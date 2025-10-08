Le Dreame H15S propose de solides performances de lavage du sol. S'il n'utilise pas d'eau chaude, pour le lavage du sol, il se nettoie en revanche avec de l'eau chauffée à 90°C. L'autonomie reste toutefois légère, c'est regrettable, par rapport à ce que propose Dreame.

L'entretien est en revanche super simple, à quelques conditions toutefois, comme vider le bac à eau sale après chaque lavage. Dans l'ensemble, c'est un bon appareil, qui ravira sans difficulté son propriétaire, à condition de ne pas avoir une trop grande surface à laver d'un coup.