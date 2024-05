Le Segway Navimow i105E rejoint notre comparatif des meilleurs robots tondeuses

Le Segway Navimow i105E est conçu pour simplifier l’entretien de votre pelouse. Avec ses options de contrôle via Wi-Fi et Bluetooth, vous pouvez facilement programmer et gérer la tonte à distance.

Sa largeur de coupe de 18 cm et sa hauteur de coupe ajustable entre 30 et 60 mm permettent d’adapter le travail de tonte aux besoins spécifiques de votre pelouse. Capable d’entretenir jusqu’à 500 m² et de gérer des pentes jusqu’à 30 %, ce modèle assure une couverture complète et précise de votre jardin.

Cette tondeuse robot offre une autonomie de 60 minutes, et se recharge en 90 minutes, garantissant une efficacité optimale. Sa conception robuste, avec un indice de protection IP66, lui permet de résister à la poussière et à l’eau. Enfin, ses dimensions compactes (545 mm x 385 mm x 285 mm) et son poids de 10,9 kg facilitent sa manœuvrabilité dans votre jardin.