Le mode ligne d’eau n’a rien à envier aux meilleurs robots concurrents : le Z1 monte sur la ligne d’eau et la frotte en continu tout en se déplaçant latéralement. C’est bien, tant que le robot s’occupe de l’intégralité du périmètre de la piscine, car là encore, il n’avait pas envie de passer partout, peut-être à cause d’un simple escalier qui lui faisait un peu perdre la boussole.

Le Dreame Z1 fait partie de cette petite caste de robots qui savent remonter en surface tout en vous envoyant une notification pour que vous veniez les chercher une fois le ménage fini. Ça paraît tout bête, mais quand on y a goûté, difficile de s'en passer avec un robot qu'il faut aller chercher au fond de l'eau avec une perche. Il faut cependant noter que le robot va finir au fond de l'eau si vous attendez trop : il ne sait pas rester en surface une fois ses batteries vides.

Un mode « routine » est bien présent : ce désormais classique du genre est ici beaucoup plus paramétrable : il permet de choisir les jours et même les heures où la piscine sera nettoyée, en laissant le robot au fond de l'eau jusqu'à ce qu'il n'ait plus de batterie.

Au niveau du nettoyage du filtre, c'est un grand « alleluia ! » de soulagement que nous avons envie de crier : enfin un bac doté d'un fond qui s'ouvre ! il suffit donc d'un coup de jet d'eau pour tout faire partir rapidement, sans s'en mettre partout. Merci Dreame, et honte à la concurrence à qui il a fallu plusieurs générations de robots pour ne toujours pas arriver à proposer cette charnière !

Tout n'est pas parfait cependant, car on aurait aimé disposer d'un post filtre micrométrique comme sur certains robots de la concurrence. Ici malheureusement seul un filtre 180 micromètres est présent, ce qui est très bien, mais pas parfait, surtout quand on dépasse les 1000€.

La télécommande est un petit gadget assez bien trouvé : on communique de façon optique avec le robot, il faut donc bien viser pour que le robot reçoive les commandes, mais même en plein soleil, ça fonctionne. On peut alors guider le robot à la main, ou lui demander de rentrer en position de départ sans se mouiller autre chose qu’une main, et sans sortir de perche.