Décidément, les marques qui s’occupaient de votre maison ont très envie de prendre soin de votre extérieur, et Dreame veut être le boss sur tous les terrains : après les robots laveurs de sol, après les robots tondeuses, la marque s’attaque désormais aux robots nettoyeurs de piscine ! On sent que les ingénieurs de la marque n’ont pas chômé avec des solutions innovantes. Alors, c’est le moment du test pour voir si ce premier essai est un coup de maître !
La marque Dreame ne devrait pas vous être inconnue si vous suivez nos tests, elle est généralement synonyme de fortes innovations pour un prix concurrentiel. Et ce Z1 Pro ne fait pas exception : le robot haut de gamme de la marque chinoise s'attaque frontalement au Beatbot Aquasense 2 avec une fiche technique proche et un prix identique.
Dreame Z1 Pro : déballage
On le remarque dès le déballage, Dreame n’a pas voulu faire comme les autres, et l’allure de son robot n’a rien à voir avec la concurrence. Une petite coque couleur aluminium sur le dessus bien séparée d’une base noire avec les grosses chenilles : le Z1 Pro ressemble plus à un char d’assault futuriste qu’à un nettoyeur de piscine. Les nombreux capteurs frontaux ou les deux bouches de sortie d'eau toutes rondes au sommet accentuent le style un peu "militaire". Dreame a toujours l'art de dessiner des robots qui en jettent !
Face aux prises et bases de recharge des concurrents, Dreame a opté pour une solution de recharge différente sur le Z1 : une prise de recharge plate aimantée, à l’image du MagSafe des Macs, mais en plus grand. On évite ainsi la trappe de recharge qu’on oublie toujours de fermer avant la mise à l’eau, et on évite aussi une station de charge encombrante : c’est une très bonne solution.
La curiosité du Dreame Z1 Pro (et l’une des grandes différences avec le Z1 « tout court »), c’est la télécommande optique qui accompagne le robot. Il suffit donc de savoir viser un minimum la fenêtre au sommet du robot (et oui, entre les deux bouches circulaires, ce n'est pas un écran, c'est une fenêtre qui capte le signal optique de la télécommande) pour lui envoyer des ordres grâce à un puissant faisceau LED vert (évitez de regarder dans la télécommande, c’est vraiment puissant !) L’absence de piles dans cette télécommande est plutôt une bonne nouvelle, car c’est le genre de produits où des piles auraient pu couler assez vite en les oubliant pendant la période hivernale. À la place, on trouve une batterie lithium rechargeable avec n'importe quel chargeur USB-C.
Etrangement, Dreame a opté pour une fente d'aspiration pas très longue (14cm) mais assez large (4cm), ce qui ne présage pas du meilleur en qualité d'aspiration puisque le robot est assez large avec ses 57cm, mais la puissance des deux pompes (30m3/h) peuvent pallier ce choix étrange.
Dreame Z1 Pro : un robot bardé de capteurs… qui a du mal à se repérer !
Au démarrage, le Dreame Z1 commencera toujours par faire le tour du fonds de la piscine, histoire de cartographier un minimum l’espace à couvrir grâce à une flopée de capteurs : ultrasons, time of flight, projection de lumière structurée et enfin infrarouges. C’est plutôt bon signe, mais comme on va le voir, ça n’empêche pas les erreurs.
Les premiers tests en mode standard n’ont pas été concluants : le Z1 a rapidement terminé de nettoyer notre (petite) piscine de test alors que le résultat était loin d’être propre. Dans ce mode, le Dreame va effectuer un nettoyage du fond en zigzags (quelle que soit la forme de la piscine), avec une seule passe comme s’il s’agissait d’un robot nettoyeur de sol, ce qui dans une piscine ne fonctionne pas vraiment, entre les décalages dus à des glissades ou les débris qui se font pousser par le robot. Il s’occupe ensuite des parois, en oubliant systématiquement une bonne moitié de piscine sur notre piscine de test en forme de haricot.
Heureusement, un réglage de ce mode permet de palier un peu à cette version « quick & dirty » du nettoyage, puisqu’on peut choisir de ne pas s'arrêter au bout d'une passe (ou de ce que le robot considère comme une passe), mais de poursuivre le nettoyage tant que la batterie tient. C'est alors un peu mieux…mais malgré les multiples passes, des zones ont toujours été oubliées dans notre piscine de test.
Le mode ligne d’eau n’a rien à envier aux meilleurs robots concurrents : le Z1 monte sur la ligne d’eau et la frotte en continu tout en se déplaçant latéralement. C’est bien, tant que le robot s’occupe de l’intégralité du périmètre de la piscine, car là encore, il n’avait pas envie de passer partout, peut-être à cause d’un simple escalier qui lui faisait un peu perdre la boussole.
Le Dreame Z1 fait partie de cette petite caste de robots qui savent remonter en surface tout en vous envoyant une notification pour que vous veniez les chercher une fois le ménage fini. Ça paraît tout bête, mais quand on y a goûté, difficile de s'en passer avec un robot qu'il faut aller chercher au fond de l'eau avec une perche. Il faut cependant noter que le robot va finir au fond de l'eau si vous attendez trop : il ne sait pas rester en surface une fois ses batteries vides.
Un mode « routine » est bien présent : ce désormais classique du genre est ici beaucoup plus paramétrable : il permet de choisir les jours et même les heures où la piscine sera nettoyée, en laissant le robot au fond de l'eau jusqu'à ce qu'il n'ait plus de batterie.
Au niveau du nettoyage du filtre, c'est un grand « alleluia ! » de soulagement que nous avons envie de crier : enfin un bac doté d'un fond qui s'ouvre ! il suffit donc d'un coup de jet d'eau pour tout faire partir rapidement, sans s'en mettre partout. Merci Dreame, et honte à la concurrence à qui il a fallu plusieurs générations de robots pour ne toujours pas arriver à proposer cette charnière !
Tout n'est pas parfait cependant, car on aurait aimé disposer d'un post filtre micrométrique comme sur certains robots de la concurrence. Ici malheureusement seul un filtre 180 micromètres est présent, ce qui est très bien, mais pas parfait, surtout quand on dépasse les 1000€.
La télécommande est un petit gadget assez bien trouvé : on communique de façon optique avec le robot, il faut donc bien viser pour que le robot reçoive les commandes, mais même en plein soleil, ça fonctionne. On peut alors guider le robot à la main, ou lui demander de rentrer en position de départ sans se mouiller autre chose qu’une main, et sans sortir de perche.
Si comme toujours l’autonomie (quatre heures au maximum) suffira à rendre impeccable la quasi-totalité de nos petites piscines françaises, à partir du moment où le Z1 Pro arrive à passer partout, il faut noter que le robot de Dreame ne brille pas par sa vitesse de charge, puisqu’il lui faudra six heures pour une charge complète : c’est un peu trop long. Surtout si vous découvrez à la dernière minute que votre piscine est sale et que vous avez oublié de charger le robot après le dernier nettoyage.
Dreame Z1 Pro : l'avis de Clubic
À chaque fois que Dreame débarque sur un nouveau marché, c’est avec des petits trucs en plus jamais vus ailleurs, et ce Z1 Pro ne fait pas exception : télécommande pour le guider vers une zone particulièrement sale ou pour mettre fin au nettoyage sans avoir à chercher une perche, connecteur de charge aimanté pratique et sûr, panier à fond amovible… Tout cela avec un mode de remontée automatique en fin de nettoyage, un mode ligne d’eau convaincant et une excellente aspiration : chez Dreame, on sait concevoir de bons produits du premier coup.
On regrettera cependant une navigation très perfectible, qui a tendance à oublier facilement des zones d’une piscine (il suffit qu’il y ait un escalier pour qu’il soit un peu perdu, sans parler des plages immergées), ainsi que l’absence d’un filtre micrométrique pour vraiment vous le recommander sans hésiter.
Fiche technique Dreame Z1 Pro
|Type de nettoyage
|Fond, parois & ligne d'eau
|Surface de nettoyage
|200m²
|Débit d'aspiration
|30 m³/h
|Filtration
|180 μm
|Alimentation
|Batterie
|Autonomie
|4h
|Temps de charge
|6h
|Longueur
|64.9nm
|Largeur
|56.9cm
|Hauteur
|31.5cm
|Poids
|17.1kg