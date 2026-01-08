À bord, le Spino S1 Pro fait le plein de technologies, à commencer par un système de vision ZonePilot AI Vision, qui lui permet de bénéficier d'un angle de vue de 360°. De quoi trouver aisément sa voie au fond du bassin, tout en ajustant la puissance d'aspiration (qui peut grimper jusqu'à 25 000L/H) en fonction des saletés aperçues au sol.

On y retrouve des brosses à rouleaux doubles, lesquelles vont se charger de frotter le fond de la piscine, mais aussi les parois et même la précieuse ligne d'eau, avec un filtration qui descend jusqu'à 38 µm.