale et l'autre, plus adaptée aux possesseurs d'animaux de compagnie.
L'aspirateur robot est lui parfaitement conçu, comme le V50 avant lui, même s'il est particulièrement épais. Près de 10 cm une fois le capteur laser replié, et jusqu'à presque 12 cm une fois ce dernier hissé. La comparaison est assez flagrante par rapport au récent Roborock Qrevo Curv 2 Pro, et ses moins de 8 cm. Le Mova Z60 Ultra Roller Complete ne pourra clairement pas atteindre toutes les zones, notamment les meubles bas. Un exemple personnel : l'appareil n'ose pas passer sous la porte de mon lave-vaisselle lorsque celui-ci est ouvert. Les autres ne se gênent guère pour aller nettoyer dans cette zone.
Sous le robot enfin, c'est toujours un système à deux brosses qui est utilisé pour la partie aspiration, secondé par une brosse latérale extensible. On retrouve aussi le rouleau serpillère déjà harnaché sur l'appareil et prêt à partir à la rencontre des vilaines traces.
Un dernier point sur les roues, assez imposantes, et soutenues par un système de bras motorisés pouvant lever le robot jusqu'à 8 cm pour franchir les seuils ou les petites marches (mais pas encore monter les escaliers).
Aspiration : plus de puissance et d'efficacité au quotidien
Avec 28 000 Pa de puissance, le Mova Z60 Ultra Roller Complete fait encore mieux que son prédécesseur et ses 24 000 Pa. Il dispose toujours de quatre puissances d'aspiration depuis l'application, même si un mode automatique est activé par défaut pour laisser l'appareil sélectionner la bonne puissance selon la situation.
Le Mova Z60 Ultra Roller Complete est un excellent élève quand il s'agit de récupérer la poussière et les déchets au sol. L'appareil n'a pas besoin de monter dans les tours pour récupérer les touffes de poils ou de cheveux, et seuls les petits obstacles solides (des bouts de polystyrène par exemple lors de mes essais) peuvent se bloquer dans les deux brosses principales, sans pour autant interrompre le nettoyage. Deux autres jeux de brosses sont fournis avec l'appareil, ainsi que deux brosses latérales de rechange.
Sur les tapis, l'aspirateur robot se montre plus convaincant que son prédécesseur. Le V50 était déjà très bon sur ce point, le Mova Z60 Ultra Roller Complete franchit une nouvelle marche avec une récupération en profondeur des poussières et miettes, et aussi plus visible à l'œil nu. Une fois la zone « Tapis » enregistrée dans la carte d'étage de l'application mobile, le robot aspirateur met le plus grand soin et de longues minutes à traiter les tapis, sans oublier d'activer la puissance maximale pour un nettoyage en règle.
La récupération des poussières après chaque passage est efficace, aucun grain de poussière ne se retrouve coincé dans le réservoir interne de l'aspirateur robot. Un bon point pour l'entretien.
Mon seul vrai regret, et pas des moindres, concerne le niveau sonore de cet aspirateur robot. Que le Mova Z60 Ultra Roller Complete est bruyant. Même à basse puissance, le robot émet un bruit d'environ 60 dB. Sur les tapis, les décibels montent dans les tours avec 68 dB. Ce n'est pas mieux lors de la récupération des poussières avec 72 dB mesurés. Bref, impossible de faire tourner l'aspirateur robot lorsque l'on est à la maison et dans la pièce en cours de nettoyage. C'était déjà un problème du V50 et j'espère que Mova résoudra ce problème sur ses prochains appareils.
Lavage des sols : du progrès, sauf dans les coins
Si les modèles V50 et Z60 Ultra partagent de nombreuses caractéristiques, le lavage des sols a été entièrement retravaillé sur ce modèle avec l'ajout du rouleau serpillère. Des buses viennent imbiber la brosse en permanence, tandis qu'un grattoir vient récupérer l'eau sale lors du nettoyage pour laver ses poils en permanence.
Mon premier test réalisé avec le mode CleanGenius (le mode de nettoyage automatisé par IA) m'a convaincu à moitié. Côté pile, le lavage des sols durs est impeccable sur un carrelage légèrement sale. Les traces sont correctement évacuées grâce à l'action du rouleau et du produit détergent. Aussi, un cache vient recouvrir le rouleau brosse lorsque l'aspirateur passe sur un tapis pour éviter les projections d'eau.
Côté face, le Mova Z60 Ultra Roller Complete se montre plus en difficulté sur les taches plus tenaces, ainsi que les taches de sauce ou d'huile. J'en ai fait l'expérience récemment, avec finalement plus d'huile étalée sur le carrelage, recouvert d'une pellicule glissante, qu'un nettoyage dans les règles de l'art. L'huile ou les corps gras restent le cauchemar de ces aspirateurs nettoyeurs, mais d'autres font mieux en la matière.
Je suis aussi déçu du parcours de navigation de l'appareil en mode lavage des sols. Malgré le fait que le Mova Z60 Ultra Roller Complete dispose d'une brosse extensible, le robot aspirateur semble éviter d'approcher de trop près certains obstacles. C'est notamment le cas des tapis, où l'on voit à chaque lavage la zone qui n'a pas été nettoyée à proximité de l'objet.
À noter que Mova fournit trois (!) brosses de rechange, pour avoir le temps d'en nettoyer une et de la sécher correctement, sans perdre l'usage de l'aspirateur robot. Mova régale toujours autant ses clients avec un grand set d'accessoires, et ce modèle ne fait pas exception.
Ces quelques défauts sont en partie compensés par le nettoyage du rouleau serpillère, excellent, qui ne fait qu'une bouchée des dernières poussières ou miettes emprisonnées dans les poils de l'accessoire. Ce dernier est d'ailleurs détachable pour un lavage plus complet et précis dans votre lavabo ou dans une bassine.
Navigation : plus de 200 objets reconnus, mais les câbles lui posent problème
Venons-en au système de navigation. Comme avec son précédent aspirateur robot, Mova propose un dispositif complet incluant LiDAR, ToF ainsi qu'une caméra pour l'analyse des objets, sans oublier les différents détecteurs de vide ou encore les accéléromètres et gyroscopes pour améliorer la précision.
Après un rapide tour de la maison, l'aspirateur robot établit sa cartographie (précise et sans erreurs) et peut partir à l'assaut de chaque pièce. Lors de ses déplacements, l'aspirateur robot se montre très précis, commençant par le bord des pièces et autour des meubles, avant de s'occuper du reste sous la forme de couloirs. Le Mova Z60 Ultra Roller Complete peine encore avec les pieds de chaises bas, et a toujours tendance à vouloir les franchir, quitte à rester coincé. Le problème, c'est qu'il répète ce comportement à l'envi, et j'ai dû créer des barrières virtuelles autour de ces dernières pour éviter les blocages.
La reconnaissance des objets utilise quant à elle la caméra HD placée en avant. Elle est d'ailleurs secondée par un projecteur qui vient à la rescousse de l'aspirateur robot lorsque celui-ci se retrouve dans un environnement sombre. Pas de souci à noter avec les différents obstacles que j'ai placés sur sa route, reconnus et évités immédiatement. Seuls les câbles, encore, posent problème à l'appareil qui parfois (souvent) fonce tête baissée sans se soucier du danger. Un petit rangement est donc nécessaire pour sécuriser vos différents appareils.
La caméra est toujours utilisable en système de surveillance, avec un joystick à l'écran pour déplacer l'aspirateur robot pour aller regarder ce qu'il se passe dans chaque pièce en votre absence. Mova propose enfin tout un système pensé pour les animaux de compagnie, avec le nettoyage au détergent spécifique, des photos automatiques de toutou et minou lorsque l'aspirateur croise leur chemin et une plus grande attention durant le nettoyage autour des gamelles et des couchages. J'ai activé l'option sans vraiment noter de différence, hormis pour la gamelle, soigneusement évitée.
Logiciel : une app excellente à qui il ne manque rien
L'application Mova Home n'a évidemment pas vraiment changé en moins de six mois, donc j'irai vite sur cette partie et vous renvoie au test du V50 Ultra Complete pour plus de précisions.
Sachez tout de même que Mova propose l'un des logiciels compagnon les plus solides du marché, avec une interface très réussie, une localisation qui progresse (certaines anciennes traductions plus que confuses ont été corrigées), ainsi qu'une myriade d'options vous permettant de paramétrer votre aspirateur robot comme bon vous semble.
Sur la page d'accueil, on retrouve les réglages rapides pour personnaliser le nettoyage, lancer un cycle dans la maison ainsi que les outils de gestion de la carte pour créer des zones interdites, placer les meubles ou encore fusionner ou diviser des pièces. Je n'ai pas eu à m'arracher les cheveux pour établir une carte précise de mon appartement, tout fonctionne correctement et est répercuté sur le robot en temps réel.
Comme souvent, tous les autres réglages sont localisés dans un menu dédié, et Mova donne l'embarras du choix avec de nombreuses options, dont certaines en bêta test, pour améliorer l'efficacité de son appareil. On note notamment le réglage de sensibilité de la détection des objets, qu'il est possible d'ajuster. J'ai de mon côté atténué sa précision pour que le Mova Z60 Ultra Roller Complete s'approche un peu plus franchement des meubles et des obstacles.
Autonomie : il y a du mieux pour les grandes surfaces
Avec sa batterie de 6 400 mAh, le Mova Z60 Ultra Roller Complete affiche une autonomie de 220 minutes… mais en mode Eco. Chez moi, le nettoyage dure environ une heure en mode CleanGenius, et l'aspirateur robot affiche une perte de batterie d'environ 35 %. Il pourra donc tenir approximativement trois heures au maximum en mode automatique, en fonction des tapis à nettoyer et des zones sales qui réclameront plus de puissance, et donc plus d'énergie.
La charge totale de l'appareil se situe dans la moyenne du secteur, avec environ 3 h requises pour passer de 0 à 100 %. Il est possible de bloquer à 80 ou 90 % pour préserver la batterie, ainsi que de réserver les périodes de charges à celles des heures creuses depuis l'application mobile.
Mova poursuit son marathon avec un nouvel aspirateur robot premium, sorti quelques mois seulement après le précédent modèle. Évidemment le constructeur n'a pas eu le temps de revoir en profondeur et nous propose cette fois une mise à jour, qui apporte principalement le rouleau serpillère.
Comme le V50 avant lui, le Mova Z60 Ultra Roller Complete est un excellent aspirateur, capable de ramasser n'importe quel déchet devant lui. Pour le lavage des sols, cette nouvelle version est aussi plus efficace pour le nettoyage quotidien des traces et des taches, mais tout n'est pas parfait à cause du système de navigation, qui évite à trop de nombreuses reprises le bord des murs ou des tapis, réduisant son efficacité.
On peut aussi pester envers un design pas vraiment au niveau du prix demandé, mais se consoler avec la floppée d'accessoires de rechange fournis ou encore l'autonomie très correcte de l'appareil. En somme, le Mova Z60 Ultra Roller Complete est un très bon aspirateur robot de plus dans la gamme du constructeur, mais on attend maintenant une vraie rupture avec des modèles qui apportent une réelle plus-value dans le quotidien des utilisateurs.
Fiche technique Mova Z60 Ultra Roler Complete
|Type de robot
|Aspirateur robot laveur
|Type de brosse
|Nylon, Caoutchouc
|Base aspirante
|Oui
|Autonomie
|220mn
|Technologie de navigation
|Laser, Caméra, Capteur ToF
|Cartographie
|Oui
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Détecteur d'obstacles
|Oui
|Puissance d'aspiration
|28000 Pa
|Niveaux de puissance d'aspiration
|4
|Récupération de la poussière
|Avec sac
|Capacité du bac à poussière
|3.2l
|Capacité du bac à eau
|4l
|Brosse centrale
|Oui
|Brosse(s) latérale(s)
|1
|Capacité de la batterie
|6400 mAh
|Temps de charge de la batterie
|4H
|Batterie amovible
|Non
|Détecteur de vide
|Oui
|Murs virtuels
|Oui
|Programmable
|Oui
|Modes de parcours
|Murs vers le centre
|Wi-Fi
|Oui
|Bluetooth
|Oui
|Zigbee
|Non
|Hauteur
|119.6mm
|Largeur
|350mm
|Poids
|4.7kg
|Forme du robot
|Disque