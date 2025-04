Dreame Z1 : le robot qui vous libère de la corvée d'entretien de la piscine

Passons d’abord par le jardin. Si vous faites partie des 3,5 millions de Français* possédant une piscine, vous allez être forcément intéressé par le robot Dreame Z1 qui permet l’automatisation de l'entretien des bassins grâce à sa conception sans fil et intelligente. On connaissait les spécialistes de la catégorie Aiper (Scuba X1) et Beatbot (AquaSense 2), la piscine semble dorénavant émoustiller le fabricant de robots aspirateurs et tondeuses. Équipé d'un système ultrason et de modélisation 3D via la lumière, le Dreame Z1 s'adapte automatiquement à toutes les formes de piscines, qu'elles soient rondes, rectangulaires ou personnalisées. Selon son concepteur, ce robot serait capable de nettoyer efficacement chaque recoin d'un bassin tout en évitant intelligemment les obstacles tels que les échelles ou les évacuations. Atteignant 30 m³/h, sa capacité d'aspiration permettrait pour sa part d’ôter feuilles, algues et autres débris, offrant ainsi une eau parfaitement claire. Du moins, selon les dires de la marque…