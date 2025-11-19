Niveau entretien, il faut vider le bac à eau sale une à deux fois par semaine, selon votre utilisation. Le réservoir d'eau propre doit être rempli un peu plus souvent quant à lui. Le sac de collecte des déchets peut tenir le coup pendant environ 6 à 8 semaines, tout dépend de la quantité qu'aspire l'appareil. Enfin, les consommables (serpillères, rouleau), sont à remplacer quand leur état semble vraiment dégradé visuellement. Un petit passage en machine à laver pour les serpillères de temps à autres ne fait pas de mal !