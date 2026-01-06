Beatbot annonce le lancement du Sora 70, un robot de piscine autonome capable de nettoyer l’ensemble du bassin, du fond jusqu’à la surface de l’eau. Ce modèle inaugure une nouvelle gamme axée sur la simplicité d’usage et une couverture étendue des zones souvent négligées.
L’entretien des piscines repose encore largement sur des solutions qui nécessitent des interventions manuelles régulières, notamment pour les débris flottants ou les zones peu profondes. Si les robots de piscine se sont largement démocratisés, beaucoup restent concentrés sur le fond et les parois, laissant la surface ou les plateformes immergées en retrait. Avec le Sora 70, Beatbot entend proposer une approche plus globale du nettoyage, en intégrant ces zones dans un cycle unique. Ce modèle marque le lancement de la série Sora, une nouvelle gamme pensée pour offrir des performances solides et un usage simplifié au quotidien.
Un double flux d'eau supplémentaire pour ramasser les petits déchets à la surface
Le Beatbot Sora 70 se distingue par l’intégration d’un système de nettoyage de la surface baptisé JetPulse. Celui-ci repose sur un double flux d’eau, combinant des jets convergents et divergents afin de diriger activement les débris flottants vers l’entrée d’aspiration. Cette technologie vise à améliorer le ramassage des insectes, du pollen et des feuilles avant qu’ils ne coulent au fond du bassin.
Pour assurer une aspiration efficace sur l’ensemble du bassin, le robot s’appuie sur une architecture nommée HydroBalance. Celle-ci intègre une pompe positionnée au centre de l’appareil, associée à un système d’aspiration développé par le constructeur. La puissance annoncée atteint environ 27 000 litres par heure, pour capturer aussi bien le sable fin que les feuilles entières ou les algues incrustées, tout en conservant une bonne stabilité en déplacement.
Cette conception permet également au Sora 70 de se déplacer sur des zones habituellement difficiles d’accès pour les robots de piscine. Le constructeur indique que l’appareil peut nettoyer des plateformes et rebords immergés à partir de 20 centimètres de profondeur. Le Sora 70 devrait ainsi couvrir les zones mortes, souvent propices à l’accumulation d’algues, et l’ensemble du bassin en un seul cycle de nettoyage￼ si l'on en croit la marque.
Un robot complet et pratique, pensé pour le plus grand nombre
Le Beatbot Sora 70 embarque un bac à débris de grande capacité, avec un volume de 6 litres. Selon le constructeur, celui-ci peut contenir jusqu’à 800 feuilles, soit environ deux fois plus que de nombreux modèles concurrents selon la marque. Un filtre ultra-fin optionnel de 3 microns est également proposé pour améliorer la capture des particules les plus fines et contribuer à une eau plus claire.
Côté autonomie, le robot est équipé d’une batterie de 10 000 mAh. Celle-ci autorise jusqu’à cinq heures de nettoyage du fond ou jusqu’à sept heures dédiées au nettoyage de la surface. Cette capacité doit permettre de traiter des piscines allant jusqu’à 300 m² sans recharge intermédiaire, selon les données communiquées par Beatbot.
Enfin, le Sora 70 intègre un système de récupération automatique baptisé Smart Surface Parking. Inspiré de principes de flottabilité, ce dispositif permet au robot de remonter à la surface une fois le cycle terminé et évacue ensuite l’eau résiduelle afin d’alléger l’appareil, facilitant ainsi sa sortie du bassin.
Le Beatbot Sora 70 est attendu au printemps 2026, pile à l'approche des beaux jours, mais le constructeur n'a pas encore annoncé le prix de vente de son dernier né. On vous tient courant dès que l'on en sait plus sur ce modèle plutôt prometteur.