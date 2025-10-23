Présenté officiellement à l'IFA de Berlin, le Deebot X11 OmniCyclone d'Ecovacs entend se démarquer de ses concurrents par la rapidité de charge et la récupération des poussières, sans oublier l'inévitable rouleau serpillère, véritable tendance de 2025.
- Aspiration convaincante
- Lavage des sols efficace
- Réservoir sans sac, plus économique sur la durée
- Une autonomie presque infinie
- Charge ultra-rapide
- Une IA déficiente qui manque d'intelligence
- Le lavage du rouleau serpillère, pas terrible
- Aspiration des tapis correcte, sans plus
- La brosse latérale étale les petits déchets
On le voit chaque jour, la concurrence est forte sur le marché de l'aspirateur robot, et les grands noms du secteur n'ont d'autre choix que de se démarquer pour conserver leur leadership. Ecovacs n'a visiblement pas l'intention de se reposer sur ses lauriers et d'attendre que ses petites camarades viennent lui grignoter des parts de marché.
Voici donc le Deebot X11 OmniCyclone, le nouveau fer de lance de la marque. Cet aspirateur robot vient apporter une petite touche de fraicheur à la gamme du constructeur, grâce notamment à son nouveau design, et plus précisément par la présence d'un réservoir à poussières, en lieu et place du traditionnel sac jetable. Autre innovation qui a son importance : l'autonomie, avec un système de charge ultra-rapide qui permet à l'appareil de récupérer 6 % de batterie en seulement trois minutes de charge.
Test réalisé sur un exemplaire prêté par la marque.
Design et fabrication : adieu les sacs jetables
Impossible de rater l'une des principales innovations apportées par Ecovacs sur ce modèle X11 OmniCyclone. Si la station de recharge et d'entretien se révèle plutôt compacte, on ne peut que remarquer le réservoir à poussières. Si d'ordinaire, le sac jetable est caché dans la station, Ecovacs met bien en avant l'accessoire sur la façade de la station. Celle-ci se détache facilement pour pouvoir la vider une fois pleine. Un moteur cyclonique se charge de récupérer les poussières et autres déchets présents dans le robot aspirateur après chaque nettoyage des sols. Un bouton sur le réservoir ouvre la trappe pour libérer les poils et les poussières afin de les transférer dans la poubelle sans y mettre les doigts.
Au-dessus, on retrouve les deux réservoirs d'eau propre et d'eau sale, respectivement d'une capacité de 3,2 L et de 2,7 L, qui sont utilisés pour le lavage humide des sols.
L'aspirateur robot est une évolution des derniers modèles d'Ecovacs. À l'instar du Deebot X9, le X11 OmniCyclone ne dispose pas de serpillères, mais d'un rouleau, baptisé Ozmo Roller 2.0. On retrouve aussi une brosse anti-enchevêtrement et une brosse latérale pour les poussières le long des murs.
Aspiration : pas le plus puissant, mais très efficace malgré tout
Avec 19 500 Pa de puissance d'aspiration, l'Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone n'est pas l'aspirateur robot le plus puissant de sa catégorie. Bon nombre de modèles dépassent allègrement les 20 000, voire 30 000 Pa pour certains, et la marque n'a visiblement pas voulu entrer dans cette course à la puissance. Les chiffres sont intéressants, mais c'est le résultat sur pièce qui compte au final.
Ce dernier aspirateur Ecovacs est un modèle plutôt efficace pour le ménage au quotidien. À puissance standard (il propose quatre modes d'aspiration au total), l'appareil est tout à fait capable de ramasser les poussières ou les poils en un seul passage. Pour des besoins plus importants, on peut activer le mode Fort, mais ce dernier ne nous semble pas indispensable pour un nettoyage quotidien. L'aspirateur robot est plutôt discret, avec un bruit moyen de 58 dB.
Sur les tapis, l'Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone fait le job, en récupérant les poils et les miettes en surface et incrustés. Le moteur de l'aspirateur robot est mis à contribution, et l'appareil est plutôt bruyant avec un niveau sonore mesuré par nos soins à 64 dB.
La brosse latérale, extensible, est capable d'atteindre les coins des pièces et le long des murs, mais elle a parfois tendance à davantage étaler les petits déchets (comme des grains de riz ou des petits cailloux) qu'à les ramener vers la brosse principale.
Un dernier point concernant l'aspiration cyclonique des poussières dans le réservoir. La turbine est aussi efficace que bruyante (74 dB, on ne peut pas la rater), Ecovacs n'ayant visiblement pas rogné sur la puissance au détriment du confort. Après aspiration, le réservoir interne de l'aspirateur est parfaitement propre. Le vidage du collecteur à poussières est lui plus délicat, notamment si vous possédez des animaux. Les poils ont tendance à s'agglutiner autour de la turbine. Il faudra la nettoyer en mettant la main, ou utiliser un petit outil. On aurait bien aimé qu'Ecovacs fournisse une petite brosse avec son aspirateur, comme cela peut être le cas pour les aspirateurs laveurs.
Une turbine pour récupérer les poussières et poils, sans sac ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Au final, malgré une puissance un peu en dessous de la concurrence, l'Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone est un aspirateur solide, qui évacue la majorité des déchets au sol. On peut tout juste lui reprocher un petit manque de précision, un peu dommageable pour un modèle haut de gamme.
Lavage des sols : préférez le mode manuel à l'IA pour un résultat optimal
L'un des principaux points forts de cet Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone, c'est évidemment son lavage des sols, avec le rouleau serpillère. Celui-ci est extensible sur la droite pour atteindre le long des murs, et se relève automatiquement lorsque l'aspirateur robot se trouve sur un tapis. Il est aussi nettoyé en permanence par de l'eau propre durant le nettoyage des sols, et l'eau sale est évacuée dans un réservoir dédié.
Commençons par le positif. En mode manuel, c'est-à-dire en choisissant les différents réglages d'aspiration et de débit d'eau, l'Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone est un excellent laveur de sols. Le rouleau, qui tourne à une fréquence de 200 tours par minute, réussit à nettoyer la majeure partie des taches et des traces qui se trouvent face à lui. C'est un appareil bien plus efficace que les précédents aspirateurs Ecovacs équipés de serpillères rondes classiques, notamment sur les tâches grasses ou au contraire plus incrustées au sol. Attention toutefois, l'aspirateur robot ne peut pas faire de miracles et les taches de sauces au sol depuis plusieurs jours devront être grattées à la main, le rouleau serpillère n'étant pas assez puissant pour en venir à bout.
Maintenant passons au mode IA. Et là, c'est le drame. Je ne m'explique pas ces résultats, mais l'intelligence artificielle d'Ecovacs pose de sérieux problèmes lors du nettoyage. Durant mes essais, j'ai pu remarquer une diffusion d'eau insuffisante sur de nombreuses zones de la maison apparemment jugées peu sales. Certes, pas besoin de déverser des litres d'eau, mais en suivant l'appareil, j'ai remarqué que le rouleau était à peine imbibé, à un niveau insuffisant pour nettoyer la moindre trace de pas.
J'ai également un petit bémol à émettre concernant le nettoyage automatique du rouleau. Ce dernier est lavé avec de l'eau chauffée à 75 °C dans la station, mais après une tâche intense de nettoyage dans la maison (environ trois heures en continu dans toutes les pièces), le rouleau ne ressort pas vraiment propre après ces quelques heures de séchage. Si votre sol est rapidement sale durant la semaine, je ne peux que vous conseiller de nettoyer rapidement votre rouleau brosse à la main, ou d'investir dans une solution détergente proposée par la marque, mais cependant non incluse dans la boite.
Navigation : des déplacements précis et une reconnaissance des objets impeccable
L'Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone dispose d'un système assez habituel pour le constructeur, avec AIVI 3D 3.0 Omni-Approach, qui se repose sur une caméra avant et l'analyse par lumière structurée pour identifier les surfaces, les pièces et les objets au sol.
Concernant la cartographie, celle-ci est réalisée en très peu de temps (une dizaine de minutes dans mon logement) lors d'un premier passage. Les pièces sont automatiquement reconnues, avec succès. Dans mon appartement ouvert, le logiciel a pu identifier du premier coup les différentes pièces, et je n'ai pas eu trop de retouches à faire dans l'application pour ajuster la carte.
Lors des déplacements, l'Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone se montre à la fois précis et réactif. Les bords des pièces sont traités en priorité, le robot aspirateur sait s'approcher des différents objets au plus près sans les toucher. Il n'est ni aventureux, et évite de se coincer sous les meubles, ni trop précautionneux. Je n'ai pas eu de problème avec les différents objets que j'ai placé devant lui pour le piéger, sauf un lacet qui a été avalé par l'aspirateur et qui s'est coincé dans la brosse. Même si le système de détection fonctionne globalement très bien, attention à ne pas laisser trainer tout et n'importe quoi au sol.
Mon vrai grief provient une nouvelle fois de l'IA. Le mode de nettoyage par intelligence artificielle est tout simplement inconsistent dans la version actuellement proposée sur l'aspirateur. J'ai par exemple activé l'option « Nettoyage stratégique », censée détecter les zones les plus sales pour les traiter plus efficacement. Cela veut dire aussi pour le X11 OmniCyclone ne pas aspirer certaines parties de la maison, ni les laver. Une option à oublier en l'état si vous comptez sur votre aspirateur robot pour garder l'intégralité de votre maison propre au quotidien. Le « Nettoyage en profondeur » s'avère aussi décevant, même après plusieurs passages.
Au final, je me suis résigné à abandonner les modes d'intelligence artificielle au profit du mode classique, certes moins futé sur le papier, mais aussi plus efficace.
Application mobile : un logiciel complet, mais un peu vieillissant
Le logiciel Ecovacs Home n'est pas vraiment de toute première fraicheur, et le constructeur n'a pas profité de la sortie de cette nouvelle gamme pour redonner un petit coup de pinceau à l'interface de son application. Elle n'est ni la plus accessible, ni la plus engageante, en tout cas pour un public peut être un peu effrayé par les nouvelles technologies.
Je reconnais malgré tout que l'application est tout de même plus que complète et propose quantité d'options pour personnaliser l'affichage de la carte (2D ou 3D), tous les réglages attendus pour la modification des cartes, la programmation des cycles de nettoyage ou encore une vue sur l'état de santé des consommables. À ce sujet, l'application mobile est un compagnon indispensable, ne serait-ce que pour paramétrer le robot avant le nettoyage.
On peut également utiliser, comme souvent, la caméra avant comme outil de vidéosurveillance afin de vérifier la maison lorsque l'on est en déplacement, ou pour voir si notre animal dort paisiblement en notre absence.
Autonomie : un aspirateur robot inusable, parfait pour les plus grandes maisons
C'est l'autre atout majeur de cet Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone : son autonomie. La promesse initiale, à savoir 6 % de charge en trois minutes, est totalement respectée. À chaque retour à la station, le robot aspirateur passe suffisamment de temps sur l'accessoire pour récupérer une bonne partie de l'énergie dépensée lors de son début de cycle de nettoyage. Une vraie prouesse !
Lors d'un cycle de nettoyage complet dans mon appartement, le X11 OmniCyclone n'avait perdu qu'à peine 15 % de batterie pour plus de 45 minutes de nettoyage. En plus de se recharger très rapidement, l'aspirateur robot est l'un des plus économes du moment. Un sans-faute.
Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone : l'avis de Clubic
Avec le X11 OmniCyclone, Ecovacs propose un très bon aspirateur robot et se permet un pas de côté par rapport à la concurrence. Alors que bon nombre de constructeurs ne jurent que par la performance, ce nouvel aspirateur robot améliore deux autres points qui sont l'entretien et l'autonomie. Le X11 est un modèle parfaitement adapté aux grandes surfaces avec sa recharge rapide, et son réservoir sans sac est un avantage non négligeable, notamment pour éviter l'achat de consommables pas franchement donnés tout au long de la vie de l'appareil.
C'est aussi un bon aspirateur et un laveur de sols qui remplit son office pour nettoyer au quotidien votre logement. Seul hic : son intelligence artificielle, pas vraiment au point, qui pose plus de problèmes aujourd'hui qu'elle n'en résout. Dommage, car la navigation de l'aspirateur robot est au point, tout comme la détection des objets.
D'apparence, cet Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone semble un peu terne, sans grande folie, mais cet aspirateur robot est un solide compagnon du quotidien, et saura répondre à tous vos besoins pour garder un sol propre. C'est pile ce qu'on lui demande.
Fiche technique Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone
|Type de robot
|Aspirateur robot laveur
|Type de brosse
|Nylon, Caoutchouc
|Base aspirante
|Oui
|Niveau sonore
|63dB
|Autonomie
|180mn
|Technologie de navigation
|Caméra, Capteur ToF
|Cartographie
|Oui
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Détecteur d'obstacles
|Oui
|Détecteur de vide
|Oui
|Murs virtuels
|Oui
|Programmable
|Oui
|Modes de parcours
|Navigation en S, Murs vers le centre
|Wi-Fi
|Oui
|Bluetooth
|Oui
|Zigbee
|Non
|Environnement(s) logiciel(s) compatible(s)
|Apple Homekit, Google Home, Amazon Alexa
|Assistant vocal compatible
|Google Assistant, Alexa, Siri
|Hauteur
|98mm
|Largeur
|353mm
|Poids
|19.86kg
|Forme du robot
|Disque