On le voit chaque jour, la concurrence est forte sur le marché de l'aspirateur robot, et les grands noms du secteur n'ont d'autre choix que de se démarquer pour conserver leur leadership. Ecovacs n'a visiblement pas l'intention de se reposer sur ses lauriers et d'attendre que ses petites camarades viennent lui grignoter des parts de marché.

Voici donc le Deebot X11 OmniCyclone, le nouveau fer de lance de la marque. Cet aspirateur robot vient apporter une petite touche de fraicheur à la gamme du constructeur, grâce notamment à son nouveau design, et plus précisément par la présence d'un réservoir à poussières, en lieu et place du traditionnel sac jetable. Autre innovation qui a son importance : l'autonomie, avec un système de charge ultra-rapide qui permet à l'appareil de récupérer 6 % de batterie en seulement trois minutes de charge.