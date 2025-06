Conçu pour fonctionner de manière indépendante, le Dreame J1 assure une couverture complète de la surface de l’eau, y compris la ligne d’eau et les recoins difficiles d’accès. Il élimine les feuilles, poussières et insectes grâce à une double brosse à rouleaux, et garantit une eau limpide en toutes circonstances. Son système de nettoyage intelligent, basé sur des capteurs de haute précision, permet un déplacement en « S » et une couverture optimisée sans collision avec les parois.

L’un des atouts majeurs du J1 réside dans son alimentation indépendante. Il est équipé de la technologie SolarSmart, qui lui permet de détecter automatiquement les zones les plus ensoleillées pour optimiser la recharge de sa batterie. En cas de besoin, une alimentation filaire via adaptateur est également disponible, garantissant ainsi une autonomie prolongée et une utilisation continue, même en période de faible ensoleillement. Pour le reste, il suffit de le mettre en place et de laisser la lumière du soleil faire son travail.

L’appareil peut aussi ajuster sa vitesse à l’approche des parois, évitant les chocs et assurant un nettoyage fluide. La gestion des obstacles est facilitée par un système de détection de bordure, minimisant les risques de blocage durant le cycle de nettoyage.