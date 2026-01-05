Sur les stands des téléviseurs, la course à l'image se cristallisera autour du Micro RGB, avec des couleurs plus fidèles et des pics de luminosité spectaculaires. Les premières démos Dolby Vision 2 et HDR10+ Advanced Standard nous donneront aussi un aperçu du gain qualitatif en HDR des prochaines générations de téléviseurs. De même, les lunettes connectées vont-elles continuer leur essor et réellement s'imposer au-delà du duo Meta–EssilorLuxottica ? Enfin, CES oblige, la robotique tentera de s'imposer un peu plus dans nos pénates avec des produits d'entretien toujours plus originaux, autonomes, efficaces et interactifs.