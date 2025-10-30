Quand on évoque DJI, on pense évidemment à sa gamme de drones ou à ses micros adoptés par une bonne partie des vidéastes sur le web, mais certainement pas au nettoyage de la maison. Et bien il va falloir changer ses habitudes puisqu'avec le Romo, la marque chinoise fait une entrée fracassante sur le marché des aspirateurs robot.

La promesse du constructeur pour convaincre les consommateurs dubitatifs est simple : le système de navigation d'un drone au service de votre sol. Dit comme cela, ça en jette. Plus précisément, DJI intègre un dispositif complet à l'avant de l'appareil constitué d'un double capteur fish-eye et trois capteurs LiDAR grand-angle à l'avant de l'appareil. L'aspirateur robot peut ainsi détecter, selon les dires de la marque, une carte à jouer au sol et éviter les obstacles les plus petits. C'est sans oublier les différentes caractéristiques techniques qui font de ce DJI Romo un modèle résolument premium. De là à faire trembler les géants du secteur ?