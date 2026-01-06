Le Beatbot Sora 70 se distingue par l’intégration d’un système de nettoyage de la surface baptisé JetPulse. Celui-ci repose sur un double flux d’eau, combinant des jets convergents et divergents afin de diriger activement les débris flottants vers l’entrée d’aspiration. Cette technologie vise à améliorer le ramassage des insectes, du pollen et des feuilles avant qu’ils ne coulent au fond du bassin.

Pour assurer une aspiration efficace sur l’ensemble du bassin, le robot s’appuie sur une architecture nommée HydroBalance. Celle-ci intègre une pompe positionnée au centre de l’appareil, associée à un système d’aspiration développé par le constructeur. La puissance annoncée atteint environ 27 000 litres par heure, pour capturer aussi bien le sable fin que les feuilles entières ou les algues incrustées, tout en conservant une bonne stabilité en déplacement.

Cette conception permet également au Sora 70 de se déplacer sur des zones habituellement difficiles d’accès pour les robots de piscine. Le constructeur indique que l’appareil peut nettoyer des plateformes et rebords immergés à partir de 20 centimètres de profondeur. Le Sora 70 devrait ainsi couvrir les zones mortes, souvent propices à l’accumulation d’algues, et l’ensemble du bassin en un seul cycle de nettoyage￼ si l'on en croit la marque.