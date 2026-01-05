Le CES 2026 a lieu toute cette semaine, et c'est évidemment l'intelligence artificielle qui en sera la grande star. Clubic est sur place pour vous faire découvrir, sur cette page et en direct, le meilleur du plus gros événement tech de l'année, qui mettra aussi à l'honneur les robots, la santé numérique, les écrans connectés ou encore la mobilité.
12:21Un clavier magnétique pour votre smartphone ?
Oui, on est bien en 2026. Imaginez un clavier physique magnétique qui se fixe au dos d’un smartphone via Qi2/MagSafe, puis coulisse vers le bas pour faire apparaître les touches au moment d'écrire vos messages ou éditer vos documents. L'accessoire fonctionne en Bluetooth, peut être appairé à trois appareils (smartphone, tablette, TV, casque VR, etc.), et embarque même une batterie de 2 150 mAh capable de recharger le téléphone en charge lente (5 watts). Précommandes à 79$ (env. 68€), puis 109$, livraisons au printemps. Si vous êtes un nostalgique du Blackberry, le Clicks Power Keyboard est fait pour vous !
11:00Withings dévoile la Body Scan 2, pour une analyse approfondie de votre corps en 90 secondes chrono
Cocorico, on commence par vous parler du Français Withings, qui dévoile depuis Vegas la Body Scan 2, une balance connectée capable d'analyser 60 biomarqueurs de santé en seulement 90 secondes. Grâce à des technologies avancées comme l'impédance cardiographie et la bio-impédance spectroscopie, elle évalue la fonction cardiaque, l'état des artères, le métabolisme et la santé cellulaire pour estimer votre âge biologique. L'application propose ensuite des recommandations personnalisées pour améliorer votre mode de vie. Disponible courant 2026 à partir de 499,95 euros.
10:10Bienvenue dans ce direct CES 2026 de Clubic !
nous sommes ravis de vous retrouver pour vivre ensemble cette nouvelle édition du CES, le Consumer Electronics Show.
Sur place, from Las Vegas, ils sont là et prêts à tout casser… Colin Golberg, notre rédacteur en chef adjoint, est accompagné du monsieur TV et son de Clubic, Matthieu Legouge, et de notre master maison connectée, Mathieu Grumiaux. Une grande partie de la rédaction et de nos experts sera aussi sur le pont pour vous faire vivre au mieux cet événement.
Aux manettes de cette page live, vous retrouvez fidèles au poste Alexandre Boero, reporter et responsable de l'actualité de Clubic ; et le fringant Nicolas Guyot, rédacteur en chef. D'ailleurs, ce dernier vous propose, juste en-dessous, de découvrir ce que nous réserve le CES 2026, qui a lieu dans un contexte assez particulier 👇.
Que nous réserve le CES 2026 ?
Les dates officielles de ce CES 2026 sont les 6, 7, 8 et 9 janvier, depuis Las Vegas, où l'industrie de la tech s'apprête à rejouer sa grand-messe avec une question sur le bout de toutes les lèvres : l'IA peut-elle enfin améliorer notre quotidien et se débarrasser, une bonne fois pour toutes, de sa trop collante étiquette marketing ?
Les keynotes de Samsung et LG devraient donner le ton, entre maison connectée plus contextuelle, assistants multimodaux et services capables d'anticiper et pas seulement de répondre.
Côté silicium, NVIDIA, Intel et AMD lanceront leur première salve de puces de l'année, avec en toile de fond une pénurie persistante de mémoire vive. La disponibilité des processeurs Panther Lake chez Intel, Snapdragon X2 Elite chez Qualcomm et Gorgon Point chez AMD devrait enclencher un renouvellement des gammes de PC portables, avec à la clé des gains de performances et surtout d'autonomie… mais à quels prix ?
Sur les stands des téléviseurs, la course à l'image se cristallisera autour du Micro RGB, avec des couleurs plus fidèles et des pics de luminosité spectaculaires. Les premières démos Dolby Vision 2 et HDR10+ Advanced Standard nous donneront aussi un aperçu du gain qualitatif en HDR des prochaines générations de téléviseurs. De même, les lunettes connectées vont-elles continuer leur essor et réellement s'imposer au-delà du duo Meta–EssilorLuxottica ? Enfin, CES oblige, la robotique tentera de s'imposer un peu plus dans nos pénates avec des produits d'entretien toujours plus originaux, autonomes, efficaces et interactifs.
Restez avec nous ces prochains jours : cette édition 2026 du CES s'annonce particulièrement palpitante pour les passionnés de nouvelles technologies.
Mais au fait, c'est quoi, le CES ?
Le CES est un peu la star des salons tech ! Tout commença en 1967, de façon plutôt modeste à New York avec 200 exposants et 17 500 curieux venus découvrir les derniers téléviseurs et radios. À l'époque, pas d'iPhone, de robot à pince ni de voitures autonomes en vue... juste de l'électronique « basique », mais qui faisait déjà rêver.
Jusque dans les années 90, le salon fait son show deux fois par an. L'hiver, il est à Las Vegas, et l'été à Chicago. Mais en 1998, exit Chicago ! Las Vegas devient LA capitale mondiale de l'innovation technologique chaque début d'année, juste après les fêtes et le passage au nouvel An. Et quel succès ! Le CES est passé d'un salon d'électronique grand public à un véritable carrefour des technologies du futur, qui réunit à chaque édition entre 100 000 et 150 000 personnes.