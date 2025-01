Le Surfer S2 est un écumeur qui, contrairement aux robots de piscine de la marque, se contente de rester à la surface de l'eau pour récupérer les différents déchets. Dans une piscine, ceux-ci sont divers et variés, des insectes aux feuilles mortes en passant par les détritus apportés par le vent et venant s'écraser dans l'eau de la piscine.

Ce skimmer a comme particularité la présence de panneaux solaires sur le dessus de l'appareil. Ceux-ci se chargent d'alimenter la batterie pour une utilisation longue durée. Aiper avance une durée d'utilisation de 35 heures sur une charge, et une utilisation théorique 24H/24 et 7j/7. Des capteurs optiques sont placés devant lui pour détecter les obstacles et se déplacer en toute sécurité à la surface de l'eau.

La technologie DebrisGuard permet de garder tous les débris récupérés par le skimmer de manière étanche et une filtration à 150 μm garantit une eau plus saine, débarrassée des particules.