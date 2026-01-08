Au CES 2026, Mammotion présente une nouvelle génération de robot piscine, capable de se hisser hors de l'eau à la force des bras, tel Jean-Paul Belmondo dans Le Magnifique (le peigne en moins).
Depuis quelques années déjà, les robots nettoyeurs de piscine se sont imposés comme des alliés précieux pour l’entretien de nos bassins. Efficaces, autonomes, ceux-ci réalisent parfois des miracles, mais restent encore perfectibles sur certains points, notamment lorsqu’il faut les sortir de l’eau à la force des bras. Un détail qui devrait appartenir définitivement au passé dès cette année 2026.
Un nouveau robot-piscine encore plus autonome chez Mammotion
C'est en effet ce que promet Mammotion avec son tout nouveau modèle Spino S1 Pro. Visiblement inspiré par l'expérience acquise dans le domaine des tondeuses autonomes, qui rentrent à la base d'elles-mêmes, la marque a trouvé un moyen permettant à son robot de sortir de l'eau, et même de venir se caler sur son support de recharge.
Un système baptisé AutoShoreCharge, qui va permettre non seulement de hisser le robot hors de l'eau à la fin du nettoyage, ou lorsque la batterie vient à manquer, et de refaire le plein d'énergie. Pratique donc pour supprimer cette action parfois pénible qui consiste à hisser le robot (souvent lourd) hors de l'eau à la force des bras.
Comment ça marche
À bord, le Spino S1 Pro fait le plein de technologies, à commencer par un système de vision ZonePilot AI Vision, qui lui permet de bénéficier d'un angle de vue de 360°. De quoi trouver aisément sa voie au fond du bassin, tout en ajustant la puissance d'aspiration (qui peut grimper jusqu'à 25 000L/H) en fonction des saletés aperçues au sol.
On y retrouve des brosses à rouleaux doubles, lesquelles vont se charger de frotter le fond de la piscine, mais aussi les parois et même la précieuse ligne d'eau, avec un filtration qui descend jusqu'à 38 µm.
Pour ce qui est du système AutoShoreCharge, le principe est simple : installée en bord de bassin, la station intègre un bras mécanique motorisé. Une fois le cycle de nettoyage achevé (ou s'il arrive à bout de force), le robot se positionne automatiquement à proximité, permettant au bras de le saisir, de l’extraire de l’eau, puis de le déposer sur la base dédiée à sa recharge.
S'il s'est déjà distingué par un CES Innovation Award 2026, le Spino S1 Pro est attendu dans le commerce au cours du premier trimestre. Son tarif n’a pas encore été communiqué, mais la sophistication de son bras articulé, en plus de ses qualités d'aspiration et de navigation, laissent présager un positionnement clairement haut de gamme.