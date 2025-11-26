Tineco fait partie de ces marques qui ont su s’imposer sur le marché des aspirateurs-laveurs grâce à des appareils souvent bien pensés et redoutablement efficaces. Mais jusque-là, la vapeur n’était pas vraiment leur point fort : les anciens modèles manquaient d’autonomie ou nécessitaient un branchement au secteur, là où la concurrence commençait à gagner du terrain.

Avec le Floor One S7 Stretch Steam, la marque veut rectifier le tir. Au programme : une aspiration annoncée à 22 000 Pa, un lavage vapeur à 160 °C, et surtout la possibilité d’utiliser l’appareil à plat, un vrai plus pour passer sous les meubles. Sur le papier, l’équation est séduisante. Dans les faits, les promesses sont-elles tenues ? C’est ce qu’on a voulu vérifier.