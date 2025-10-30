La célèbre marque de drones se lance un nouveau défi. Après avoir conquis le ciel, la voici à l'assaut de nos sols avec son tout premier aspirateur robot, le DJI Romo. Ce nouvel appareil vient bousculer le secteur du nettoyage intelligent, à la fois d'un point de vue esthétique et technologique, mais est-il plus efficace que la concurrence ?
- Un design atypique et finement conçu
- La meilleure navigation vue sur un aspirateur robot
- Une aspiration puissante
- Lavage des sols de qualité
- Autonomie suffisante pour les grands espaces
- Le prix
- Une application mobile parfois confuse
Quand on évoque DJI, on pense évidemment à sa gamme de drones ou à ses micros adoptés par une bonne partie des vidéastes sur le web, mais certainement pas au nettoyage de la maison. Et bien il va falloir changer ses habitudes puisqu'avec le Romo, la marque chinoise fait une entrée fracassante sur le marché des aspirateurs robot.
La promesse du constructeur pour convaincre les consommateurs dubitatifs est simple : le système de navigation d'un drone au service de votre sol. Dit comme cela, ça en jette. Plus précisément, DJI intègre un dispositif complet à l'avant de l'appareil constitué d'un double capteur fish-eye et trois capteurs LiDAR grand-angle à l'avant de l'appareil. L'aspirateur robot peut ainsi détecter, selon les dires de la marque, une carte à jouer au sol et éviter les obstacles les plus petits. C'est sans oublier les différentes caractéristiques techniques qui font de ce DJI Romo un modèle résolument premium. De là à faire trembler les géants du secteur ?
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Design et fabrication : un aspirateur robot qui se dévoile comme jamais
Pour réaliser ce test, DJI m'a envoyé le DJI Romo P, le modèle le plus avancé et le plus haut de gamme de sa collection. Le constructeur propose également le DJI Romo A et le DJI Romo S, un modèle plus accessible mais qui a néanmoins quelques différences d'ordre esthétique.
Le DJI Romo P donc est un modèle au design unique. Il est entièrement transparent, aussi bien l'aspirateur que la base. Vous pouvez ainsi regarder de plus près la conception de l'appareil, l'agencement des pièces dans le boitier et même voir les poussières récupérées dans le sac à la fin du nettoyage. Le DJI Mimo ne passe clairement pas inaperçu et affiche un look saisissant, qui fait irrémédiablement battre mon petit cœur de geek. On salue dans le même temps la prise de risque. Pour les utilisateurs souhaitant un peu plus de sobriété, le DJI Romo A propose une station en plastique blanc, et un aspirateur transparent, tandis que le Romo S, le modèle le plus abordable, est le plus discret avec une coque blanche, aspirateur et station compris.
La station de charge et d'entretien, en plus d'afficher un look très compact qui rappelle fortement celui du Roborock Qrevo Curv, propose deux bacs à eau d'une bonne contenance de 4 L pour le réservoir d'eau propre et de 3,2 L pour celui d'eau sale. Le sac intégré par défaut à l'appareil peut contenir 2,4 L de poussières et déchets.
On peut également noter le logement pour la solution détergente, à gauche, ainsi que le logement pour le produit désodorisant, qui peut être utilisé notamment dans les foyers avec des animaux pour parfumer le sol lors du nettoyage. À noter que seul le DJI Romo P propose ce dernier logement. Les réservoirs sont propriétaires, il faudra donc passer par la boutique du constructeur pour s'en procurer.
On retrouve aussi un seul et unique bouton, sur le dessus de l'appareil. Il sera à la fois à l'association au réseau Bluetooth de l'aspirateur robot à l'application mobile, mais également à démarrer un programme de nettoyage sans avoir à dégainer son smartphone.
Pour l'aspirateur robot, DJI a finalement opté pour un design plus classique (en occultant la coque transparente, j'entends) avec un format rond. Le robot est assez imposant, avec 98 mm d'épaisseur, et ne passera pas sous tous les meubles. Une concession sans doute pour intégrer à l'avant tout le système de navigation.
Lorsque l'on retourne l'appareil, on retrouve les deux serpillières rondes motorisées. Le DJI Romo n'a pas cédé à la tendance du moment en optant pour un rouleau serpillère, mais propose toutefois un système d'extension pour aller laver le long des murs. Même chose pour les deux brosses latérales, extensibles pour ramasser les poussières au plus près.
Le DJI Romo utilise enfin deux brosses, chacune motorisée, pour éviter l'enchevêtrement des poils et des cheveux. Dans le kit que j'ai reçu, deux brosses de rechange sont fournies.
Aspiration : un robot aspirateur qui fait des merveilles sur sols durs et sur les tapis
Si DJI Romo fait sensation avec son design inédit, il n'en oublie pas d'être un aspirateur, avec son moteur de 25 000 Pa, une puissance importante qui surclasse aujourd'hui la plupart des modèles haut de gamme, excepté le Dreame Aqua10 Roller Ultra Complete et ses 30 000 Pa.
Et ça donne quoi une fois en marche ? Tout simplement l'un des meilleurs modèles de sa catégorie cette année. Le DJI Romo est une machine à ramasser la poussière, les poils et les cheveux, et n'a buté devant aucun obstacle. Les deux brosses motorisées sont d'une efficacité impeccable, et aucun cheveu n'y reste accroché après le nettoyage. Même chose pour les deux brosses latérales, notamment celle de droite, extensible, qui accède parfaitement aux coins des pièces.
Concernant les tapis, là encore, le DJI Romo est redoutable de précision. L'aspirateur robot n'a aucun mal à dégager les poussières et petites miettes sur mon tapis à poils courts, mais également en profondeur. Le résultat est visible à l'œil nu, même si l'appareil n'est pas encore assez puissant pour rivaliser avec un aspirateur balai. Si vous avez des animaux de compagnie, mieux vaut garder cela à l'esprit : comme tout aspirateur robot, le DJI Romo ne fait pas de miracles. Il sera toutefois très efficace pour récupérer le plus gros s'il est utilisé quotidiennement dans la maison ou l'appartement.
Le nettoyage du bac à poussière n'est pas effectué après la fin d'un cycle, mais au début du prochain, une petite subtilité que je n'avais pas encore vu sur un aspirateur robot. Cela évite un bruit pénible dans la maison après deux heures de va-et-vient. DJI a néanmoins travaillé à l'isolation phonique, avec succès puisque j'ai mesuré un bruit de 65 dB lors de la récupération des déchets. Ce n'est pas encore imperceptible, loin de là, mais bien plus supportable qu'à l'accoutumée si vous êtes présents dans la pièce et près de 10 dB de moins que la plupart des stations concurrentes.
Lavage des sols : il lave, dégraisse et ne laisse pas de traces
Concernant le lavage des sols, le DJI Romo dispose de deux serpillères, exerçant une pression de 12 N sur le sol. La distribution d'eau propre peut être accompagnée de détergent, et de produit désodorisant pour le Romo P (la version la plus haut de gamme). Ce dernier pourra être utile dans une cuisine pour dégraisser les carrelages et retirer les tâches d'huile ou de sauce.
N'y allons pas par quatre chemins : le DJI Romo fait un travail remarquable. Après son passage, les sols sont clairs, débarrassés des traces de pas ou de pattes, sans en laisser au sol. Sur les tâches plus incrustées, les résultats varient : sur les taches fraiches, le robot aspirateur n'en fait qu'une bouchée. Sur celles plus anciennes et qui accrochent aux sols, l'appareil n'est pas suffisant pour les décoller, et il faudra y aller à la main pour les gratter. La serpillère extensible se glisse facilement dans les coins et atteint des zones plus difficiles d'accès.
Le produit dégraissant n'est pas un gadget, mais une solution très efficace pour se débarrasser des traces d'huile ou autres substances collantes, notamment dans la cuisine. L'application DJI Home permet de personnaliser le nettoyage, pour n'utiliser le produit que dans cette pièce, et pas dans le reste du logement.
Le DJI Romo complète, si vous le désirez, son nettoyage par un deuxième nettoyage, à l'eau claire cette fois, pour parfaire le lavage. C'est évidemment deux fois plus long, et plus gourmand en eau, mais aussi bien plus efficace pour un gros nettoyage des sols. Je recommande l'option, par exemple une fois par semaine pour un gros ménage dans toute la maison.
Navigation : le DJI Romo impressionne par sa précision
DJI a donc adapté les systèmes de navigation de ses drones pour son aspirateur robot, et les résultats sont tout simplement stupéfiants. Jamais je n'ai vu un aspirateur aussi précis dans ses mouvements, aussi efficace dans sa navigation et aussi précautionneux vis-à-vis des objets du quotidien qu'il rencontre.
L'appareil passe avec aisance entre les pieds de chaise ou entre les meubles, sans les toucher. Là où tant d'autres aspirateurs se bloquent tout seul, le DJI Romo trouve toujours la sortie pour reprendre sa route. Impressionnant !
La détection des objets est tout aussi excellente. Chez moi, le DJI Romo évite le tapis sur lequel se trouve la gamelle du chien, alors que tous les autres robots ou presque se sont pris les pieds (enfin, les brosses) dans le tapis. J'ai évidemment jeté une carte à jouer au sol pour vérifier si la promesse du constructeur. Elle l'est.
Concernant les déplacements dans la maison, le DJI Romo n'applique pas un schéma classique (le long des pièces, puis le centre) mais traite le sol à sa sauce en fonction de la configuration de la surface. C'est surprenant la première fois, mais ça n'a aucune incidence sur la qualité du nettoyage.
Dernier point : le DJI Romo propose l'habituel mode « caméra de surveillance » pour vérifier si tout va bien chez vous, ou si les animaux se reposent paisiblement.
Application : la peinture est encore fraiche
Le DJI Romo s'appaire à l'application DJI Home. Le logiciel n'innove pas autant que l'aspirateur robot, et reprend la présentation habituelle, à savoir la carte d'étage sur la page d'accueil, augmentée des boutons pour modifier la carte, accéder aux réglages de programmation ou encore aux autres options de l'appareil.
Petite originalité toutefois : au lieu des réglages d'aspiration ou de nettoyage, DJI préfère opter pour des programmes complets, adaptés aux différentes situations. Plusieurs sont proposés par défaut pour un nettoyage quotidien ou en profondeur. On peut également paramétrer ses propres programmes, mais je trouve que l'interface est trop brouillonne aujourd'hui.
J'ai toujours du mal à savoir si je clique sur la bonne option, ou le bon réglage pour obtenir le lavage qui me convient, dans une ou toutes les pièces. On peut programmer pièce par pièce ou zone par zone dans les moindres détails, et c'est super, mais l'on peut également se perdre dans toutes ces options.
Les autres options sont plus classiques, notamment la gestion des cartes, avec la division ou fusion des pièces, et leur nommage, la gestion de l'alimentation ou encore l'historique de nettoyage.
Autonomie et entretien : trois heures de fonctionnement continu
Concernant l'autonomie, DJI n'a pas menti sur la marchandise. Le constructeur annonce une durée de vie d'environ trois heures, nous avons mesuré de notre côté 2H52 en nettoyage continue. Pas de quoi fouetter un chat, la promesse est respectée. La recharge est plus intéressante. Le DJI Romo propose un système de charge rapide, qui l'est encore plus quand on sait que la batterie de 5 000 mAh propose une capacité moindre à celle des robots concurrents (souvent de 6 400 mAh). Conclusion : le robot se recharge en 2H30. Le constructeur propose, et c'est un bon point, des options pour limiter la charge aux seules heures creuses ou pour la bloquer à 80 %, ce qui est bon pour retarder le vieillissement de la batterie.
Le nettoyage des composants est on ne peut plus simple. Seul le filtre est accessible, le capot de l'aspirateur étant scellé. On y accède en poussant le petit emplacement prévu pour le libérer, et un coup sous l'eau régulier, puis un séchage de plusieurs heures, suffira à retirer les poussières.
Pour les serpillères, elles sont pour le moment toujours assez propres, mais un lavage s'imposera de temps à autre à la lessive ou avec du savon. DJI ne founit pas de serpillères de rechange, il faudra en acheter de nouvelles si nécessaire.
Prix et disponibilité
Le DJI Romo est décliné en trois versions :
- DJI Roma A (station et aspirateur blanc, pas de solution désodorisante) à 1 299€
- DJI ROMO A (aspirateur transparent, pas de solution désodorisante) à 1 599 €
- DJI ROMO P (aspirateur et base transparentes) à 1 899 €
DJI Romo : l'avis de Clubic
Pour une première, DJI fait une entrée fracassante dans l'univers des aspirateurs robot. Le DJI Romo est un appareil stupéfiant par son design, entièrement transparent et radicalement différent, mais aussi par ses capacités de navigation, héritées de ses drones. Jamais un aspirateur robot n'avait été aussi précis pour se faufiler dans les pièces et entre les différents obstacles.
Sur le plan des performances, ce DJI Romo fait également forte impression avec une forte puissance d'aspiration à qui aucun déchet ne résiste et un lavage des sols très convaincant, en particulier pour le modèle le plus haut de gamme, accompagné d'une solution désodorisante qui parfait le nettoyage des sols durs.
Le DJI Romo a quelques défauts de jeunesse, notamment logiciels avec une application agréable, mais confuse, ou une localisation encore absente en français à l'heure où nous écrivons ces lignes. Le principal frein reste avant tout son tarif, le plus élevé dans l'univers de l'aspirateur robot, pour sa version la plus avancée. La navigation hors pair de ce modèle a un coût, et il est franchement salé.
- Un design atypique et finement conçu
- La meilleure navigation vue sur un aspirateur robot
- Une aspiration puissante
- Lavage des sols de qualité
- Autonomie suffisante pour les grands espaces
- Le prix
- Une application mobile parfois confuse
Fiche technique DJI Romo
|Type de robot
|Aspirateur robot laveur
|Type de brosse
|Nylon, Caoutchouc
|Base aspirante
|Oui
|Niveau sonore
|58dB
|Autonomie
|3h
|Technologie de navigation
|Laser, Caméra
|Cartographie
|Oui
|Nettoyage assisté par IA
|Non
|Détecteur d'obstacles
|Oui
|Type de robot
|Aspirateur robot laveur
|Puissance d'aspiration
|25000 Pa
|Niveaux de puissance d'aspiration
|3
|Récupération de la poussière
|Avec sac
|Capacité du bac à poussière
|2.4l
|Capacité du bac à eau
|4l
|Brosse centrale
|Oui
|Type de brosse
|Nylon, Caoutchouc
|Brosse(s) latérale(s)
|2
|Base aspirante
|Oui
|Niveau sonore
|58dB
|Autonomie
|3h
|Capacité de la batterie
|5000 mAh
|Temps de charge de la batterie
|150 min
|Batterie amovible
|Non
|Technologie de navigation
|Laser, Caméra
|Cartographie
|Oui
|Nettoyage assisté par IA
|Non
|Détecteur d'obstacles
|Oui
|Détecteur de vide
|Oui
|Murs virtuels
|Oui
|Programmable
|Oui
|Modes de parcours
|Navigation en S, Murs vers le centre
|Wi-Fi
|Oui
|Bluetooth
|Oui
|Zigbee
|Non
|Hauteur
|98mm
|Largeur
|351mm
|Poids
|4.4kg
|Forme du robot
|Disque