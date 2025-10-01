Le Mova M50 Ultra est le dernier aspirateur laveur du constructeur. Ce dernier modèle améliore à peu près tous les aspects du précédent appareil, et ajoute une vraie nouveauté avec son manche à la fois télescopique et inclinable à 90°.
Mova fait feu de tout bois. Cela ne fait qu'un peu plus d'un an que le constructeur, cousin de Dreame, est entré sur le marché et depuis il ne cesse de garnir ses gammes d'aspirateurs à un rythme effréné, en oubliant jamais d'apporter à chaque modèle une petite innovation ou nouveauté qui le démarque de ses prédécesseurs.
Nous voici donc en face du M50 Ultra, le dernier aspirateur laveur de la marque qui suit le M10, sorti en début d'année. Pour ce modèle, les designers de la marque se sont remis au travail pour trouver une nouvelle manière de nettoyer plus efficacement et confortablement les sols de la maison. Le M50 Ultra est le premier modèle au monde, selon la marque, à proposer un manche à la fois télescopique et pliable, pour aller sous les meubles sans même avoir à se pencher. Il fallait y penser.
Test réalise sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Design et ergonomie : Mova maitrise son sujet, malgré quelques menus défauts
Le Mova M50 Ultra veut se démarquer de ses concurrents et pour ce faire, les designers de la marque proposent un aspirateur laveur très élégant. L'appareil est assez fin et sobre avec son coloris noir. Mova a ajouté quelques touches dorées sur l'avant de l'aspirateur, ou encore sur la gâchette. Je déteste le bling-bling, mais les équipes du constructeur ont su garder un minimum de retenue pour ne pas transformer leur dernier modèle en objet mode de très mauvais goût.
La vraie innovation est à retrouver du côté du manche de l'appareil. Ce dernier est d'abord rétractable, et vous pouvez l'adapter à votre morphologie ou tout simplement pour accompagner votre confort d'utilisation.
Le manche peut aussi se pencher à 90°, une première dans le secteur. Ce dispositif permet de passer l'appareil sous un meuble ou sous le lit sans avoir à se pencher pour atteindre ces zones. Pour « casser » le manche, il faut appuyer seulement sur la détente (dorée, impossible de passer à côté). Pour remettre le manche en position droite, on lève le manche qui viendra se clipser tout seul.
Sur le manche, un petit écran bien défini affiche les modes et la batterie restante, avec deux boutons pour le démarrage et le changement de mode. Toutefois, c'est un zéro pointé pour le haut-parleur de l'aspirateur laveur, utilisés pour les commandes vocales. Ce dernier est criard, et chaque information donnée pour le M50 Ultra est une agression pour les tympans.
Parmi les autres nouveautés apportées par le Mova M50 Ultra, il faut se pencher au niveau de la brosse pour remarquer à l'arrière une roue centrale crantée et motorisée, qui remplace les deux roues habituellement placées de part et d'autre de la base de l'aspirateur laveur.
Le réservoir d'eau, d'une capacité confortable de 800 mL, est situé sur la base du robot, au-dessus de la brosse. Un réservoir dédié pour la solution détergente est aussi présent. Mova propose dans la boite un demi-litre de produit pour laver les sols sans attendre.
Le réservoir d'eau sale à l'arrière est plus classique, avec une contenance de 700 mL. Il dispose d'un séparateur eau croupie / déchets solides pour faciliter le nettoyage. Utilisez la brosse fournie pour le nettoyer, et évitez ainsi de mettre vos mains là-dedans, et n'oubliez pas de le vider régulièrement, idéalement après chaque lavage complet de la maison.
Le poids de l'appareil est de 5,8 kg. Même s'il dispose d'une assistance, avec un accompagnement des mouvements lors de l'utilisation, l'aspirateur laveur m'a paru un peu lourd en main, notamment lors d'un nettoyage complet de la maison et des différentes pièces. Il peut aussi avoir tendance à pencher sur le côté assez rapidement si vous ne le tenez pas fermement en main.
Aussi, je trouve la qualité des plastiques un peu décevante, plus précisément au niveau du manche rétractable. À chaque extension, j'ai un peu peur de forcer et de casser cette partie qui ne respire pas la solidité.
Aspiration et lavage des sols : un nettoyage impeccable, mais quelques petites lacunes
Le Mova M50 Ultra ne fait pas dans la demi-mesure lorsque l'on jette un oeil à ses caractéristiques techniques. Il propose une puissance d'aspiration de 22 000 Pa, et une puissance moteur de 450W. Lors de l'utilisation, trois programmes sont proposés :
- Mode Intelligent (IA) : les capteurs analysent le sol pour évaluer la puissance et la quantité d'eau nécessaire au nettoyage
- Mode Aspiration : centré uniquement sur l’aspiration, notamment des taches liquides (eau, café, … )
- Mode Solution Automatique : le mode qui utilise le détergent ajouté dans le réservoir dédié pour plus d'efficacité dans le lavage des sols
Pas de mode Eco pour ce modèle, tandis que le mode Max n'est disponible que via l'application mobile, mais j'y reviendrai un peu plus tard.
Le lavage des sols est tout simplement excellent, probablement l'un des meilleurs que j'ai pu expérimenter cette année sur un aspirateur laveur. Le Mova M50 Ultra est parfaitement à l'aise pour nettoyer un carrelage peu sale, mais aussi pour détacher des éléments fortement incrustés. Pour aller plus loin, cet aspirateur laveur est le seul qui a pu récupérer la zone autour de la gamelle de mon chien avec des petits grains de riz incrustés. Aucun appareil n'a pu jusque-là en venir à bout (c'était mon test ultime pour chaque appareil de nettoyage).
Sur des taches plus grasses, comme de la sauce ou de l'huile, le Mova M50 Ultra fait aussi des merveilles avec une excellente récupération des liquides. Le sol n'est pas gras après le passage de l'aspirateur laveur, un défaut que je constate souvent sur d'autres appareils équivalents.
La raclette, à l'avant de l'appareil, se deploie vers l'avant à chaque poussée du robot. Elle ramasse l'eau en trop sur le sol pour la ramener vers le centre, mais peut aussi aller chercher les poussières et les traces le long des murs et dans les coins des pièces.
Mon seul bémol est à mettre du côté de l'aspiration. Non pas qu'elle est mauvaise, au contraire, le M50 Ultra récupère facilement tous les déchets autour de lui. J'ai tout de même retrouvé des poils coincés sur les deux extrémités de la brosse dès le premier passage de l'appareil.
Application : utile pour quelques options supplémentaires
L'application Mova Home, bien connue de tous ceux possédant un aspirateur robot de la marque, se charge également de connecter votre aspirateur laveur Mova M50 Ultra au réseau sans-fil de la maison.
L'application mobile, comme souvent avec les aspirateurs laveurs, n'est pas indispensable et il est tout à fait possible de vivre sans. Ici, Mova propose néanmoins quelques options, comme l'activation d'un mode Max, qui n'est pas accessible depuis le panneau de commande sur l'aspirateur, ou le lancement du lavage automatique et du séchage de la brosse rouleau.
Le logiciel est plutôt agréable à utiliser, sans erreurs ou lacunes de traduction et s'avère un bon compagnon.
Autonomie : pas folle, mais dans les clous
Le Mova M50 Ultra n'est pas l'aspirateur laveur le plus endurant de sa catégorie, avec une autonomie affichée par le constructeur de 40 minutes en mode automatique. Pas déshonorant, mais pas non plus folichon par rapport à certains modèles concurrents, qui atteignent l'heure d'utilisation.
La bonne nouvelle, c'est que Mova n'a pas menti sur la marchandise. Nos tests affichent une autonomie de 42 minutes (c'est donc un chouia mieux que prévu). Le Mova M50 Ultra ne dispose pas de mode Eco, impossible alors de pousser plus loin. On peut tout de même nettoyer un appartement ou un étage sur une seule charge sans vraiment se soucier de la batterie restante, d'autant plus que les réservoirs sont suffisamment larges pour ne pas avoir à les recharger/vider trop fréquemment.
La recharge quant à elle est décevante. Il faut quatre heures pour recharger l'aspirateur laveur. C'est long, trop long, notamment pour ceux qui voudraient acquérir l'appareil et possèdent une très grande bâtisse. Nettoyer un étage après s'être occupé du rez-de-chaussée est impossible durant la même demi-journée, il faudra vous organiser.
Entretien : un modèle bien pensé
L’entretien du Mova M50 Ultra a été pensé pour faciliter la vie de l’utilisateur. Une fois l'aspirateur posé sur sa station, la brosse est nettoyée avec de l'eau chauffée à 100°C et séchée durant 30 minutes environ. Le nettoyage est tout simplement impeccable, aucun déchet n'est présent après l'opération et le rouleau est séché en profondeur.
Le réservoir d’eau sale se vide très simplement, sans système complexe ni manipulation délicate. On retire l'accessoire avec le bouton dédié, on retire la partie supérieure où sont logées les déchets solides, et on vide l'eau croupie dans les toilettes pour éviter les mauvaises odeurs dans la maison. Rien de bien nouveau.
Que ce soit le réservoir d'eau propre, facilement accessible, ou la brosse principale, qui se retire un peu plus difficilement, la faute à un système de fixation un peu rigide, le démontage de l'appareil se réalise tout de même simplement.
Mention spéciale pour les pièces supplémentaires fournies (rouleaux, filtres), qui simplifient aussi l’entretien sur le long terme. Comme sur ses aspirateurs robots, Mova est généreux avec ses clients et propose plusieurs accessoires de remplacement, c'est bon pour le portefeuille.
Le Mova M50 Ultra fait forte impression en se hissant au niveau des meilleurs de ses concurrents. Le constructeur ne propose pas un énième modèle, mais apporte une nouveauté toute bête sur le papier, mais très pratique : le manche pliable qui permet de passer sous les meubles sans se briser le dos à chaque passage. Une belle idée, bien exécutée qui donne à ce modèle une vraie singularité.
Sur un plan plus terre-à-terre, on peut également souligner les excellentes performances de cet aspirateur laveur, qui se montre à l'aise dans toutes les situations, même les plus complexes, pour un nettoyage complet de la maison, ou pour ramasser un petit accident en quelques minutes.
Si le Mova M50 Ultra n'est pas exempt de défauts (conception un peu plastique, une autonomie moyenne, pas de mode ECO), ce nouveau modèle nous a tapés dans l'oeil et s'impose déjà comme un produit incontournable cette année. Définitivement, Mova n'est pas là pour faire de la figuration.
- Excellentes performances
- Lavage des sols impeccable, même sur zones très sales
- Manche pliable, une première
- Maniable
- Entretien facile
- Autonomie limitée
- Pas de mode ECO
- Un peu lourd à la longue
- Un manche plastique qui nous parait fragile
Fiche technique Mova M50 Ultra
|22000
|0.8l
|Fonctions
|Aspire, Lave
|Type d'alimentation
|Batterie
|Autonomie
|40mn
|22000
|0.8l
|Niveau sonore
|63dB
|Aspire, Lave
|Type de sol
|Carrelage, Pierre, Parquet, Béton ciré
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Nombre de vitesse
|3
|Mode Turbo
|Oui
|Batterie
|Capacité de la batterie
|6 x 4000 mAh
|40mn
|Profondeur
|140mm
|Poids
|5.7kg