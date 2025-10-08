Laver sa maison peut devenir un jeu d'enfant avec un aspirateur balai serpillère, surtout quand il est autoporté ! Vous n'aimez pas le ménage ? Alors vous allez changer d'avis.
- Bonne qualité de fabrication
- Un rouleau de lavage supplémentaire fourni
- Va chercher les saletés sur les bords de plinthes
- Bonnes performances de lavage
- Autonomie perfectible
- Odeurs désagréables si le bac à eau sale n'est pas vidé à chaque usage
- Retrait du bac à eau propre pas très pratique
Les aspirateurs laveurs sont en plein essor depuis quelques années. Chaque marque présente un modèle, puis un autre, à la suite. Le Dreame H15S est une nouvelle déclinaison de la gamme H15 de Dreame, avec pour promesse ici, un appareil moins cher que le H15 Pro. Il faut toutefois composer avec une batterie plus petite, mais un poids également inférieur. Voyons dans ce test, ce qu'il offre.
Design et ergonomie du Dreame H15S
Si nous avons pu être récemment déçus par le Dreame V20 Pro en termes de qualité de fabrication, le Dreame H15s ne déçoit pas quant à lui. Les plastiques semblent de bonne facture, comme à l'accoutumée sur les gammes d'aspirateurs laveurs de Dreame.
Le bundle arrive avec quelques accessoires en plus de l'aspirateur, on retrouve dedans :
- Le Dreame H15S
- La base de charge / lavage / séchage
- Une brosse de nettoyage
- Un rouleau de lavage supplémentaire
- La solution de nettoyage
- Un filtre de rechange
Il est très appréciable d'avoir un rouleau de nettoyage supplémentaire, pour remplacer celui déjà monté lorsqu'il est usé. Peu de fabricants proposent cela. En revanche, le socle de charge n'est pas parfait.
En effet, si cette dernière intègre des caoutchoucs sur l'avant, permettant d'éviter à de l'eau de se faire la malle pendant le lavage, elle arrive avec un handicap. Le câble est fixé. Autrement dit, au moindre souci avec la station, il faut la changer en entier, et pas seulement le câble d'alimentation.
Concernant l'aspirateur, le H15S adopte un look somme toute assez classique, proche de ce que fait Dreame depuis des années sur ses aspirateurs laveurs, avec le H14 Pro notamment. Pourquoi changer un design efficace ?
Le bac de collecte des eaux usées se situe sur la partie avant de l'appareil, il offre une capacité de 700 mL lorsque l'aspirateur est droit et de 450 mL lorsque l'appareil est couché. Le bac à eau propre se situe quant à lui sur l'arrière. Il offre une capacité de 780 mL.
Sur la partie supérieure, se trouve un écran permettant de contrôler le H15S et d'avoir certaines informations sur une éventuelle erreur, mais surtout sur le niveau de charge restant dans la batterie.
Niveau ergonomie, malgré ses 5,4 kilos sur la balance, le Dreame H15S est aisément maniable avec ses roues motorisées.
Ces dernières permettent de le déplacer vers l'avant comme vers l'arrière facilement. Si ce n'est pas une exception à ce prix-là, c'est toujours une fonction appréciable. Une petite roulette sous forme de boule permet de mettre l'appareil à plat, mais le bruit de cette dernière n'inspire pas la plus grande confiance.
Ce que nous avons aussi regretté, c'est le retrait du bac à eau propre. Ce n'est pas très pratique, il a tendance à rester accroché et il est recommandé de ne pas tirer comme une brute dessus pour éviter de salir votre sol à peine lavé.
Performances de lavage
Contrairement à certains autres aspirateurs lancés par le constructeur ou ses concurrents, le Dreame H15S ne lave pas à l'eau chaude. Sa brosse utilise de l'eau à température ambiante pour nettoyer le sol, ce qui est bien souvent suffisant pour la plupart des tâches de nettoyage. Cela peut parfois nécessiter d'y repasser à plusieurs fois.
Sur certaines taches assez incrustées notamment, il est parfois nécessaire de faire 3 ou 4 passages, ou bien de rester quelques secondes stationné sur la tache en question. Cet aspirateur laveur est idéal sur sol dur (carrelage / parquet / stratifié, ou même du lino).
Un point toutefois notable, c'est que le Dreame H15S reprend la fonctionnalité tant appréciée de collecte des saletés au sol sur l'avant de l'appareil. Une petite raclette en caoutchouc descend pour récupérer les saletés et poussières quand l'aspirateur se trouve face à une plinthe. Les côtés de l'appareil permettent également un nettoyage bord-à-bord. La puissance d'aspiration de 21 000 Pa est convaincante et la brosse applique une force de 33 newton au sol.
Quelle autonomie pour le Dreame H15S ?
Le Dreame H15S a une batterie plus petite que le H15 Pro. Comme il est moins cher, ça semble logique. Ce dernier adopte une batterie de 6 x 4000 mAh, offrant une autonomie théorique de 50 minutes en mode économie d'énergie et de 40 minutes en mode automatique.
Nos tests ont mesuré une autonomie d'environ 38 à 41 minutes en mode automatique, et de 32 minutes en mode performances maximales, ce qui n'est pas extraordinaire, mais pas catastrophique non plus. Rappelons que l'appareil lave à l'eau à température ambiante.
Un entretien simple et efficace
L'entretien du Dreame H15S est simple, comme pour tous les autres aspirateurs laveurs. Cependant, il y a quelques petites choses à savoir. L'appareil se lave à l'eau chaude à 90°C quand il est positionné dans sa station. Il chauffe son eau tout seul, nettoie son rouleau, aspire directement ce qu'il a nettoyé et se sèche via sa station.
En revanche, il est capital de vider le réservoir à eaux usées après chaque session de lavage. Sinon, vous risquez d'avoir une petite surprise, avec des remontées d'odeurs d'eau croupissante au bout de quelques lavages.
Enfin, la brosse est dotée de la technologie Tanglecut, permettant d'éviter les enchevêtrements de cheveux ou poils d'animaux.
Dreame H15S : l'avis de Clubic
Le Dreame H15S propose de solides performances de lavage du sol. S'il n'utilise pas d'eau chaude, pour le lavage du sol, il se nettoie en revanche avec de l'eau chauffée à 90°C. L'autonomie reste toutefois légère, c'est regrettable, par rapport à ce que propose Dreame.
L'entretien est en revanche super simple, à quelques conditions toutefois, comme vider le bac à eau sale après chaque lavage. Dans l'ensemble, c'est un bon appareil, qui ravira sans difficulté son propriétaire, à condition de ne pas avoir une trop grande surface à laver d'un coup.
Fiche technique Dreame H15S
|Puissance d'aspiration (Pascal)
|21000
|Capacité du réservoir
|0.78l
|Fonctions
|Aspire, Lave
|Type d'alimentation
|Batterie
|Autonomie
|50mn
|Puissance d'aspiration (Pascal)
|21000
|Capacité du réservoir
|0.78l
|Fonctions
|Aspire, Lave
|Type de sol
|Carrelage, Parquet, Béton ciré
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Nombre de vitesse
|4
|Mode Turbo
|Oui
|Surface couverte
|300m²
|Type d'alimentation
|Batterie
|Capacité de la batterie
|6 x 4000 mAh
|Autonomie
|50mn
|Temps de charge de la batterie
|4h
|Hauteur
|122cm
|Largeur
|38cm
|Profondeur
|31.8m
|Poids
|5.4kg