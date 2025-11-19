Une grosse puissance d'aspiration, un lavage du sol jusqu'au bord de plinthes, une bonne autonomie, que demande-t-on de plus ? Le Mova E40 Ultra est le nouveau-né du constructeur chinois. Il entend bien défier la concurrence, voire même, la surpasser !
- Performances d'aspiration costaudes
- Station sobre et design
- Batterie costaude
- Entretien simple et peu contraignant
- Application complète et simple d'usage
- Lave même les bords de plinthes
- Gestion des obstacles hasardeuse
- Station de charge très haute
- Pas de solution de nettoyage fournie avec le pack
Mova est une marque encore très jeune. Lancée initialement comme une marque dérivée de Dreame, proposant peu ou prou les mêmes produits pour un prix très intéressant, elle a rapidement pris son indépendance. Le Mova E40 Ultra reprend ainsi les lignes de certains aspirateurs Dreame haut de gamme. Cet aspirateur robot affiche toutefois un rapport performances / prix super agressif, de quoi faire mal à la concurrence, tout en nettoyant votre domicile de fond en combles.
Design et fabrication : juste un Dreame L40 Ultra rebadgé ?
Au premier regard de cet aspirateur robot, on pourrait penser que le Mova E40 Ultra est un Dreame L40 Ultra AE rebadgé. Il en reprend toutes les lignes, de la base de charge jusqu'à l'aspirateur, mais il apporte des fonctionnalités un peu différentes.
La station se compose d'un capot sur sa partie supérieure. Lequel renferme les cuves à eau propre et sale, permettant de remplir le robot en eau et de laver ses serpillères. Sur la face avant, se trouve le capot à retirer, permettant d'accéder au sac de collecte des déchets.
Enfin, la partie inférieure permet de ranger le robot, avec sa petite rampe d'accès. Une fois dans sa station, il vide les déchets, se remplit en eau, lave ses serpillères et se charge.
Parlons maintenant du Mova E40 Ultra. Ce robot nous arrive en blanc, comme sa station. Sur le dessus de l'appareil, un capot à ouvrir pour accéder au réservoir de collecte des déchets ou au QR code de connexion de l'appareil. Avec ceci, la petite tourelle renfermant le LiDAR de l'appareil.
Sur l'avant et les côtés, on retrouve le système de capteurs, permettant d'améliorer les performances de déplacement de l'appareil. Un double capteur LiDAR + infrarouge est également présent à l'avant. Au dos, c'est la partie technique, qui se connecte à la station pour les opérations classiques de maintenance de l'appareil.
Enfin, sous l'aspirateur, se trouvent divers capteurs anti-chute, les sepillères, le système de collecte des déchets, accompagné de son rouleau, ainsi qu'un capteur de matière, permettant de booster l'appareil sur de la moquette notamment. Avec ceci, les roues motrices et directrices, ainsi que la roulette de maintien sur l'avant.
Aspiration : des performances solides
Avec une puissance de 19 000 Pa, plutôt élevée sur le papier pour un modèle d'entrée de gamme, le Mova E40 Ultra se montre performant. S'il n'est pas dans les meilleurs aspirateurs du marché, cette place étant réservée au V50 Ultra, il se débrouille très bien.
Nous avons eu l'occasion de le tester sur du carrelage et du parquet stratifié. Force est de constater qu'il ne reste plus grand chose des poussières, que nous avions pu disposer par terre.
Avec les restants de sciure de mon stratifié, j'ai également poussé l'appareil un peu plus loin, avec la contrainte d'aspirer un peu plus de saletés, parfois assez fines. Le Mova E40 Ultra en a ramassé une très large majorité en un passage, il a fini le travail à son second passage. Notez que le test a été réalisé avec le mode Max+ pour une efficacité maximale.
Performances de lavage : c'est convenable
Les aspirateurs robots avec serpillères rotatives ne sont plus l'idéal en 2025 pour laver un sol avec efficacité. Maintenant, les rollers comme sur le Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete ont pris le dessus. Cependant, ce type d'aspirateur coûte bien plus cher.
Ici, pour moins de 500 euros, on a un aspirateur qui lave efficacement le parquet comme le carrelage, avec un réservoir d'eau intégré de 80 mL. Toutefois, les taches les plus anciennes auront tendance à résister. Si vous ne le faites pas passer tous les jours, un second passage peut s'imposer de temps à autre.
Notez qu'un des pads rotatifs est extensible, permettant de laver les bords de plinthes, ce qui est toujours pratique afin de limiter au maximum le lavage manuel. Les serpillères se relèvent également de 10,5 mm lorsque l'aspirateur se trouve sur un tapis, une fonction désormais commune sur l'ensemble de ses appareils.
Navigation : un système anti-obstacles perfectible
Malgré de bonnes performances de navigation, le Mova E40 Ultra n'est pas parfait sur ce point. En effet, il a parfois tendance, malgré sa caméra, à se prendre quelques câbles, magazines, …
Alors rangez ce câble que le Mova E40 ne saurait pas forcément voir, et faites attention aux petits objets au sol. Il pourrait avoir vite fait d'en faire trainer un sur plusieurs mètres.
En effet, son système de reconnaissance d'obstacles est encore perfectible. Une mise à jour serait grandement appréciée, afin d'optimiser le fonctionnement, car la cartographie et la création des pièces sont les points forts de ce robot aspirateur.
Application : un air de déjà-vu
Si vous connaissez l'application DreameHome, vous ne serez en aucun cas dépaysé par MovaHome. L'interface est quasiment identique.
L'application est simple à prendre en main et plutôt pratique. Elle permet de lancer la cartographie rapidement, laquelle détermine les pièces de la maison. On peut également programmer le nettoyage tous les jours, ou plusieurs fois par semaine, selon la volonté de l'utilisateur. Tous les paramètres de nettoyage des tapis sont également disponibles.
Le reste des paramètres de nettoyage permet d'activer le mode MopExtend, qui lave les bords de plinthe avec la serpillère de droite. Le détergent s'ajoute automatiquement, mais ce dernier n'est pas fourni avec l'aspirateur. La station sèche les pads rotatifs, en 2, 3 ou 4 heures. Le mode DND (ne pas déranger) permet de bloquer toute nuisance sonore de l'appareil entre certaines plages horaires.
Une télécommande est également disponible, pour piloter l'appareil à la main. Un planning d'entretien est disponible dans l'application. Enfin, sur l'écran principal, on peut sélectionner chaque mode de nettoyage en détail pour l'aspirateur. On retrouve toujours le niveau d'humidité des serpillères, avec 32 niveaux différents, rien que ça.
Autonomie et entretien : plus de 2 heures de lavage non-stop
Avec sa batterie de 5200 mAh, le Mova E40 Ultra tient la route et ne se fatigue pas aussi vite qu'on pourrait l'imaginer. En effet, selon le fabricant, il peut offrir jusqu'à 260 minutes d'utilisation avec une charge, soit plus de 4 heures.
Même en mode Max+, l'appareil tient aisément les 2 heures, lui permettant de nettoyer une surface d'environ 100 mètres carrés sans broncher avec une seule charge. Si vous diminuez la puissance d'aspiration, il peut proposer encore mieux.
Niveau entretien, il faut vider le bac à eau sale une à deux fois par semaine, selon votre utilisation. Le réservoir d'eau propre doit être rempli un peu plus souvent quant à lui. Le sac de collecte des déchets peut tenir le coup pendant environ 6 à 8 semaines, tout dépend de la quantité qu'aspire l'appareil. Enfin, les consommables (serpillères, rouleau), sont à remplacer quand leur état semble vraiment dégradé visuellement. Un petit passage en machine à laver pour les serpillères de temps à autres ne fait pas de mal !
Mova E40 Ultra : l'avis de Clubic
Le Mova E40 Ultra se positionne comme un aspirateur robot très intéressant. Avec de bonnes performances d'aspiration et une autonomie solide, il assure un nettoyage complet. Son efficacité générale sur les sols durs et sa capacité à laver les bords de plinthes lui permettent d’assurer un nettoyage quotidien.
Quelques limites subsistent toutefois, notamment une gestion des obstacles perfectible et l’absence de détergent fourni. Malgré ces points, l’appareil reste adapté à un usage régulier, à condition de bien ranger votre domicile. Le prix très compétitif suffira à convaincre bien des utilisateurs.
Fiche technique Mova E40 Ultra
|Type de robot
|Aspirateur robot laveur
|Type de brosse
|Nylon, Caoutchouc
|Base aspirante
|Oui
|Niveau sonore
|61dB
|Autonomie
|140mn
|Technologie de navigation
|Laser, Gyroscope
|Cartographie
|Oui
|Nettoyage assisté par IA
|Non
|Détecteur d'obstacles
|Oui
|Type de robot
|Aspirateur robot laveur
|Puissance d'aspiration
|19000 Pa
|Niveaux de puissance d'aspiration
|4
|Récupération de la poussière
|Avec sac
|Capacité du bac à poussière
|0.3l
|Capacité du bac à eau
|4.5l
|Brosse centrale
|Oui
|Type de brosse
|Nylon, Caoutchouc
|Brosse(s) latérale(s)
|1
|Base aspirante
|Oui
|Niveau sonore
|61dB
|Autonomie
|140mn
|Capacité de la batterie
|5200 mAh
|Temps de charge de la batterie
|3H30
|Technologie de navigation
|Laser, Gyroscope
|Cartographie
|Oui
|Nettoyage assisté par IA
|Non
|Détecteur d'obstacles
|Oui
|Détecteur de vide
|Oui
|Murs virtuels
|Oui
|Programmable
|Oui
|Modes de parcours
|Navigation en S, Murs vers le centre
|Wi-Fi
|Oui
|Bluetooth
|Oui
|Zigbee
|Non
|Hauteur
|97mm
|Largeur
|350mm
|Poids
|12.35kg
|Forme du robot
|Disque