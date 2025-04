Plus rapides, donc plus efficaces ? La gamme comprend quatre modèles (X315, X330, X350 et X390) capables d'entretenir des surfaces allant jusqu'à 10 000 m², soit l'équivalent d'un terrain de football et demi. Grâce à un système innovant de charge rapide, six lames de coupe et un disque anti-colmatage, la série X3 affiche une efficacité de tonte deux fois supérieure à la moyenne du marché. Ces robots peuvent couvrir jusqu'à 5 000 m² en seulement 24 heures (jusqu’à 1 mètre/s en vitesse de tonte), et leur batterie offre une autonomie permettant de traiter jusqu’à 1 200 m² en une seule charge.

Notons par ailleurs une capacité à gérer des pentes allant jusqu'à 50 % (27°) grâce à ses roues crantées de 25,4 cm à antipatinage et une hauteur de coupe réglable automatiquement entre 2 et 7 cm. Pour afficher de telles performances, Segway n’est plus sur le gabarit compact des Navimow i105E et i108E. Comptez sur des dimensions de 70x55x30,7 cm avec un poids de quasi 20 kg. Un sacré bébé pour entretenir votre jardin.