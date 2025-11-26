Avec son Floor One S7 Stretch Steam, Tineco tente de conjuguer puissance d’aspiration, nettoyage vapeur et maniabilité exemplaire. Moins luxueux qu’un S9 Artist, mais plus polyvalent que le S7 Steam, ce modèle promet un lavage efficace, même à plat, et une autonomie revue à la hausse. Reste à voir s’il peut rivaliser avec les cadors comme le Roborock F25 Ultra.
- Excellente efficacité du lavage vapeur
- Aspiration puissante,
- Maniabilité à plat très pratique
- Bonne autonomie
- Pas d’application
- Lavage peu convaincant en mode Auto
- Écran un peu trop simple
Tineco fait partie de ces marques qui ont su s’imposer sur le marché des aspirateurs-laveurs grâce à des appareils souvent bien pensés et redoutablement efficaces. Mais jusque-là, la vapeur n’était pas vraiment leur point fort : les anciens modèles manquaient d’autonomie ou nécessitaient un branchement au secteur, là où la concurrence commençait à gagner du terrain.
Avec le Floor One S7 Stretch Steam, la marque veut rectifier le tir. Au programme : une aspiration annoncée à 22 000 Pa, un lavage vapeur à 160 °C, et surtout la possibilité d’utiliser l’appareil à plat, un vrai plus pour passer sous les meubles. Sur le papier, l’équation est séduisante. Dans les faits, les promesses sont-elles tenues ? C’est ce qu’on a voulu vérifier.
Design et ergonomie
À première vue, le S7 Stretch Steam semble moins spectaculaire que son aîné le S9 Artist, mais il mise clairement sur la sobriété. Le balai multiplie les surfaces en plastique noir mat, plutôt élégantes, et donne une impression de solidité. On est sur du Tineco haut de gamme, et ça se sent : ajustements propres, finitions soignées, et quelques touches premium, comme le logo intégré avec discrétion sur le moteur, le manche ou la station.
La silhouette générale est fine, avec un moteur placé dans la partie supérieure du corps du balai et un réservoir d’eau sale accessible en façade. Le manche accueille deux commandes : mise en route et sélection du mode. Tout en haut, un troisième bouton déclenche l’auto-nettoyage lorsqu’on repose l’appareil sur sa base.
Petit regret : l’écran. Un simple afficheur à sept segments, lisible certes, mais en décalage avec le prix du produit. Il se contente d’indiquer le mode, la batterie et quelques alertes. Pas d’app Tineco Life non plus — un vrai manque sur un modèle à 700 euros. Il faudra se contenter d'alertes vocales, parfois difficiles à comprendre en plein ménage.
La tête de lavage embarque le réservoir d’eau propre, abaissant le centre de gravité et facilitant ainsi les manœuvres. Le rouleau s’étend de bord à bord, et un éclairage LED aide à mieux repérer saletés et taches.
Quant à la station, elle reste assez compacte mais haute. Sa forme évite les projections lors de l’auto-nettoyage, ce qui n’est pas toujours le cas chez la concurrence. Bonne surprise : Tineco inclut un rouleau et un filtre supplémentaires. Une attention qui fait la différence à long terme.
Aspiration : La puissance à l'état brut
Avec une puissance d'aspiration de 22 000 Pa, le S7 Stretch Steam ne fait pas semblant. À l’usage, la puissance est bien là : poussière, miettes, poils, terre d’un pot renversé, céréales… Rien ne lui résiste. Le système anti-enchevêtrement DualBlock fonctionne d’ailleurs très bien, grâce à un peigne qui retient les poils, et un racloir qui nettoie le rouleau en continu.
Le rouleau couvrant toute la largeur, le nettoyage le long des murs est globalement bon. Seul l’avant de la tête manque d’un petit centimètre pour atteindre les bords les plus étroits, obligeant parfois un passage perpendiculaire. À l’inverse, la capacité à s’utiliser complètement à plat est un vrai bonheur pour les zones difficiles : sous un lit, un canapé bas ou les meubles de salle de bain. Il faudra tout de même pousser manuellement le balai, puisqu'il ne bénéficie pas d'une application pour le faire à distance.
En revanche, il faudra supporter un certain niveau sonore : environ 70 dB en mode vapeur, 75 dB en Auto, et jusqu’à 80 dB durant l’auto-nettoyage. Rien d’inhabituel pour la catégorie, mais ce n’est pas le modèle le plus discret.
Lavage des sols : Et la vapeur fume
Le principal argument de ce S7 Stretch Steam, c’est la vapeur à 160 °C — et elle tient ses promesses. Après une minute de préchauffage, la vapeur se met à jaillir de manière visible, d’autant plus qu’elle est éclairée par les LED de la tête d'aspiration.
En mode vapeur, le résultat est excellent. Sur saletés du quotidien ou traces alimentaires légères, un seul passage suffit. Plus intéressant : il s’en sort très bien sur des taches difficiles. Café séché, sauce tomate, boue, projections d’huile… Même les traces tenaces demandent rarement plus que quelques allers-retours insistants.
L’hygiène est aussi un atout : Tineco garantit une température minimum de 99 °C pendant toute l’utilisation. Pas de produits chimiques, mais un sol propre, assaini, et sec rapidement.
À l’inverse, le mode Auto déçoit. Sans vapeur, le lavage est trop léger : traces résiduelles, auréoles, efficacité moyenne sur les taches. Le mode Max permet de booster l’aspiration, mais n’améliore pas vraiment le lavage.
Concernant l’autonomie, Tineco annonce 30 minutes en mode vapeur. On tourne plutôt autour de 25 minutes en usage réel, la chauffe consommant 5 % de batterie. En mode Auto, l’appareil grimpe facilement à 50 minutes, ce qui est plus que correct et suffisant pour 70 à 100 m² selon les usages.
Entretien
Le S7 Stretch Steam est un jeu d'enfant à entretenir. La station gère automatiquement le lavage du rouleau et le séchage à chaud — une étape essentielle pour éviter moisissures et mauvaises odeurs. Le séchage dure une trentaine de minutes et produit un bruit comparable à un petit sèche-cheveux. Rien de dramatique, mais on l’entend.
Seul bémol : l’auto-nettoyage ne se déclenche pas automatiquement lorsque l’appareil est reposé sur sa base. Il faut appuyer manuellement sur le bouton du manche.
Les deux réservoirs sont généreux : 858 ml pour l’eau propre, 700 ml pour l’eau sale. De quoi nettoyer facilement une grande pièce sans interruption. Le réservoir d’eau sale intègre un séparateur solide/liquide qui capture les débris qu'il suffit ensuite de jeter dans la poubelle.
Le rouleau et le filtre se retirent très facilement pour un rinçage manuel. Rien à redire sur la simplicité globale : l’appareil est conçu pour passer plus de temps à nettoyer… la maison, pas la machine.
Tineco Floor One S7 Stretch Steam : l'avis de Clubic
Le Tineco Floor One S7 Stretch Steam est un aspirateur-laveur très convaincant, surtout grâce à son mode vapeur, efficace et hygiénique. Sa puissance d’aspiration, sa maniabilité à plat et son entretien automatisé en font un appareil pratique au quotidien.
En revanche, certains points manquent à l’appel : pas d’application mobile, un écran sommaire, un mode Auto peu performant au lavage. Mais pour 700 € (souvent en promo autour de 550 €), il se positionne très bien face à un Roborock F25 Ultra, plus cher.
Si vous cherchez un appareil capable de vraiment nettoyer — pas seulement rafraîchir — avec une vapeur puissante et une bonne autonomie, le S7 Stretch Steam est un excellent choix. Un modèle polyvalent et efficace, taillé pour les foyers exigeants.
Fiche technique Tineco Floor One S7 Stretch Steam
|Puissance d'aspiration (Pascal)
|22000
|Capacité du réservoir
|0.88l
|Fonctions
|Aspire, Lave
|Type d'alimentation
|Batterie
|Autonomie
|80mn
|Puissance d'aspiration (Pascal)
|22000
|Capacité du réservoir
|0.88l
|Fonctions
|Aspire, Lave
|Type de sol
|Carrelage, Parquet
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Nombre de vitesse
|4
|Mode Turbo
|Oui
|Type d'alimentation
|Batterie
|Capacité de la batterie
|6250 mAh
|Autonomie
|80mn
|Hauteur
|117cm
|Largeur
|26.6cm
|Profondeur
|24.5cm
|Poids
|5.8kg